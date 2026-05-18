मुंबईं नहीं, इस शहर में बना था देश का सबसे पहला सिनेमा हॉल, 100 साल से भी पुराना है इसका इतिहास

भारत पहला मूवी थिएटर। (फोटो सोर्स: @IndiaArtHistory)
India's First Cinema Hall: आज भारतीय सिनेमा एक वैश्विक पहचान बन चुका है। पैन-इंडिया ब्लॉकबस्टर फिल्मों से लेकर ऑस्कर जीतने वाली फिल्मों तक, भारतीय फिल्मों का जश्न अब पूरी दुनिया में मनाया जाता है। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और लग्जरी थिएटर भारत की मनोरंजन संस्कृति का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। लेकिन, आधुनिक थिएटरों और बड़ी-बड़ी मूवी चेन के आने से बहुत पहले, देश का सबसे पहला सिनेमा हॉल 100 साल से भी पहले कोलकाता में खुला था।
जब लोग भारतीय सिनेमा के बारे में सोचते हैं, तो बॉलीवुड की वजह से अक्सर उनके दिमाग में मुंबई का नाम आता है। हालांकि, भारत का सबसे पहला सिनेमा हॉल असल में 1907 में कोलकाता में बनाया गया था। इस थिएटर का नाम 'चैपलिन सिनेमा' था, जिसे मूल रूप से 'एल्फिंस्टन पिक्चर पैलेस' के नाम से जाना जाता था।
यह थिएटर कोलकाता के 5/1 चौरंगी प्लेस में था। यहीं से भारत में फिल्मों को थिएटर में नियमित रूप से दिखाने की शुरुआत हुई। उस समय फिल्में लोगों के लिए बिल्कुल नई चीज थीं और इस थिएटर ने पहली बार दर्शकों को बड़े पर्दे पर चलती तस्वीरों का अनोखा अनुभव कराया।
इस थिएटर की स्थापना जमशेदजी फ़्रामजी मदन ने की थी, जो भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े अग्रदूतों में से एक थे। उन्हें अक्सर भारत में फिल्म निर्माण का जनक कहा जाता है।
मनोरंजन जगत में कदम रखने से पहले, मदन ने अपने करियर की शुरुआत एक ड्रामा क्लब में सहायक (हेल्पर) के तौर पर की थी। 1902 में, उन्होंने कलकत्ता के आस-पास खुले मैदानों में 'बायोस्कोप' फिल्में दिखाना शुरू किया। सिनेमा में उनकी दिलचस्पी लगातार बढ़ती गई, और 1907 में उन्होंने 'एल्फिंस्टन पिक्चर पैलेस' खोल दिया।
बाद में, उन्होंने 'मदन थिएटर्स' की भी स्थापना की, जो भारत की पहली बड़ी सिनेमा चेन थी। अपने सुनहरे दौर में, इस कंपनी के पास पूरे देश में 100 से भी ज़्यादा थिएटर थे और भारतीय बॉक्स ऑफिस के एक बड़े हिस्से पर इसका दबदबा था।
समय के साथ, इस थिएटर का नवीनीकरण किया गया और इसका नाम बदलकर 'मिनर्वा सिनेमा' रख दिया गया। यह खास तौर पर हॉलीवुड फिल्में दिखाने के लिए मशहूर हुआ और कोलकाता में बड़ी संख्या में दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित किया।
1980 के दशक में, इस थिएटर का नाम बदलकर महान अभिनेता चार्ली चैपलिन के सम्मान में 'चैपलिन सिनेमा' रख दिया गया। कई बार मरम्मत की कोशिशों के बावजूद, भारत में मल्टीप्लेक्स कल्चर के बढ़ने के साथ-साथ इस हॉल के दर्शक धीरे-धीरे कम होते गए।
इस ऐतिहासिक थिएटर को कई सालों तक अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ा। आखिरकार, 2013 में इस इमारत को गिरा दिया गया। आज, उसी जगह पर 'चार्ली चैपलिन स्क्वायर' मौजूद है, जहाँ कभी भारत का पहला सिनेमा हॉल हुआ करता था।
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