सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी के खिलाफ थी सास! पूनम सिन्हा ने किया खुलासा

पूनम सिन्हा ने आगे कहा, "मुझे कुछ गड़बड़ तब लगी जब मैंने देखा कि सोनाक्षी हमें खुश करने के लिए घर का काम कर रही है। मां से कुछ नहीं छुपता, मुझे शक हो गया था कि दाल में कुछ काला है।" वहीं, परिवारों को एक-दूसरे के करीब लाने के लिए सोनाक्षी ने एक प्लान बनाया था। उन्होंने एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के घर एक पार्टी रखी और दोनों परिवारों को बुलाया। यह उनकी पहली 'अनऑफिशियल' मुलाकात थी, जहां माता-पिता को यह नहीं पता था कि उनके बच्चे एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं।