‘कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो’, पिता शत्रुघ्न सिन्हा की सिखाई बात पर सोनाक्षी सिन्हा ने किया खुलासा

अभिनेत्री ने एचटी सिटी से बात करते हुए एक इंटरव्यू में बताया कि उनके पिता ने कभी उन्हें ये महसूस नहीं होने दिया कि वो किसी बड़े स्टार की बेटी हैं। उन्होंने कहा कि उनके पिता हमेशा यही कहते थे कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए खुद को साबित करना जरूरी होता है। सिर्फ परिवार का नाम किसी को सफल नहीं बना सकता। यही सोच सोनाक्षी की परवरिश का हिस्सा रही और इसी वजह से उन्होंने अपने करियर में मेहनत को सबसे ऊपर रखा।