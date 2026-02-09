9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

रणबीर की ‘एनिमल’ में कबीर सिंह बनकर आएंगे शाहिद कपूर? एक्टर बोले- दोनों किरदार उन्हीं के हैं…

Shahid Kapoor in Ranbir Kapoor's Animal?: बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर ने हाल ही में रणबीर कपूर की फिल्म 'एनिमल' को लेकर बड़ा बयान दिया है। शाहिद से 'एनिमल पार्क' में कैमियो करने का सवाल किया गया था।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Feb 09, 2026

Shahid Kapoor in Ranbir Kapoor's Animal?

Shahid Kapoor-Ranbir Kapoor (सोर्स-एक्स)

Shahid Kapoor in Ranbir Kapoor's Animal?: बॉलीवुड में जब भी किसी निर्देशक की बनाई दो फिल्मों के किरदारों को एक ही दुनिया में जोड़ने की बात होती है, तो दर्शकों की उत्सुकता अपने चरम पर पहुंच जाती है। कुछ ऐसा ही रोमांच फैन्स ने तब महसूस किया, जब खबर फैली कि शाहिद कपूर का आइकॉनिक किरदार कबीर सिंह, रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल में नजर आ सकता था। इसी दिलचस्प क्रॉसओवर को लेकर शाहिद कपूर ने अब बयान दिया है। एक्टर ने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।

शाहिद कपूर 'एनिमल पार्क' में आएंगे नजर? (Shahid Kapoor in Ranbir Kapoor's Animal?)

शाहिद कपूर ने हाल ही में 'दैनिक भास्कर' के साथ बातचीत में इस पूरे मामले पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि जब एनिमल पर काम शुरू हो रहा था, तब निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा के दिमाग में एक खास आइडिया था। वांगा चाहते थे कि उनकी दोनों फिल्मों की दुनिया आपस में जुड़े और कबीर सिंह का एक छोटा लेकिन प्रभावशाली सीन एनिमल में शामिल किया जाए। ये सीन ऐसा होता, जहां कबीर सिंह और रणबीर कपूर के किरदार रणविजय का आमना-सामना होता।

वांगा का बड़ा विजन (Shahid Kapoor in Ranbir Kapoor's Animal?)

संदीप रेड्डी वांगा उन निर्देशकों में गिने जाते हैं, जो अपने किरदारों को बेहद गहराई से गढ़ते हैं। कबीर सिंह और एनिमल—दोनों ही फिल्में अपने तीखे, आक्रामक और विवादित टोन के लिए जानी जाती हैं। ऐसे में इन दोनों किरदारों का एक ही फ्रेम में दिखना दर्शकों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होता। शाहिद के मुताबिक, वांगा इस सीन को लेकर काफी उत्साहित थे और उन्होंने खुद आकर उनसे इस बारे में बात भी की थी।

शेड्यूल की वजह से नहीं हो पाया ऐसा

हालांकि इस शानदार आइडिया के बीच सबसे बड़ी रुकावट बनी तारीखें। शाहिद कपूर उस वक्त अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में व्यस्त थे और एनिमल के शूट शेड्यूल के साथ तालमेल बैठाना मुश्किल हो गया। कई कोशिशों के बावजूद बात नहीं बन पाई और आखिरकार इस क्रॉसओवर को ड्रॉप करना पड़ा। शाहिद ने साफ कहा कि मामला किसी मतभेद का नहीं, बल्कि पूरी तरह प्रोफेशनल कमिटमेंट्स का था।

भविष्य की उम्मीद बरकरार

शाहिद कपूर का मानना है कि कबीर सिंह और रणविजय दोनों ही संदीप रेड्डी वांगा की रचनात्मक दुनिया के किरदार हैं। अगर भविष्य में निर्देशक को लगे कि इन दोनों को फिर से एक ही कहानी में लाना चाहिए, तो वह जरूर ऐसा करेंगे। यानी यह दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, बस फिलहाल कहानी यहीं थम गई है।

‘एनिमल’ को लेकर जब हुआ विवाद

गौरतलब है कि कबीर सिंह और एनिमल- दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की, लेकिन साथ ही उन पर टॉक्सिक मस्कुलिनिटी और अत्यधिक हिंसा को लेकर आलोचनाएं भी हुईं। इसके बावजूद दर्शकों में इन किरदारों की लोकप्रियता कम नहीं हुई।

आगे क्या कर रहे हैं शाहिद कपूर?

वर्कफ्रंट की बात करें तो शाहिद कपूर अब विशाल भारद्वाज की आने वाली फिल्म ओ’ रोमियो की तैयारी में जुटे हैं। ये फिल्म अंडरवर्ल्ड की पृष्ठभूमि पर आधारित है और इसमें तृप्ति डिमरी, नाना पाटेकर, तमन्ना भाटिया और विक्रांत मैसी जैसे दमदार कलाकार नजर आएंगे। यह फिल्म फरवरी में सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है।

ये भी पढ़ें

रेखा ने अरुणा ईरानी को फिल्म से रातों-रात निकाला बाहर, सालों बाद अभिनेत्री बोलीं- उसकी हिम्मत नहीं थी…
बॉलीवुड
Aruna Irani on Friendship With Rekha

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

09 Feb 2026 02:33 pm

Published on:

09 Feb 2026 02:32 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / रणबीर की ‘एनिमल’ में कबीर सिंह बनकर आएंगे शाहिद कपूर? एक्टर बोले- दोनों किरदार उन्हीं के हैं…

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

दीपिका के बाद अब प्रकाश राज को ‘स्पिरिट’ से निकाला गया बाहर? संदीप रेड्डी वांगा से मतभेद की खबरें

Prakash Raj Out From Spirit After Deepika Padukone
बॉलीवुड

रेखा ने अरुणा ईरानी को फिल्म से रातों-रात निकाला बाहर, सालों बाद अभिनेत्री बोलीं- उसकी हिम्मत नहीं थी…

Aruna Irani on Friendship With Rekha
बॉलीवुड

नसीरुद्दीन शाह का एयरपोर्ट पर फूटा गुस्सा, झटका माइक, बोले- मुझे हैरेस मत करो…

अपनी बेबाक अंदाज और बेबाक बोल के लिए एक्टर नसीरुद्दीन शाह अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ दिन पहले उन्होंने जो मुंबई यूनिवर्सिटी पर निमंत्रण को लेकर बात की थी। वह मामला अब बढ़ता जा रहा है। हाल ही में उनका भयानक गुस्सा भी देखने को मिला है।
बॉलीवुड

नसीरुद्दीन शाह के यूनिवर्सिटी विवाद पर मनोज मुंतशिर का तीव्र प्रहार! बोले- आप जिस देश में बड़े हुए वो…

मनोज मुंतशिर ने नसीरुद्दीन शाह के यूनिवर्सिटी वाले बयान पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि नसीर साहब आप सही कह रहे हैं ये पहले वाला भारत नहीं है। ये नया भारत है।
बॉलीवुड

अमिताभ ने जब रेखा संग अफेयर पर किया था खुलासा, बोले थे- हमारे बीच में…

अमिताभ बच्चन और रेखा के बीच क्या रिश्ता रहा? दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे या नहीं? ये बातें हमेशा बी-टाउम में चर्चा का विषय रही हैं। एक समय था जब अमिताभ ने खुलकर रेखा और अपने रिश्ते की सच्चाई सबको बताई थी।
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.