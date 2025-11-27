धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा में नजर नहीं आयीं हेमा मालिनी, ईशा और अहाना, कई सेलेब्स पहुंचे एक्ट्रेस के घर

गौरतलब है कि जहां इस प्रेयर मीट में पूरा बॉलीवुड मौजूद रहा, वहां हेमा मालिनी और ईशा-अहाना देओल कहीं भी नजर नहीं आयीं। मगर आज ही हेमा मालिनी ने पति धर्मेंद्र को सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट करके श्रद्धांजलि दी। हेमा ने अपने X (पहले ट्विटर) अकाउंट पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'धरम जी मेरे लिए बहुत कुछ थे। एक प्यारे पति, हमारी दो बेटियों, ईशा और अहाना के लाडले पिता, दोस्त, दार्शनिक, मार्गदर्शक, कवि, हर मुश्किल घड़ी में मेरे लिए सबसे जरूरी इंसान।" इसके साथ ही उन्होंने लिखा, 'वो हमेशा अच्छे-बुरे वक्त में मेरे साथ रहे हैं। अपने मिलनसार व्यवहार से उन्होंने मेरे परिवार के सभी सदस्यों को अपना बना लिया था।'