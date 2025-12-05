जब धर्मेंद्र के लिए इमोशनल हो गए थे बॉबी देओल, बोले थे – ‘मेरे पापा जैसा कोई नहीं…’

दरअसल, कुछ समय पहले राज शमानी को दिए एक इंटरव्यू में बॉबी देओल ने बताया था, "मेरे डैड बहुत अच्छे और खूबसूरत इंसान हैं और मैं चाहता हूं कि मेरे सभी बच्चों की आत्मा भी खूबसूरत हो। मेरे डैड में ऐसी कोई क्वालिटी है ही नहीं जो खराब हो। कोई भी मेरे डैड जैसा नहीं हो सकता, काश मेरे बच्चे वो सब कुछ अपना पाते जो वो हैं। मुझे बस ऐसा ही लगता है। क्योंकि वो बस कमाल के हैं, वो हैं और हमेशा रहेंगे।" इस बात को कहते हुए बॉबी रो पड़े थे। साथ ही बॉबी ने आगे बताया, "मैं कभी-कभी इस बारे में सोचकर इमोशनल हो जाता हूं क्योंकि वो अब सच में बूढ़े हो रहे हैं और काश मेरे माता-पिता हमेशा-हमेशा के लिए जी पाते।" ये बयान उनके पिता के प्रति प्रेम और उन्हें खोने के डर को साफ दर्शा रहा था।