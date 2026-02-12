12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

शारीरिक बदलाव, हार्मोन और ड्रग्स ट्रीटमेंट के सपोर्ट में सोहा ने कही ऐसी बात

Soha Ali Khan Instagram Video: सोहा अली खान ने शारीरिक बदलाव, हार्मोन और ड्रग्स ट्रीटमेंट को लेकर जरूरी और विवादित टिप्पणी की है, जिसने सामाजिक और स्वास्थ्य जानकारों के बीच बहस छेड़ दी है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Feb 12, 2026

शारीरिक बदलाव, हार्मोन और ड्रग्स ट्रीटमेंट का जिक्र कर सोहा ने कही ऐसी बात, छिड़ा विवाद

एक्ट्रेस सोहा अली खान (सोर्स: sakpataudi के इंस्टाग्राम अकाउंट द्वारा)

Soha Ali Khan Instagram Video: बॉलीवुड स्टार्स के बीच वजन कम करने के तरीकों को लेकर बहस तेज हो गई है। खासकर जब ओजेम्पिक और मौनजारो जैसी दवाओं के सुर्खियों में आने के बाद सेलेब्रिटीज के फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन पर सवाल उठने लगे हैं। इसी बीच, कॉमेडियन और इन्फ्लुएंसर ऐश्वर्या मोहनराज ने एक ईमानदारी से भरा वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने खुलकर बताया कि उन्होंने मौनजारो का उपयोग क्यों किया और कैसे इसने उनके वजन कम करने में सहायता की है।

मौनजारो के यूज और आत्मसम्मान भरे बयान

इंटरनेट पर ऐश्वर्या के इस आत्मसम्मान भरे बयान को लोगों ने मिला-जुला रिएक्शन दिया। जहां कई लोगों ने उनका सपोर्ट किया। तो वहीं, कुछ ने उनकी आलोचना भी की, लेकिन अब इस मामले में बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस सोहा अली खान ने ऐश्वर्या की हिम्मत की खुले दिल से तारीफ की है। दरअसल, सोहा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो में कहा, "आखिरकार किसी ने सच बोला। उन्होंने ये स्वीकार किया कि केवल सही खाना और व्यायाम से नहीं, बल्कि मौनजारो के यूज से भी उनका वजन कम हुआ। मुझे लगता है इस सच को बोलने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए।"

इतना ही नहीं, सोहा ने लोगों से अपील की है कि "वे वजन घटाने वाली दवाओं का उपयोग करने से पहले हमेशा डॉक्टर की सलाह लें और किसी भी इन्फ्लुएंसर की बात पर आंख बंद करके विश्वास ना करें, ओजेम्पिक और मौनजारो कोई फैशन ट्रेंड नहीं हैं, ये गंभीर मेडिकल ट्रीटमेंट हैं जो सिर्फ उन्हीं के लिए हैं जिन्हें असल में जरूरत होती है।"

मानसिक दृढ़ता का मामला

एक्ट्रेस ने ये भी समझाया कि "वजन कम करना केवल मानसिक दृढ़ता का मामला नहीं है। हार्मोनल असंतुलन, शारीरिक बदलाव, इंसुलिन रेजिस्टेंस, पीसीओएस, थायरॉइड, ड्रग्स ट्रीटमेंट और मेटाबोलिज्म जैसे कई कारक इसमें भूमिका निभाते हैं। इंजेक्शन से मदद जरूर ले सकते हैं, लेकिन ये इलाज गंभीर होता है और इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, इसलिए डॉक्टर के निगरानी में ही इन्हें लेना चाहिए।"

बता दें, सोहा ने आगे कहा कि अब सवाल ये होना चाहिए कि वास्तव में किन लोगों को इन दवाओं की जरूरत है, बजाय इस बात के कि कौन इन्हें ले रहा है। इससे साफ होता है कि वजन घटाने का सफर हर व्यक्ति के लिए अलग होता है और इसे समझदारी से ही अपनाना चाहिए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

12 Feb 2026 04:03 pm

Published on:

12 Feb 2026 03:59 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / शारीरिक बदलाव, हार्मोन और ड्रग्स ट्रीटमेंट के सपोर्ट में सोहा ने कही ऐसी बात

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

राजपाल यादव वापस खाएंगे जेल की हवा, नहीं मिली जमानत, इस तारीख को अगली सुनवाई

Rajpal Yadav Bail Hearing Updates
बॉलीवुड

2 बार पहले भी जेल जा चुके हैं राजपाल यादव, लगा था धोखाधड़ी और जाली साइन का आरोप

राजपाल यादव के चेक बाउंस केस पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि राजपाल यादव इससे पहले भी जेल जा चुके हैं। आइये जानते हैं पूरा मामला...
बॉलीवुड

सुनवाई के बीच राजपाल यादव को अमेरिका से आई मदद, अनूप जलोटा बने मसीहा, ऑफर कर दी बड़ी रकम

Anup Jalota Helps Rajpal Yadav
बॉलीवुड

राजपाल यादव ने हाईकोर्ट में बदला बयान, अदालत ने लगाई डांट, बोली- आपको 25 मौके दिए गए

Rajpal Yadav Bail Plea Hearing Live Updates
बॉलीवुड

सिर्फ राजपाल यादव नहीं, रोड पर आए ये भी स्टार्स जब कर्ज ने हिला दी थी इनकी दुनिया

सिर्फ राजपाल यादव नहीं, रोड पर आए ये भी स्टार्स जब कर्ज ने हिला दी थी इनकी दुनिया
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.