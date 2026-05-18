गोविंदा के इवेंट में मचा बवाल, बाउंसर्स और पैपराजी के बीच हुई धक्का-मुक्की, बीच में आए एक्टर

इसी दौरान वहां थोड़ा हंगामा खड़ा हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो के मुताबिक, गोविंदा के बाउंसरों और वहां मौजूद पैपराजी (मीडिया फोटोग्राफर्स) के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि बाउंसरों ने पैपराजी को रोकने के लिए उन पर हाथ तक लगा दिया, जिससे फोटोग्राफर्स भड़क गए और माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। जैसे ही गोविंदा को इस बात की भनक लगी, वह तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने बिना गुस्सा किए बड़े ही शांत स्वभाव से सबको चुप कराया और पैपराजी को समझाकर पूरी स्थिति को संभाल लिया। सोशल मीडिया पर लोग उनके इस व्यवहार की जमकर तारीफ कर रहे हैं।