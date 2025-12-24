‘धुरंधर’ का रहमान डकैत छोड़िए… 75 की उम्र में बॉलीवुड की ये फेमस एक्ट्रेस खूंखार विलेन बन मचाएंगी तबाही

Shabana Azmi First Time Negative Role: रणवीर सिंह स्टारर ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा रही है। यह फिल्म कमाई के सभी रिकॉर्ड एक-एक कर तोड़ते चली जा रही है। फिल्म 1000 करोड़ की रेस में शामिल है। फिल्म के सभी किरदार लाइमलाइट में बनी हुई है। इसमें सबसे अहम अक्षय खन्ना का ‘रहमान डकैत’ का किरदार। ‘रहमान डकैत’ का रील्स सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है। लोग उनकी विलेन वाली किरदार के कायल हो गए हैं। लेकिन अब खबर आ रही है कि उनसे भी डेंजरस एक एक्ट्रेस बॉलीवुड में तबाही मचाने के लिए आ रही हैं। चलिए जानते हैं… कौन हैं वो एक्ट्रेस? और किस फिल्म में आएंगी नजर।