रात के 3 बजे छत पर जाकर चिल्लाने लगे थे राजेश खन्ना, पति की हालत देख डर गई थी डिंपल कपाडिया

राजेश खन्ना की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने साल 1973 में खुद से आधी उम्र की अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया से शादी की थी। उस वक्त काका 31 साल के थे और डिंपल महज 16 साल की थीं। शादी के बाद डिंपल ने फिल्मों से दूरी बना ली और वह दो बेटियों ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना की मां बनीं। लेकिन जैसे ही राजेश खन्ना का स्टारडम ढलने लगा, उनका स्वभाव बेहद गुस्सैल और चिड़चिड़ा हो गया। वह दिन-रात शराब के नशे में डूबे रहने लगे। काका का यह बर्ताव डिंपल बर्दाश्त नहीं कर सकीं और शादी के 9 साल बाद वह दोनों बेटियों को लेकर उनका घर छोड़कर चली गईं।