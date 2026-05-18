‘कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो’, पिता शत्रुघ्न सिन्हा की सिखाई बात पर सोनाक्षी सिन्हा ने किया खुलासा

Sonakshi Sinha On Father Shatrughan Sinha (सोर्स- एक्स)
Sonakshi Sinha On Father Shatrughan Sinha: बॉलीवुड में अक्सर स्टार किड्स पर नेपोटिज्म के आरोप लगते रहे हैं। कई बार ये कहा जाता है कि फिल्मी परिवार से आने वाले कलाकारों को इंडस्ट्री में आसानी से मौके मिल जाते हैं। लेकिन अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की कहानी थोड़ी अलग रही।
हाल ही में अपनी नई फिल्म को लेकर चर्चा में आईं सोनाक्षी ने खुलासा किया कि उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने कभी भी उन्हें आसान रास्ता नहीं दिया। बल्कि शुरुआत से ही उन्हें अपनी पहचान खुद बनाने की सलाह दी गई।
सोनाक्षी इन दिनों अपनी आगामी फिल्म ‘सिस्टम’ को लेकर सुर्खियों में हैं। ये एक कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है, जिसमें वह एक ऐसी महिला वकील का किरदार निभा रही हैं जो अपने दम पर मुकदमा लड़ती है और बड़े लोगों के खिलाफ खड़ी होती है। फिल्म में उनका किरदार मजबूत होने के साथ-साथ भावनात्मक संघर्षों से भी गुजरता दिखाई देगा। यही वजह है कि सोनाक्षी खुद को इस किरदार के बेहद करीब मानती हैं।
अभिनेत्री ने एचटी सिटी से बात करते हुए एक इंटरव्यू में बताया कि उनके पिता ने कभी उन्हें ये महसूस नहीं होने दिया कि वो किसी बड़े स्टार की बेटी हैं। उन्होंने कहा कि उनके पिता हमेशा यही कहते थे कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए खुद को साबित करना जरूरी होता है। सिर्फ परिवार का नाम किसी को सफल नहीं बना सकता। यही सोच सोनाक्षी की परवरिश का हिस्सा रही और इसी वजह से उन्होंने अपने करियर में मेहनत को सबसे ऊपर रखा।
सोनाक्षी ने बताया कि फिल्म ‘सिस्टम’ में भी उनका किरदार कुछ ऐसा ही है। फिल्म में उनके पिता देश के मशहूर वकील होते हैं, लेकिन वो अपनी बेटी को सीधे परिवार के बिजनेस में शामिल करने के बजाय पहले खुद मेहनत करने और संघर्ष करने की सीख देते हैं। इसी दौरान फिल्म में ‘रिवर्स नेपोटिज्म’ जैसा मजेदार संवाद भी सुनने को मिलेगा, जिसे सोनाक्षी ने अपनी असल जिंदगी से जुड़ा बताया।
साल 2010 में सलमान खान के साथ फिल्म ‘दबंग’ से बॉलीवुड में कदम रखने वाली सोनाक्षी ने बहुत कम समय में अपनी अलग पहचान बना ली थी। इसके बाद उन्होंने ‘राउडी राठौर’, ‘सन ऑफ सरदार’, ‘हॉलीडे’ जैसी फिल्मों में काम किया। हालांकि बीच में उन्हें कई बार ट्रोलिंग और आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी।
ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी सोनाक्षी ने खुद को साबित किया। ‘दहाड़’ और ‘हीरामंडी’ जैसी सीरीज में उनके अभिनय की काफी तारीफ हुई। अब दर्शकों को उनकी नई फिल्म ‘सिस्टम’ का इंतजार है, जो एक गंभीर सामाजिक मुद्दे के साथ कोर्टरूम ड्रामा का तड़का लेकर आने वाली है। फिल्म में उनके साथ अभिनेत्री ज्योतिका भी अहम भूमिका में दिखाई देंगी।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग