‘वो लड़की बारूद की ढेर है, खुद तो फटेगी…’ O’ Romeo के ट्रेलर में शाहिद कपूर का दिखा वाइल्ड बीस्ट अवतार

‘ओ रोमियो’ का ट्रेलर अविनाश तिवारी की दमदार आवाज से शुरू होता है और हमें सीधे ले जाता है शाहिद कपूर यानी कि ‘हुसैन’ की उस अंधेरी दुनिया में, जहां अपराध, सत्ता और ऐयाशी ही उसकी जिंदगी का केंद्र हैं। एक बेरहम इंसान का अचानक ‘रोमियो’ बनने की राह पर चलना जितना रोमांचक है, उतना ही रहस्यों से भरा भी, क्योंकि इस बदलाव के पीछे प्यार नहीं, बल्कि एक बड़ा तूफान छिपा है। फिल्म में तृप्ति डिमरी अपने रिवेंज मोड में नजर आती हैं, जो शांत चेहरे के पीछे प्रतिशोध की आग लिए सिर्फ अपने अतीत का बदला पूरा करना चाहती हैं। वह इसी मकसद से ‘हुसैन’ के करीब आती हैं, लेकिन कहानी तब करवट लेती है जब हुसैन उसे सच्चा प्यार करने लगता है, जबकि तृप्ति की नजरें सिर्फ नफरत से भरी हैं। ट्रेलर के अंत में एक सीन आता है जब फरीदा जलाल ‘हुसैन’ से कहती हैं… ये लड़की बारूद का ढेर है, खुद तो फटेगी ही… साथ में तेरे चिथड़े भी उड़वा देगी। आप देखें खूनी ट्रेलर…