सोनाक्षी के पहली बार मुस्लिम जहीर इकबाल संग शादी को लेकर नेगेटिव बातों पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- मैं आखिरी औरत…

Sonakshi Sinha Interfaith Marriage: सोनाक्षी सिन्हा अक्सर अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। उन्होंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर मुस्लिम जहीर इकबाल से शादी की थी। और दोनों की शादी के दौरान खूब हंगामा भी हुआ था। हमेशा सोनाक्षी को ये सुनने में आता रहता है कि वह एक हिंदू होते हुए एक मुस्लिम परिवार की बहू बनी। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? अब पहली बार उन्होंने लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने जो कहा उसे सुनकर उनके फैंस भी हैरान हो रहे हैं।