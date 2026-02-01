सुनवाई के बाद राजपाल यादव के वकील का बड़ा दावा, बोले- आधे पैसे दे दिए…, जानें क्यों नहीं मिली जमानत?

Rajpal Yadav (सोर्स- एक्स)
Rajpal Yadav Lawyer Statement on Cheque Bounce Case: कॉमेडी की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाले अभिनेता राजपाल यादव एक बार फिर कानूनी मुश्किलों में घिरे हुए हैं। चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के बाद उन्होंने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। अब उनके वकील ने अदालत में दावा किया है कि बकाया राशि का आधा हिस्सा चुका दिया गया है और बाकी भुगतान को लेकर प्रक्रिया जारी है।
IANS की रिपोर्ट के मुताबिक राजपाल यादव की ओर से पेश अधिवक्ता भास्कर उपाध्याय ने अदालत में कहा कि कुल पांच करोड़ रुपये के विवाद में से लगभग ढाई करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध भी किया, यह कहते हुए कि जमानत याचिका पर दूसरे पक्ष का जवाब आना बाकी है।
वकील ने बताया कि अभिनेता से जेल में मुलाकात कर आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। सोमवार को अदालत में अगली सुनवाई के दौरान स्थिति और स्पष्ट हो सकती है।
यह मामला उस वित्तीय लेनदेन से जुड़ा है जो एक फिल्म निर्माण परियोजना के दौरान हुआ था। साल 2010 में बनी फिल्म ‘अता पता लापता’ के लिए कथित तौर पर ऋण लिया गया था। बाद में भुगतान न होने पर मामला अदालत तक पहुंचा।
2018 में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने अभिनेता और उनकी पत्नी को छह महीने की सजा सुनाई थी। 2019 में सत्र न्यायालय ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। हालांकि 2024 में हाईकोर्ट ने राहत देते हुए सजा पर अस्थायी रोक लगा दी थी, यह देखते हुए कि वे आदतन अपराधी नहीं हैं और समझौते की संभावना मौजूद है।
सूत्रों के अनुसार, अदालत ने पहले भी कई अवसर दिए थे ताकि भुगतान कर समझौता पूरा किया जा सके। लेकिन बार-बार समय लेने और शर्तों का पालन न करने पर न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की एकल पीठ ने अभिनेता के आचरण पर असंतोष जताया था।
अब जबकि आधी राशि चुकाने का दावा सामने आया है, यह देखना अहम होगा कि अदालत इसे किस नजर से देखती है। यदि शेष रकम तय समय में अदा की जाती है, तो कानूनी राहत की संभावना बन सकती है।
वकील ने ये भी कहा कि धनराशि से जुड़ा कुछ हिस्सा पारिवारिक मामलों से संबंधित है, जिस पर सार्वजनिक टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। उन्होंने दोहराया कि निवेश से संबंधित रकम से इनकार नहीं किया गया है और बातचीत जारी है।
सोमवार की सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं। यदि अदालत को भुगतान और समझौते की दिशा में ठोस प्रगति दिखती है, तो अभिनेता को राहत मिल सकती है। अन्यथा, कानूनी कार्रवाई सख्त हो सकती है।
राजपाल यादव, जिन्होंने अपने हास्य अभिनय से दर्शकों को वर्षों तक गुदगुदाया, आज एक गंभीर कानूनी परीक्षा से गुजर रहे हैं। अब फैसला अदालत के हाथ में है कि आधे भुगतान के बाद उन्हें कितनी राहत मिलती है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग