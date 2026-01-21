21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘वो लड़की बारूद की ढेर है, खुद तो फटेगी…’ O’ Romeo के ट्रेलर में शाहिद कपूर का दिखा वाइल्ड बीस्ट अवतार

O' Romeo Trailer Out: 'ओ रोमियो' का धमाकेदार ट्रेलर मेकर्स ने रिलीज कर दिया है। शाहिद कपूर इस बार खूंखार गैंगस्टर के किरदार में नजर आने वाले हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 21, 2026

O' Romeo Trailer Out

'ओ रोमियो' का धमाकेदार ट्रेलर आउट (इमेज सोर्स: शाहिद कपूर इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)

O' Romeo Trailer Release: शाहिद कपूर का वाइल्ड बीस्ट अवतार ‘O’ Romeo’ के ट्रेलर में सामने आया है। 3 मिनट 8 सेकंड का यह ट्रेलर जितना रोंगटे खड़े करता है, उतना ही शाहिद के नए, डार्क और खूंखार गैंगस्टर लुक को उजागर करता है। ‘कबीर सिंह’ की आग और ‘देवा’ की तीखी इंटेंसिटी के बाद शाहिद इस बार पर्दे पर एक ऐसी दुनिया लेकर आए हैं, जिसमें रोमांस और हिंसा का तगड़ा तड़का है।

'ओ रोमियो' का खूनी ट्रेलर आउट

‘ओ रोमियो’ का ट्रेलर अविनाश तिवारी की दमदार आवाज से शुरू होता है और हमें सीधे ले जाता है शाहिद कपूर यानी कि ‘हुसैन’ की उस अंधेरी दुनिया में, जहां अपराध, सत्ता और ऐयाशी ही उसकी जिंदगी का केंद्र हैं। एक बेरहम इंसान का अचानक ‘रोमियो’ बनने की राह पर चलना जितना रोमांचक है, उतना ही रहस्यों से भरा भी, क्योंकि इस बदलाव के पीछे प्यार नहीं, बल्कि एक बड़ा तूफान छिपा है। फिल्म में तृप्ति डिमरी अपने रिवेंज मोड में नजर आती हैं, जो शांत चेहरे के पीछे प्रतिशोध की आग लिए सिर्फ अपने अतीत का बदला पूरा करना चाहती हैं। वह इसी मकसद से ‘हुसैन’ के करीब आती हैं, लेकिन कहानी तब करवट लेती है जब हुसैन उसे सच्चा प्यार करने लगता है, जबकि तृप्ति की नजरें सिर्फ नफरत से भरी हैं। ट्रेलर के अंत में एक सीन आता है जब फरीदा जलाल ‘हुसैन’ से कहती हैं… ये लड़की बारूद का ढेर है, खुद तो फटेगी ही… साथ में तेरे चिथड़े भी उड़वा देगी। आप देखें खूनी ट्रेलर…

इसके अलावा ट्रेलर में रोमांस, हिंसा और एक्शन का जोरदार मिश्रण देखने को मिलता है। ‘धक-धक’ गाने पर फाइट सीक्वेंस से लेकर दिशा पाटनी के आइटम नंबर तक। साथ ही तमन्ना भाटिया, विक्रांत मैसी, नाना पाटेकर और फरीदा जलाल की झलक इसे और भी दिलचस्प बनाती है।

कब होगी फिल्म रिलीज

बता दें शाहिद कपूर स्टारर ये फिल्म वैलेंटाइन वीक के मौके पर 13 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। 'ओ रोमियो' का ट्रेलर शाहिद ने भी शेयर किया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा- “उस्तरा से पंगा नहीं लेने का, शरीर से आत्मा काट के ले जाता है।”

ये भी पढ़ें

नए साल में… राजकुमार राव और पत्रलेखा की पोस्ट ने बढ़ाई हलचल, तस्वीरें इंटरनेट वायरल
बॉलीवुड
Rajkummar Rao-Patralekhaa Latest Update

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

मूवी ट्रेलर

शाहिद कपूर

शाहिद कपूर

Upcoming Bollywood Movies

अप​कमिंग मूवी

Published on:

21 Jan 2026 03:56 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘वो लड़की बारूद की ढेर है, खुद तो फटेगी…’ O’ Romeo के ट्रेलर में शाहिद कपूर का दिखा वाइल्ड बीस्ट अवतार

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

52 की उम्र में ऋतिक रोशन ने ढाया कहर, शर्टलेस फोटोज ने इंटरनेट का पारा किया हाई

Hrithik Roshan
बॉलीवुड

Ram Gopal Varma Clarification: वायरल हुए पुराने इंटरव्यू ने बढ़ाया बवाल, डायरेक्टर ने अब आगे बढ़ कर दी सफाई 

Ram Gopal Varma - A R Rahman Photo
बॉलीवुड

2026 की ये मेगा फिल्में बदल सकती हैं इंडियन सिनेमा का गेम, जानें कौन बनेगा सबसे बड़ा गेम-चेंजर?

2026 की ये मेगा फिल्में बदल सकती हैं इंडियन सिनेमा का गेम, जानें कौन बनेगा सबसे बड़ा गेम-चेंजर?
बॉलीवुड

मुझे हर महीने 5 लाख रुपये…निकाह से पहले दुल्हन ने पति से की डिमांड, वायरल हुआ वीडियो तो मचा बवाल

Pakistani Actress Hina Afridi Demand Rs 5 Lakhs to husband Taimoor Akbar before his wedding breaks the internet
बॉलीवुड

सिर्फ भारत ही नहीं, 9 देशों में भी नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही ये इंडियन सीरीज, महज एक हफ्ते में ही रचा इतिहास

Taskareee First Indian Series to Trend WorldWide
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.