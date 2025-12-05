हेमा मालिनी ने 45 साल की शादी में कभी नहीं रखा धर्मेंद्र के घर में कदम, जानें वजह

हालांकि, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और काफी रुकावटों के बावजूद धर्मेंद्र ने 1980 में हेमा मालिनी ने शादी कर ली। इस पर दोनों को काफी ताने सुनने को मिले। ये वो वक्त था जब पहली और आखिरी बार प्रकाश कौर मीडिया के सामने आईं थीं और उन्होंने मीडिया से बात की थी। उन्होंने स्टारडस्ट को बताया, 'धर्मेंद्र एक आदर्श पति नहीं हैं, लेकिन वो एक बहुत अच्छे और जिम्मेदार पिता हैं। हेमाजी बहुत खूबसूरत हैं कोई भी पुरुष उनकी ओर आकर्षित हो सकता है।" इसके बाद, उन्होंने और हेमा ने एक-दूसरे से दूरी बनाए रखने का फैसला किया। बता दें कि हेमा और प्रकाश शादी से पहले एक-दूसरे से मिल चुकीं थीं। बदले में, हेमा ने उनकी इस बात का सम्मान किया और साथ ही धर्मेंद्र की उनके पहले परिवार के प्रति जिम्मेदारी या उनके साथ रहने के उनके फैसले में कभी दखल नहीं दिया।