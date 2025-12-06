सोनाक्षी के पहली बार मुस्लिम जहीर इकबाल संग शादी को लेकर नेगेटिव बातों पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- मैं आखिरी औरत…

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल
Sonakshi Sinha Interfaith Marriage: सोनाक्षी सिन्हा अक्सर अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। उन्होंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर मुस्लिम जहीर इकबाल से शादी की थी। और दोनों की शादी के दौरान खूब हंगामा भी हुआ था। हमेशा सोनाक्षी को ये सुनने में आता रहता है कि वह एक हिंदू होते हुए एक मुस्लिम परिवार की बहू बनी। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? अब पहली बार उन्होंने लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने जो कहा उसे सुनकर उनके फैंस भी हैरान हो रहे हैं।
सोनाक्षी सिन्हा हाल ही में सोहा अली खान के पॉडकास्ट में पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने अपनी जिंदगी के नेगेटिव पलों पर बात की जो उनकी शादी से जुड़े थे। सोनाक्षी ने अजनबियों की बिन मांगी राय पर भी अपनी भड़ास निकाली है। उन्होंने कहा, "यह एक बड़ी महिला का अपनी जिंदगी का फैसला था, जिसमें पता नहीं क्यों हर किसी को कुछ न कुछ कहना था। यह बात मुझे समझ नहीं आई। और उस समय यह सब हमें बेहद बेवकूफी भरा लग रहा था।"
सोनाक्षी ने आगे बताया कि ये शादी उनके और जहीर के लिए एक लंबे समय से इंतजार किए जा रहे नए चैप्टर की शुरुआत थी। उन्होंने कहा, "ईमानदारी से कहूं तो, उस पल में यह सब हमारे बारे में था। हम आखिरकार एक-दूसरे के साथ अपनी जिंदगी बिताने को लेकर बहुत खुश और उत्साहित थे। और यह हमारे लिए बहुत खूबसूरत पल था।"
सोनाक्षी ने आगे ये भी बताया कि शादी का दिन खुशी वाला दिन होता है उस दिन नेगेटिविटी (नकारात्मकता) से निपटना काफी मुश्किल भरा होता है। उन्होंने कहा, "यह बहुत मुश्किल है, खासकर उस समय जब आप चाहते हैं कि आपके पास सिर्फ पॉजिटिविटी आए।
वहीं, सोशल मीडिया के माहौल पर बात करते हुए सोनाक्षी ने कहा, "मुझे अपने कमेंट्स बंद करने पड़े थे, क्योंकि मैं अपने बड़े दिन पर अपने, अपने पार्टनर, अपने परिवार या इस शादी से जुड़े किसी के बारे में एक भी नेगेटिव बात नहीं पढ़ना चाहती थी। इसलिए मैंने उन्हें बंद कर दिया था। आपको शोर को खत्म करना पड़ता है।"
बता दें, साल 2024 में सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने शादी की थी। उस समय इस शादी को लव जिहाद का नाम तक दे दिया गया था। अब उन्हीं खबरों पर पहली बार सोनाक्षी ने चुप्पी तोड़ते हुए लोगों को जवाब दिया है।
