मेरा समय खराब नहीं चल रहा…, कर्जा देने वाली कंपनी के सवाल पर बोले राजपाल यादव, सालों बाद वायरल हो रहा वीडियो

Rajpal Yadav in Tihar Jail: हास्य अभिनय से दर्शकों को गुदगुदाने वाले राजपाल यादव इन दिनों कानूनी उलझनों के कारण सुर्खियों में हैं। करोड़ों रुपये के चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल में बंद अभिनेता को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है। इसी बीच उनका एक पुराना इंटरव्यू फिर वायरल हो गया है, जिसमें उन्होंने खुद को ‘चोर’ कहा था।
जैसे ही अभिनेता ने अदालत के आदेश पर सरेंडर किया, इंटरनेट पर उनके पुराने वीडियो और इंटरव्यू दोबारा साझा किए जाने लगे। लगभग ढाई साल पहले दिए गए एक इंटरव्यू में उनसे आरोपों पर प्रतिक्रिया मांगी गई थी। शिकायतकर्ता पक्ष द्वारा ‘चोर’ कहे जाने के सवाल पर राजपाल ने गंभीरता के बजाय अपने खास अंदाज में जवाब दिया था। इसके अलावा उनका एक और वीडियो वायरल है जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरा समय कभी भी खराब नहीं चल रहा था। अगर चल रहा होता तो यहां बैठा नहीं होता।
उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था कि वो बचपन से ‘चोर’ हैं, लेकिन उनका मतलब जेब काटने से नहीं, बल्कि दिल जीतने से है। उन्होंने खुद को ‘छलिया’ बताते हुए कहा था कि जहां भी खड़े हो जाते हैं, वहां मौजूद लोगों का दिल चुरा लेते हैं। उनका यह हल्का-फुल्का जवाब आज की गंभीर परिस्थिति में फिर से चर्चा का विषय बन गया है।
मामले की शुरुआत करीब 20 साल पहले एक फिल्म परियोजना से हुई थी। बतौर निर्देशक बनाई गई फिल्म ‘अता पता लापता’ के लिए लिए गए ऋण ने बाद में कानूनी रूप ले लिया। समय के साथ ब्याज और अदालती प्रक्रिया के कारण रकम बढ़ती गई और विवाद गहराता गया।
कहा जा रहा है कि मूल राशि पांच करोड़ के आसपास थी, जो अब बढ़कर नौ करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है। इसी आर्थिक विवाद ने अभिनेता को अदालत और जेल तक पहुंचा दिया।
राजपाल यादव की जमानत याचिका पर अब 16 फरवरी को सुनवाई होनी है। पिछली तारीख पर अदालत ने तत्काल राहत नहीं दी थी। अब सोमवार को शिकायतकर्ता पक्ष अपनी दलीलें पेश करेगा। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भुगतान और समझौते की दिशा में ठोस प्रगति दिखती है, तो राहत की संभावना बन सकती है।
इस कठिन दौर में राजपाल अकेले नहीं हैं। बॉलीवुड के कई बड़े नाम उनके समर्थन में सामने आए हैं। सलमान खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सोनू सूद और वरुण धवन जैसे कलाकारों ने मदद का भरोसा दिया है। फिल्म इंडस्ट्री का यह साथ अभिनेता के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरा है।
राजपाल यादव का करियर उतार-चढ़ाव से भरा रहा है। छोटे कद और बड़े हुनर के दम पर उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई। आज जब वह कानूनी चुनौती का सामना कर रहे हैं, तब उनके प्रशंसक यही दुआ कर रहे हैं कि अदालत से राहत मिले और वह फिर से पर्दे पर लौटकर अपने चिर-परिचित अंदाज में दर्शकों का दिल जीतें।
सोमवार की सुनवाई अब इस कहानी का अगला अध्याय तय करेगी- क्या ‘दिल चुराने वाला चोर’ फिर से आजाद हवा में सांस ले पाएगा, ये फैसला अदालत के हाथ में है।
