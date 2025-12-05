जब धर्मेंद्र के लिए इमोशनल हो गए थे बॉबी देओल, बोले थे – ‘मेरे पापा जैसा कोई नहीं…’

बॉबी देओल और धर्मेंद्र (सोर्स: X @SAMTHEBESTEST_)
Bobby Deol On Dharmendra: बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र का 90वें जन्मदिन से कुछ दिन पहले ही निधन हो गया, जिससे पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज शोक में डूब गई हैं। ऐसे में धर्मेंद्र के बेटे और अभिनेता बॉबी देओल का एक पुराना इंटरव्यू फिर से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपने माता-पिता के बारे में बात करते हुए अपनी इमोशन्स पर काबू नहीं रख पाए थे और रो पड़े थे। साथ ही बॉबी ने उस इंटरव्यू में कहा था, 'काश उनके माता-पिता हमेशा जीते, ये कितना अच्छा होता।'
दरअसल, कुछ समय पहले राज शमानी को दिए एक इंटरव्यू में बॉबी देओल ने बताया था, "मेरे डैड बहुत अच्छे और खूबसूरत इंसान हैं और मैं चाहता हूं कि मेरे सभी बच्चों की आत्मा भी खूबसूरत हो। मेरे डैड में ऐसी कोई क्वालिटी है ही नहीं जो खराब हो। कोई भी मेरे डैड जैसा नहीं हो सकता, काश मेरे बच्चे वो सब कुछ अपना पाते जो वो हैं। मुझे बस ऐसा ही लगता है। क्योंकि वो बस कमाल के हैं, वो हैं और हमेशा रहेंगे।" इस बात को कहते हुए बॉबी रो पड़े थे। साथ ही बॉबी ने आगे बताया, "मैं कभी-कभी इस बारे में सोचकर इमोशनल हो जाता हूं क्योंकि वो अब सच में बूढ़े हो रहे हैं और काश मेरे माता-पिता हमेशा-हमेशा के लिए जी पाते।" ये बयान उनके पिता के प्रति प्रेम और उन्हें खोने के डर को साफ दर्शा रहा था।
इतना ही नहीं बॉबी को अपने पिता के बारें में सबसे ज्यादा क्या पसंद थी, इस पर बात करते हुए उन्होंने आगे बताया था, " वो बहुत अच्छे और समझदार हैं। उन्होंने हर उस इंसान को खास महसूस कराया जिससे वो मिले हैं। वो हर किसी को बहुत इज्जत और बहुत प्यार देते हैं, और ये एक खास क्वालिटी है, उनके अंदर।"
इस पर साइकोथेरेपिस्ट और लाइफ कोच डेल्ना राजेश ने बताया कि बॉबी के इस एक्सप्रेशन में कुछ ऐसा था जो लाखों लोग चुपचाप महसूस करते हैं, लेकिन शायद ही कभी बता पाते हैं। कोच डेल्ना ने आगे बताया "अपने माता-पिता को बूढ़ा होते देखने का डर। समय को रोक देने की चाहत। उनके बिना एक दुनिया की कल्पना करने का दुख और अपने बच्चों के लिए उस इमोशनल विरासत को पाने की गहरी इच्छा जिसने आपको बनाया है।"
बता दें, बॉबी ने आगे बताया, "हम जो देना चाहते हैं वो पैसा, रुतबा या कामयाबी नहीं है बल्कि ये वैल्यूज, दया, इमोशनल गहराई और लोगों को महसूस कराने की काबिलियत है कि उन्हें देखा जा रहा है। ये वो इमोशनल विरासत है जो हर माता-पिता अनजाने में पीछे छोड़ जाते हैं।" बॉबी देओल का ये इंटरव्यू आज धर्मेंद्र के निधन के बाद काफी वायरल हो रहा है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग