शारीरिक बदलाव, हार्मोन और ड्रग्स ट्रीटमेंट के सपोर्ट में सोहा ने कही ऐसी बात

इंटरनेट पर ऐश्वर्या के इस आत्मसम्मान भरे बयान को लोगों ने मिला-जुला रिएक्शन दिया। जहां कई लोगों ने उनका सपोर्ट किया। तो वहीं, कुछ ने उनकी आलोचना भी की, लेकिन अब इस मामले में बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस सोहा अली खान ने ऐश्वर्या की हिम्मत की खुले दिल से तारीफ की है। दरअसल, सोहा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो में कहा, "आखिरकार किसी ने सच बोला। उन्होंने ये स्वीकार किया कि केवल सही खाना और व्यायाम से नहीं, बल्कि मौनजारो के यूज से भी उनका वजन कम हुआ। मुझे लगता है इस सच को बोलने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए।"