‘कसौटी जिंदगी की’ फेम एक्टर ने की मारपीट, अभिनेत्री उपासना सिंह के साथ हुई बदतमीजी, वीडियो देख चौंके फैंस

Upasana Singh (सोर्स- bollywood_videographer)
Deepak Kajir Kejriwal Misconduct With Upasana Singh: टीवी इंडस्ट्री से एक चौंकाने वाला वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम का बताया जा रहा है, जहां ‘द कपिल शर्मा शो’ फेम अभिनेत्री और CINTAA की जनरल सेक्रेटरी उपासना सिंह और ‘कहानी घर घर की’ फेम अभिनेता दीपक काजिर केजरीवाल के बीच जमकर विवाद हुआ। मामला सिर्फ बहस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बदतमीजी, धमकी और धक्का-मुक्की जैसे गंभीर आरोप भी सामने आए हैं।
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मंच पर किसी मुद्दे को लेकर बातचीत चल रही थी। उपासना सिंह माइक पर अपनी बात रख रही थीं, तभी दीपक काजिर ने उन्हें बीच में रोक दिया। इस पर उपासना ने आपत्ति जताई और कहा कि वो अपनी बात पूरी करना चाहती हैं। लेकिन दीपक का रवैया लगातार आक्रामक होता गया और वह ऊंची आवाज में उपासना से बात करते नजर आए। वीडियो में यह साफ दिख रहा है कि माहौल धीरे-धीरे तनावपूर्ण हो गया।
उपासना सिंह ने जब मंच से यह कहा कि वह CINTAA की जनरल सेक्रेटरी हैं, तो दीपक काजिर ने जवाब में खुद को संस्था का पूर्व वाइस-प्रेसिडेंट बताया। इस बात पर बहस और तेज हो गई। उपासना ने मंच से ही आरोप लगाया कि दीपक ने न सिर्फ उनके साथ बदतमीजी की, बल्कि वहां मौजूद कार्यकारी समिति के सदस्य विकास वर्मा के साथ भी धक्का-मुक्की की और धमकी दी। उपासना का दावा है कि इस दौरान हाथापाई तक की स्थिति बन गई थी।
वीडियो के एक हिस्से में यह भी दिखता है कि वहां मौजूद एक दूसरे व्यक्ति माइक लेकर ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाता है, ताकि माहौल शांत किया जा सके। लेकिन आरोप है कि दीपक काजिर इस पर भी नहीं रुके और माइक छीनने की कोशिश करने लगे। ये पूरा घटनाक्रम वहां मौजूद लोगों और दर्शकों के लिए बेहद असहज साबित हुआ।
घटना सामने आने के बाद CINTAA (सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन) ने मामले को गंभीरता से लिया है। संस्था की ओर से कहा गया है कि गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर इस तरह का व्यवहार बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और वीडियो फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
वीडियो वायरल होते ही टीवी इंडस्ट्री और फैंस के बीच चिंता का माहौल है। कई लोग उपासना सिंह के समर्थन में सामने आए हैं, तो वहीं कुछ यूजर्स ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। फिलहाल दीपक काजिर की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
