शाहिद कपूर ने 13 साल छोटी तृप्ति संग किए भर-भर के इंटीमेट सीन, ‘ओ रोमियो’ में जानें कहां-कहां चली कैंची

Shahid Kapoor-Tripti Dimri Intimate Scene in O Romeo: शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी स्टारर ‘ओ रोमियो’ रिलीज से ठीक पहले सेंसर सर्टिफिकेट को लेकर चर्चा में है। विशाल भारद्वाज के निर्देशन में बनी इस गैंगस्टर ड्रामा को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने ‘ए’ सर्टिफिकेट दिया है। दिलचस्प बात यह है कि जहां संवादों और कुछ हिंसक दृश्यों में बदलाव किए गए, वहीं रोमांटिक और अंतरंग दृश्यों को बिना किसी विजुअल कट के मंजूरी मिल गई।