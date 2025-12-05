कौन है उज़ैर बलोच? दुश्मनों के कटे सिर से खेलता था फुटबॉल, ‘धुरंधर’ में दानिश पंडोर ने निभाया जिसका किरदार

उजै़र बलोच की एक बेहद क्रूर कहानी यह भी है कि बदले की कार्रवाई में वह अपने विरोधियों को पुलिस की गाड़ियों में किडनैप करवा लेता था और उनके कटे हुए सिर से फुटबॉल खेलता था। वह सिंध फिशरीज में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके करोड़ों रुपये कमाता था और वहीं उस पर ईरानी खुफिया अधिकारियों को गुप्त जानकारी देने का भी आरोप था।



2020 में, उजै़र को कराची की सेंट्रल जेल में 12 साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि, रिपोर्ट्स बताती हैं कि वह अपने कनेक्शन के दम पर बेल पर रिहा हो गया है, लेकिन फिलहाल वह मिलिट्री कोर्ट की सजा पूरी होने तक जेल में ही रहेगा।