‘धुरंधर’ का रहमान डकैत छोड़िए… 75 की उम्र में बॉलीवुड की ये फेमस एक्ट्रेस खूंखार विलेन बन मचाएंगी तबाही

फोटो में बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री शबाना आजमी (इमेज सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट
Shabana Azmi First Time Negative Role: रणवीर सिंह स्टारर ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा रही है। यह फिल्म कमाई के सभी रिकॉर्ड एक-एक कर तोड़ते चली जा रही है। फिल्म 1000 करोड़ की रेस में शामिल है। फिल्म के सभी किरदार लाइमलाइट में बनी हुई है। इसमें सबसे अहम अक्षय खन्ना का ‘रहमान डकैत’ का किरदार। ‘रहमान डकैत’ का रील्स सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है। लोग उनकी विलेन वाली किरदार के कायल हो गए हैं। लेकिन अब खबर आ रही है कि उनसे भी डेंजरस एक एक्ट्रेस बॉलीवुड में तबाही मचाने के लिए आ रही हैं। चलिए जानते हैं… कौन हैं वो एक्ट्रेस? और किस फिल्म में आएंगी नजर।
करीब 55 साल के लंबे करियर में पहली बार मशहूर अभिनेत्री शबाना आजमी (Shabana Azmi) एक खलनायिका की भूमिका निभाने जा रही हैं। जी हां, निर्देशक नितिन कक्कड़ की फिल्म ‘आवारापन 2’ में उन्हें नेगेटिव रोल में कास्ट किया गया है।
खबर है कि भारतीय सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी (Shabana Azmi) अपने करियर में एक नया अध्याय जोड़ने जा रही हैं। सिनेमा, थिएटर और अंतरराष्ट्रीय फिल्मों में सशक्त और यादगार किरदार निभाने वाली शबाना पहली बार एक पूर्ण नेगेटिव भूमिका में नजर आएंगी।
वरिष्ठ पत्रकार सुभाष के. झा से बातचीत में शबाना आजमी (Shabana Azmi) ने खुद इस बात की पुष्टि की है। इन दिनों लंदन में एक फिल्म की शूटिंग कर रहीं शबाना ने कहा, “हां, यह सच में एक नैतिक बदलाव है। मैं हमेशा से विलेन का किरदार निभाना चाहती थी।”
शबाना ने अपने पुराने किरदारों को याद करते हुए बताया कि उन्होंने दिवंगत निर्देशक बी. आर. इशारा की फिल्म ‘लोग क्या कहेंगे’ में एक नैतिक रूप से गलत किरदार निभाया था, जहां उनका किरदार अपने सौतेले बेटे की हत्या कर देता है। हालांकि, वह पूरी तरह से खलनायिका नहीं थी।
बता दें शबाना आजमी (Shabana Azmi) भारतीय सिनेमा की सबसे सम्मानित अभिनेत्रियों में से एक हैं। वह अब तक 5 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत चुकी हैं, जो किसी भी भारतीय अभिनेत्री के लिए एक रिकॉर्ड है। सोशल एक्टिविज्म, महिलाओं के मजबूत किरदार और वर्सेटाइल अभिनय के लिए पहचानी जाने वाली शबाना का यह नया रोल दर्शकों के लिए खास आकर्षण रहेगा।
फिल्म ‘आवारापन 2’ में शबाना आजमी के साथ इमरान हाशमी और दिशा पाटनी लीड रोल में नजर आएंगे। यह फिल्म साल 2007 में रिलीज हुई ‘आवारापन’ का सीक्वल है, जिसे इसके म्यूजिक और इमोशनल ड्रामा के लिए कल्ट स्टेटस मिला था। ऐसे में इसके सीक्वल से भी दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं। जानकारी के मुताबिक,' आवारापन 2' अप्रैल, 2026 में रिलीज हो सकती है।
‘आवारापन 2’ के अलावा शबाना आजमी आने वाले समय में कई अहम प्रोजेक्ट्स में दिखाई देंगी, जिनमें आमिर खान प्रोडक्शन और राजकुमार संतोषी द्वारा निर्देशित ‘लाहौर 1947’, नेटफ्लिक्स सीरीज ‘डब्बा कार्टेल’ और शेफ विकास खन्ना की फिल्म ‘इमेजिनरी रेन’।
