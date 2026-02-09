रणबीर की ‘एनिमल’ में कबीर सिंह बनकर आएंगे शाहिद कपूर? एक्टर बोले- दोनों किरदार उन्हीं के हैं…

Shahid Kapoor in Ranbir Kapoor's Animal?: बॉलीवुड में जब भी किसी निर्देशक की बनाई दो फिल्मों के किरदारों को एक ही दुनिया में जोड़ने की बात होती है, तो दर्शकों की उत्सुकता अपने चरम पर पहुंच जाती है। कुछ ऐसा ही रोमांच फैन्स ने तब महसूस किया, जब खबर फैली कि शाहिद कपूर का आइकॉनिक किरदार कबीर सिंह, रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल में नजर आ सकता था। इसी दिलचस्प क्रॉसओवर को लेकर शाहिद कपूर ने अब बयान दिया है। एक्टर ने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।