मुंबईं नहीं, इस शहर में बना था देश का सबसे पहला सिनेमा हॉल, 100 साल से भी पुराना है इसका इतिहास

India's First Cinema Hall: आज भारतीय सिनेमा एक वैश्विक पहचान बन चुका है। पैन-इंडिया ब्लॉकबस्टर फिल्मों से लेकर ऑस्कर जीतने वाली फिल्मों तक, भारतीय फिल्मों का जश्न अब पूरी दुनिया में मनाया जाता है। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और लग्जरी थिएटर भारत की मनोरंजन संस्कृति का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। लेकिन, आधुनिक थिएटरों और बड़ी-बड़ी मूवी चेन के आने से बहुत पहले, देश का सबसे पहला सिनेमा हॉल 100 साल से भी पहले कोलकाता में खुला था।