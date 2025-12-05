5 दिसंबर 2025,

मनोरंजन

हेमा मालिनी ने 45 साल की शादी में कभी नहीं रखा धर्मेंद्र के घर में कदम, जानें वजह

धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत जोड़ियों में से एक है। इसी तरह दोनों की लवस्टोरी भी लाखों-करोड़ों में से एक है। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने साल 1980 में शादी की थी। धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे, हर तरह के विरोध के बावजूद दोनों ने शादी की। पर क्या आप जानते हैं कि हेमा मालिनी कभी भी धर्मेंद्र और उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर के घर नहीं गईं?

मुंबई

image

Rashi Sharma

Dec 05, 2025

Dhrmendra, Hema Malini and Prakash Kaur

धर्मेंद्र-प्रकाश कौर और धर्मेंद्र-हेमा मालिनी की फोटोज,(फोटो सोर्स: weddingvows and @falanasegun1)

Hema Malini and Prakash Kaur: बॉलीवुड के सबसे हैंडसम एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) का जाना उनके चाहने वालों को बेहद दुखी कर गया। मगर कहते हैं न कि एक अभिनेता जाकर भी कभी नहीं जाता क्योंकि वो अपनी फिल्मों, किस्से और कहानियों के चलते हमेशा जिंदा रहता है। वैसे ही धर्मेंद्र भी अपनी फिल्मों, गानों और किस्सों के जरिये हमेशा जिंदा रहेंगे। बता दें कि शादीशुदा होने के बावजूद हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से शादी की थी। मगर क्या आपको पता है कि धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर और हेमा मालिनी का घर मात्र दो मिनट की दूरी है, लेकिन हेमा कभी इस दूरी को तय नहीं कर पायीं। एक इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने इस पर बात की थी, आइये जानते हैं क्या थी इसकी वजह।

धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी को कभी नहीं छोड़ा

धर्मेंद्र ने फिल्मों में आने के बाद हेमा मालिनी से शादी की थी, लेकिन अपनी पहली पत्नी को कभी नहीं छोड़ा था। प्रकाश कौर जो उनकी पहली पत्नी हैं उनसे धर्मेंद्र की शादी 1954 में हुई थी तब धर्मेंद्र 19 साल के थे। ये शादी उनके परिवार की मर्जी से हुई थी। उस समय धर्मेंद्र फिल्मों में आने का सोचते थे लेकिन आए नहीं थे। फगवाड़ा के रहने वाले धरम पाजी की जिंदगी 1959 में बदल गई जब उन्होंने फिल्मफेयर टैलेंट हंट प्रतियोगिता जीती और वो मुंबई की चकाचौंध भरी जिंदगी में पहुंच गए। धरम पाजी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' (1960) से की। फिल्म करियर के साथ-साथ उनकी निजी जिंदगी भी अच्छी चल रही थी इनके चार बच्चे हुए, सनी देओल, विजेता, अजीता और बॉबी देओल।

'तुम हसीन मैं जवां' से धर्मेंद्र की जिंदगी में हुई हेमा मालिनी की एंट्री

हालांकि, 1970 में धर्मेंद्र की जिंदगी में फिल्म 'तुम हसीन मैं जवां' से हेमा मालिनी आईं और इनकी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री ने लोगों को दीवाना बना दिया। यही केमिस्ट्री उनकी जिंदगी में भी चलने लगी और अफवाहें फैलने लगीं कि दोनों में प्यार हो गया है। इसके बाद, धर्मेद्र और हेमा की जोड़ी ने कई सुपरहिट फिल्में दीं जिनमें 'शराफत', 'नया जमाना', 'ड्रीमगर्ल', 'सीता और गीता', 'जुगनू', 'दोस्त' और 'शोले' शामिल हैं। इनका प्यार इतना परवान चढ़ने लगा कि धर्मंद्र ने हेमा के करीब रहने के लिए फिल्म 'शोले' के स्पॉटबॉय को पैसे दिए थे कि वो बार बार सीन की शूटिंग में बाधा डाले ताकि वो हेमा के पास रहें। फिल्मी मैगजीन में भी इनके प्यार की चर्चाएं होने लगी। इस प्यार की भनक धरम पाजी की पहली पत्नी प्रकाश कौर को भी लगी।

