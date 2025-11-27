धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा में नजर नहीं आयीं हेमा मालिनी, ईशा और अहाना, कई सेलेब्स पहुंचे एक्ट्रेस के घर

धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की फोटोज। (फोटो सोर्स: dreamgirlhemamalini)
Hema Malini Missed Dharmendra Prayer Meet: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और ही-मैन धर्मेंद्र बीती 24 नवंबर को दुनिया को अलविदा कह गए। पिछले कई दिनों से वो बीमार चल रहे थे और उन्होंने अपनी अंतिम सांसें जुहू स्थित अपने घर में परिवार और करीबियों के बीच लीं। 27 नवंबर को देओल परिवार ने धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने के लिए मुंबई के ताज लैंड्स एंड में प्रार्थना सभा का आयोजन किया था। इस प्रेयर मीट में बॉलीवुड की कई हस्तियों ने पहुंच कर दिवंगत अभिनेता को श्रद्धांजलि दी। मगर हेमा मालिनी और उनकी बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल कहीं भी नजर नहीं आयीं।
देओल परिवार द्वारा आयोजित इस प्रेयर मीट में सनी देओल, बॉबी देओल, मां प्रकाश कौर सहित रिश्तेदार मजूद रहे। बॉलीवुड से धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने के लिए शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान, सलमान खान, रेखा, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या रॉय बच्चन, अमीषा पटेल, सोहा अली खान, सिद्धार्थ मल्होत्रा, नेहा धूपिया, अंगद बेदी, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ जैसे कई सेलिब्रिटी पहुंचे। इसके अलावा इंडस्ट्री के पॉपुलर सिंगर सोनू निगम भी वहां पहुंचे और बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र के सुपरहिट गाने गाये और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी।
गौरतलब है कि जहां इस प्रेयर मीट में पूरा बॉलीवुड मौजूद रहा, वहां हेमा मालिनी और ईशा-अहाना देओल कहीं भी नजर नहीं आयीं। मगर आज ही हेमा मालिनी ने पति धर्मेंद्र को सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट करके श्रद्धांजलि दी। हेमा ने अपने X (पहले ट्विटर) अकाउंट पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'धरम जी मेरे लिए बहुत कुछ थे। एक प्यारे पति, हमारी दो बेटियों, ईशा और अहाना के लाडले पिता, दोस्त, दार्शनिक, मार्गदर्शक, कवि, हर मुश्किल घड़ी में मेरे लिए सबसे जरूरी इंसान।" इसके साथ ही उन्होंने लिखा, 'वो हमेशा अच्छे-बुरे वक्त में मेरे साथ रहे हैं। अपने मिलनसार व्यवहार से उन्होंने मेरे परिवार के सभी सदस्यों को अपना बना लिया था।'
चूंकि हेमा मालिनी पति की प्रार्थना सभा में नजर नहीं आईं तो कुछ सेलेब्रिटीज उनके घर उनको सांत्वना देने पहुंचे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिमा चौधरी, एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा और बेटे यशवर्धन हेमा मालिनी के घर के बाहर नजर आये।
वहीं, एक वायरल वीडियो के अनुसार, हेमा मालिनी के घर पर भी धर्मेंद्र के लिए पूजा कराने के लिए पंडित जी पहुंचे। हालांकि, इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि हेमा और उनकी बेटियां ईशा और अहाना इस प्रार्थना सभा में क्यों नहीं पहुंची।
वहीं, एक खबर ये भी आ रही थी कि धर्मेंद्र के आखिरी वक्त में हेमा मालिनी को उनसे मिलने से भी रोका गया था। जबकि वो पति के अंतिम पलों में उनके साथ रहना चाहती थीं, लेकिन परिवार ने उनको रोक दिया और मिलने से मना कर दिया था। इसकी क्या सच्चाई है ये तो वक्त आने पर ही सामने आएगी।
जानकारी के लिए बता दें कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने 1980 में शादी की थी। जबकि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर थीं। जिनके साथ उनके 4 बच्चे सनी, बॉबी, अजीता और विजेता देओल थे। वहीं, हेमा मालिनी से शादी के बाद उनकी दो बेटियां ईशा और अहाना हुईं।
बड़ी खबरेंView All
मनोरंजन
ट्रेंडिंग
धर्मेंद्र