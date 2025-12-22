22 दिसंबर 2025,

सोमवार

बॉलीवुड

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी के खिलाफ थी सास! पूनम सिन्हा ने किया खुलासा

Sonakshi Sinha Zaheer Iqbal Wedding: सोनाक्षी सिन्हा और मुस्लिम जहीर इकबाल की शादी को 1 साल से ज्यादा हो चुका है, हर कोई जानता है कि शत्रुघ्न सिन्हा नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी एक मुस्लिम परिवार की बहू बने, लेकिन अब एक बड़ा खुलासा हुआ है कि जहीर की मां भी नहीं चाहती थी कि ये शादी हो।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Dec 22, 2025

Sonakshi Sinha Zaheer Iqbal marriage against mother-in-law now Poonam Sinha revealed what happened at Party

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी

Sonakshi Sinha Zaheer Iqbal Wedding: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी पर परिवार की असहमति एक बार फिर चर्चा में हैं। हर कोई जानता है कि जब सोनाक्षी और जहीर की शादी की खबरें आई थी तो फैंस कपल को बधाई दे रहे थे, वहीं शत्रुघ्न सिन्हा और उनके दोनों बेटे इस शादी के खिलाफ थे। वह नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी एक मुस्लिम खानदान की बहू बने।

सोनाक्षी सिन्हा की शादी के खिलाफ दी जहीर इकबाल की मां (Sonakshi Sinha Zaheer Iqbal Wedding)

सोनाक्षी सिन्हा ने परिवार की मर्जी के बिना कोर्ट मैरिज की और बेटी के प्यार के आगे शत्रुघ्न सिन्हा ने हार मान ली। वह और पत्नी पूनम सिन्हा दोनों सोनाक्षी और जहीर की शादी में शामिल हुए। अब पूनम सिन्हा ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि जहीर इकबाल की मां भी इस शादी की खिलाफ थीं और उन्हें खुद दोनों के रिश्ते के बारे में लगभग 5 साल बाद पता चला था।

फराह खान अपने व्लॉग के दौरान सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल के घर पहुंची थीं। ऐसे में उनकी मुलाकात पूनम सिन्हा से भी हुई। पूनम सिन्हा ने जहीर और सोनाक्षी के रिश्ते पर बात की। उन्होंने बताया , "मुझे इस बारे में दो साल पहले पता चला था। उन दो सालों में मैं उनके पापा (शत्रुघ्न सिन्हा) को समझाती रही और उन्हें इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए मनाती रही।" यानी शत्रुघ्न सिन्हा को मनाने की कमान पूरी तरह से मां पूनम ने संभाल रखी थी।

मां पूनम सिन्हा ने खोला बड़ा राज (Poonam Sinha On Sonakshai Sinha Wedding)

पूनम सिन्हा ने आगे कहा, "मुझे कुछ गड़बड़ तब लगी जब मैंने देखा कि सोनाक्षी हमें खुश करने के लिए घर का काम कर रही है। मां से कुछ नहीं छुपता, मुझे शक हो गया था कि दाल में कुछ काला है।" वहीं, परिवारों को एक-दूसरे के करीब लाने के लिए सोनाक्षी ने एक प्लान बनाया था। उन्होंने एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के घर एक पार्टी रखी और दोनों परिवारों को बुलाया। यह उनकी पहली 'अनऑफिशियल' मुलाकात थी, जहां माता-पिता को यह नहीं पता था कि उनके बच्चे एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं।

पूनम सिन्हा को असली यकीन उसी पार्टी में हुआ। उन्होंने देखा कि सोनाक्षी, जहीर की मां मुमताज के पैरों के पास बैठी हुई थीं। बस, उसी पल मां की पारखी नजरों ने भांप लिया कि बात दोस्ती से कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुकी है।

23 जून 2024 में हुई थी दोनों की शादी

तमाम अटकलों और सोशल मीडिया पर हुई आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए, सोनाक्षी और जहीर ने 23 जून 2024 को कोर्ट मैरिज की। दिलचस्प बात यह है कि यह वही तारीख है जब उनके रिश्ते की शुरुआत हुई थी। भले ही शुरुआत में परिवार में कुछ हिचकिचाहट रही हो, लेकिन आखिर में 'खामोश' फेम शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा ने अपनी बेटी की खुशी में शामिल होकर इस रिश्ते को अपना आशीर्वाद दिया।

Updated on:

22 Dec 2025 01:12 pm

Published on:

22 Dec 2025 12:59 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी के खिलाफ थी सास! पूनम सिन्हा ने किया खुलासा