1980 में हुई धमेंद्र और हेमा मालिनी की शादी

हालांकि, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और काफी रुकावटों के बावजूद धर्मेंद्र ने 1980 में हेमा मालिनी ने शादी कर ली। इस पर दोनों को काफी ताने सुनने को मिले। ये वो वक्त था जब पहली और आखिरी बार प्रकाश कौर मीडिया के सामने आईं थीं और उन्होंने मीडिया से बात की थी। उन्होंने स्टारडस्ट को बताया, 'धर्मेंद्र एक आदर्श पति नहीं हैं, लेकिन वो एक बहुत अच्छे और जिम्मेदार पिता हैं। हेमाजी बहुत खूबसूरत हैं कोई भी पुरुष उनकी ओर आकर्षित हो सकता है।" इसके बाद, उन्होंने और हेमा ने एक-दूसरे से दूरी बनाए रखने का फैसला किया। बता दें कि हेमा और प्रकाश शादी से पहले एक-दूसरे से मिल चुकीं थीं। बदले में, हेमा ने उनकी इस बात का सम्मान किया और साथ ही धर्मेंद्र की उनके पहले परिवार के प्रति जिम्मेदारी या उनके साथ रहने के उनके फैसले में कभी दखल नहीं दिया।

मिनटों की दूरी और सालों का फासला

हेमा और प्रकाश के बीच बस कुछ ही मिनटों का अंतर होने के बावजूद उनकी कभी मुलाकात नहीं हुई। हालांकि, दोनों ने एक दूसरे को काफी सालों पहले देखा था। साल 2015 में जब धर्मेंद्र के भाई अजीत देओल बीमार पड़े तो उनसे हेमा मालिनी की बड़ी बेटी ईशा देओल मिलने गई थीं और तब उनकी मुलाकात प्रकाश कौर से हुई और उन्होंने उनके पैर छुए। ईशा ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में याद करते हुए कहा, 'उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं चली गई।'

हेमा मालिनी और सिमी गरेवाल का इंटरव्यू

1999 में सिमी गरेवाल को दिए एक इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने बताया कि, उन्होंने कभी भी प्रकाश से किसी भी तरह की बराबरी नहीं की और न ही धर्मेंद्र के मौजूदा घर में दरार डालने की कोशिश की।' आगे कहा, 'आप किसी व्यक्ति से इतना प्यार करते हैं और आपको उससे इतना प्यार मिलता है तो आप उसे इन छोटी-छोटी बातों के लिए कैसे परेशान कर सकते हैं? मैंने उन्हें कभी परेशान नहीं किया। मैं उनकी प्रॉब्लम समझती थी जब मैं किसी को समझती हूं और वो भी मुझे समझते हैं तो और क्या चाहिए!'

यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें प्रकाश या दूसरे परिवार से नाराजगी है, हेमा ने जवाब दिया था, 'बिल्कुल नहीं, इसलिए मैं आज सबसे खुश हूं जिसे आप प्यार करते हैं उसे सताने का क्या मतलब है?'

उन्होंने धर्मेंद्र की परिस्थितियों को शुरू से ही अच्छी तरह समझने और सच्चाई का विरोध करने के बजाय उसका सम्मान करना जरूरी समझा था। राम कमल मुखर्जी द्वारा लिखित अपनी ऑटोबायोग्राफी 'हेमा मालिनी: द ड्रीम गर्ल' में उन्होंने विस्तार से बताया, 'मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। धरम जी ने मेरे और मेरी बेटियों के लिए जो कुछ भी किया, उससे मैं खुश हूं, उन्होंने एक पिता की भूमिका अच्छे से निभाई है, जैसा कि कोई भी पिता निभाता है।'

'मैंने कभी प्रकाश कौर के बारे में बात नहीं की'- हेमा मालिनी

'मैंने अपनी गरिमा बनाए रखी है क्योंकि मैंने अपना जीवन कला और संस्कृति को समर्पित कर दिया है। हालांकि, मैंने कभी प्रकाश कौर के बारे में बात नहीं की, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूं। मेरी बेटियां भी धरम जी के परिवार का सम्मान करती हैं।'

हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की ये प्रेम कहानी रील लाइफ हो या रियल लाइफ हेमशा यादगार रहेगी।

Dharmendra and Hema Malini

धर्मेन्द्र

धर्मेंद्र

हेमा मालिनी

05 Dec 2025 07:02 pm

