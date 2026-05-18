18 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

गोविंदा के इवेंट में मचा बवाल, बाउंसर्स और पैपराजी के बीच हुई धक्का-मुक्की, बीच में आए एक्टर

90 के दशक के सुपरस्टार गोविंदा के एक इवेंट का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां उनके बाउंसरों और पैपराजी के बीच धक्का-मुक्की हो गई, जिसे एक्टर ने खुद शांत कराया। जिसे देख उनके फैंस काफी खुश हो रहे हैं और एक्टर की तारीफ कर रहे हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

May 18, 2026

Govinda stops fight between bouncers and paparazzi at-event sunita ahuja divorce rumors

गोविंदा के इवेंट में हंगामा

Govinda Video: 90 के दशक के सुपरस्टार गोविंदा का जादू आज भी फैंस के सिर चढ़कर बोलता है। भले ही आज वह बड़े पर्दे से दूर हैं और उनके सितारों की गर्दिश को लेकर अक्सर बातें होती हैं, लेकिन उनकी एक झलक पाने के लिए आज भी लोग बेताब रहते हैं। जब भी वह किसी सोशल इवेंट या शादी-समारोह में पहुंचते हैं, तो समां बंध जाता है। ऐसा ही कुछ नजारा बीती रात एक इवेंट में पहुंचे थे। जहां अचानक कुछ ऐसा हुआ कि हर कोई हैरान रह गया। इवेंट में हंगामा मच गया, उनके बाउंसर्स और पैपराजी के बीच धक्का-मुक्की हो गई।

गोविंदा के इवेंट में हंगामा

गोविंदा हाल ही में एक इवेंट में पहुंचे थे जहां वह ब्लैक सूट पहने बेहद हैंडसम लुक में नजर आए। जैसे ही 'चीची' ने पार्टी में एंट्री ली, फैंस क्रेजी हो गए। अब गोविंदा कहीं जाएं और अपने डांस का तड़का न लगाएं, ऐसा भला कैसे हो सकता है। उन्होंने स्टेज पर आते ही अपने सिग्नेचर स्टेप्स से धमाल मचा दिया और वहां मौजूद मॉडल्स के साथ जमकर ठुमके भी लगाए।

गोविंदा ने मामले को कराया शांत

इसी दौरान वहां थोड़ा हंगामा खड़ा हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो के मुताबिक, गोविंदा के बाउंसरों और वहां मौजूद पैपराजी (मीडिया फोटोग्राफर्स) के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि बाउंसरों ने पैपराजी को रोकने के लिए उन पर हाथ तक लगा दिया, जिससे फोटोग्राफर्स भड़क गए और माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। जैसे ही गोविंदा को इस बात की भनक लगी, वह तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने बिना गुस्सा किए बड़े ही शांत स्वभाव से सबको चुप कराया और पैपराजी को समझाकर पूरी स्थिति को संभाल लिया। सोशल मीडिया पर लोग उनके इस व्यवहार की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

पत्नी सुनीता संग अनबन और तलाक की खबरें

एक तरफ जहां गोविंदा अपने फैंस का दिल जीत रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वे अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में हैं। खबरों की मानें तो पत्नी सुनीता आहूजा संग उनके रिश्ते इन दिनों ठीक नहीं चल रहे हैं और दोनों के तलाक की खबरें सुर्खियों में हैं। सुनीता अक्सर इशारों-इशारों में गोविंदा पर निशाना साधती नजर आती हैं और हाल ही में उन्होंने पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर (बाहरी रिश्ते) की तरफ भी हिंट दिया था, हालांकि गोविंदा ने हमेशा इन बातों से इनकार किया है।

अब यह कपल किसी भी इवेंट में साथ नजर नहीं आता। पति से अनबन के बीच सुनीता अब शोबिज इंडस्ट्री में अपना खुद का करियर बनाने में जुटी हैं। उन्होंने अपने भांजे कृष्णा अभिषेक के साथ भी पुराना विवाद सुलझा लिया है और अब वे एक व्लॉगर के रूप में एक्टिव हैं। फैंस जो कभी इस जोड़ी को हमेशा टीवी शोज में साथ हंसते-मुस्कुराते देखते थे, वे अब इनके दोबारा साथ आने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल देखकर लगता है कि दोनों के हालात और जज्बात पूरी तरह बदल चुके हैं।

ये भी पढ़ें

‘कॉकटेल 2’ इवेंट में शाहिद के टच करने से घबराई रश्मिका मंदाना, अचानक हुई साइड, VIDEO
बॉलीवुड
Rashmika Mandanna scary after Shahid Kapoor touch her waist actress reaction viral in Cocktail 2 Event

खबर शेयर करें:

Published on:

18 May 2026 02:24 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / गोविंदा के इवेंट में मचा बवाल, बाउंसर्स और पैपराजी के बीच हुई धक्का-मुक्की, बीच में आए एक्टर

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

अनन्या पांडे की ‘चांद मेरा दिल’ पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, काटे गए 86 सेकंड के Kissing Scenes

अनन्या पांडे की 'चांद मेरा दिल' पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, काटे गए 96 सेकंड के Kissing
बॉलीवुड

मौनी से तलाक के बाद सूरज नांबियार ने धोखा देने की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, एलीमनी को बताया बकवास

Mouni Roy Ex husband suraj nambiar break silence on alimony and extra marital affair after Divorce
बॉलीवुड

‘कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो’, पिता शत्रुघ्न सिन्हा की सिखाई बात पर सोनाक्षी सिन्हा ने किया खुलासा

Sonakshi Sinha On Father Shatrughan Sinha
बॉलीवुड

Storm की शूटिंग पूरी होते ही Saba Azad हुईं इमोशनल, बताया अब तक का सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट!

Storm की शूटिंग पूरी होते ही Saba Azad हुईं इमोशनल, बताया अब तक का सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट!
बॉलीवुड

‘कॉकटेल 2’ इवेंट में शाहिद के टच करने से घबराई रश्मिका मंदाना, अचानक हुई साइड, VIDEO

Rashmika Mandanna scary after Shahid Kapoor touch her waist actress reaction viral in Cocktail 2 Event
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.