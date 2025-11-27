Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा में नजर नहीं आयीं हेमा मालिनी, ईशा और अहाना, कई सेलेब्स पहुंचे एक्ट्रेस के घर

Hema Malini Missed Dharmendra Prayer Meet: 27 नवंबर को देओल परिवार ने दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के लिए 27 नवंबर को मुंबई के ताज लैंड्स एंड में प्रार्थना सभा का आयोजन किया, जिसमें रेखा, सलमान, शाहरुख समेत कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं और उनको श्रद्धांजलि दी। मगर इस प्रेयर मीट में हेमा मालिनी और बेटियां ईशा-अहाना नजर नहीं आयी। उनकी गैर-मौजूदगी चर्चा का विषय बन गई।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Nov 27, 2025

Dharmendra and Hema Malini

धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की फोटोज। (फोटो सोर्स: dreamgirlhemamalini)

Hema Malini Missed Dharmendra Prayer Meet: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और ही-मैन धर्मेंद्र बीती 24 नवंबर को दुनिया को अलविदा कह गए। पिछले कई दिनों से वो बीमार चल रहे थे और उन्होंने अपनी अंतिम सांसें जुहू स्थित अपने घर में परिवार और करीबियों के बीच लीं। 27 नवंबर को देओल परिवार ने धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने के लिए मुंबई के ताज लैंड्स एंड में प्रार्थना सभा का आयोजन किया था। इस प्रेयर मीट में बॉलीवुड की कई हस्तियों ने पहुंच कर दिवंगत अभिनेता को श्रद्धांजलि दी। मगर हेमा मालिनी और उनकी बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल कहीं भी नजर नहीं आयीं।

बॉलीवुड की हस्तियां पहुंची प्रार्थना सभा में (Celebes attends Dharmendra's Prayer Meet)

देओल परिवार द्वारा आयोजित इस प्रेयर मीट में सनी देओल, बॉबी देओल, मां प्रकाश कौर सहित रिश्तेदार मजूद रहे। बॉलीवुड से धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने के लिए शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान, सलमान खान, रेखा, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या रॉय बच्चन, अमीषा पटेल, सोहा अली खान, सिद्धार्थ मल्होत्रा, नेहा धूपिया, अंगद बेदी, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ जैसे कई सेलिब्रिटी पहुंचे। इसके अलावा इंडस्ट्री के पॉपुलर सिंगर सोनू निगम भी वहां पहुंचे और बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र के सुपरहिट गाने गाये और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

नहीं नजर आयीं हेमा मालिनी और बेटियां (Hema Malini and Daughters Missed Dharmendra Prayer Meet)

गौरतलब है कि जहां इस प्रेयर मीट में पूरा बॉलीवुड मौजूद रहा, वहां हेमा मालिनी और ईशा-अहाना देओल कहीं भी नजर नहीं आयीं। मगर आज ही हेमा मालिनी ने पति धर्मेंद्र को सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट करके श्रद्धांजलि दी। हेमा ने अपने X (पहले ट्विटर) अकाउंट पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'धरम जी मेरे लिए बहुत कुछ थे। एक प्यारे पति, हमारी दो बेटियों, ईशा और अहाना के लाडले पिता, दोस्त, दार्शनिक, मार्गदर्शक, कवि, हर मुश्किल घड़ी में मेरे लिए सबसे जरूरी इंसान।" इसके साथ ही उन्होंने लिखा, 'वो हमेशा अच्छे-बुरे वक्त में मेरे साथ रहे हैं। अपने मिलनसार व्यवहार से उन्होंने मेरे परिवार के सभी सदस्यों को अपना बना लिया था।'

धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा के बाद सेलेब्रिटीज हेमा मालिनी से मिलने पहुंचे

चूंकि हेमा मालिनी पति की प्रार्थना सभा में नजर नहीं आईं तो कुछ सेलेब्रिटीज उनके घर उनको सांत्वना देने पहुंचे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिमा चौधरी, एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा और बेटे यशवर्धन हेमा मालिनी के घर के बाहर नजर आये।

वहीं, एक वायरल वीडियो के अनुसार, हेमा मालिनी के घर पर भी धर्मेंद्र के लिए पूजा कराने के लिए पंडित जी पहुंचे। हालांकि, इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि हेमा और उनकी बेटियां ईशा और अहाना इस प्रार्थना सभा में क्यों नहीं पहुंची।

हेमा मालिनी को धर्मेंद्र से नहीं मिलने दिया गया था

वहीं, एक खबर ये भी आ रही थी कि धर्मेंद्र के आखिरी वक्त में हेमा मालिनी को उनसे मिलने से भी रोका गया था। जबकि वो पति के अंतिम पलों में उनके साथ रहना चाहती थीं, लेकिन परिवार ने उनको रोक दिया और मिलने से मना कर दिया था। इसकी क्या सच्चाई है ये तो वक्त आने पर ही सामने आएगी।

जानकारी के लिए बता दें कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने 1980 में शादी की थी। जबकि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर थीं। जिनके साथ उनके 4 बच्चे सनी, बॉबी, अजीता और विजेता देओल थे। वहीं, हेमा मालिनी से शादी के बाद उनकी दो बेटियां ईशा और अहाना हुईं।

ये भी पढ़ें

धर्मेंद्र की तस्वीर पर हार, जल रहा दीपक… पत्नी हेमा मालिनी के घर से पहली तस्वीर आई सामने
बॉलीवुड
Hema Malini house inside photo viral after Dharmendra death

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

धर्मेन्द्र

धर्मेंद्र

हेमा मालिनी

Published on:

27 Nov 2025 11:45 pm

Hindi News / Entertainment / धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा में नजर नहीं आयीं हेमा मालिनी, ईशा और अहाना, कई सेलेब्स पहुंचे एक्ट्रेस के घर

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

धर्मेंद्र

धर्मेंद्र की तस्वीर पर हार, जल रहा दीपक… पत्नी हेमा मालिनी के घर से पहली तस्वीर आई सामने

Hema Malini house inside photo viral after Dharmendra death
बॉलीवुड

दिव्यांगों का उड़ाया था मजाक… अब उनके लिए जुटाना होगा फंड, सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना को दिया निर्देश

Samay Raina
मनोरंजन

मलयाली बच्चों को क्यों पसंद थे धर्मेंद्र, जानिए क्या है मलयालम सिनेमा और ‘He-Man’ का कनेक्शन?

Dharmendra and Malayalam
बॉलीवुड

‘ही-मैन’ धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने पहुंचीं रेखा, सलमान, शाहरुख, और अभिषेक-ऐश्वर्या सहित कई फिल्मी हस्तियां

Dharmendra Prayer Meet Latest Updates
मनोरंजन

‘मेरा वाला सुहागरात मना रहा…’ स्मृति और पलाश की शादी टलने के बीच RJ महवश का वीडियो वायरल

'मेरा वाला सुहागरात मना रहा...' स्मृति और पलाश मु 'मेरा वाला सुहागरात मना रहा...' स्मृति और पलाश मुच्छल की शादी टलने के बीच आरजे महवश का ऐसा वीडियो आया सामनेच्छल की शादी टलने के बीच आरजे महवश का ऐसा वीडियो आया सामने
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.