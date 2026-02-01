‘कसौटी जिंदगी की’ फेम एक्टर ने की मारपीट, अभिनेत्री उपासना सिंह के साथ हुई बदतमीजी, वीडियो देख चौंके फैंस

Deepak Kajir Kejriwal Misconduct With Upasana Singh: टीवी इंडस्ट्री से एक चौंकाने वाला वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम का बताया जा रहा है, जहां ‘द कपिल शर्मा शो’ फेम अभिनेत्री और CINTAA की जनरल सेक्रेटरी उपासना सिंह और ‘कहानी घर घर की’ फेम अभिनेता दीपक काजिर केजरीवाल के बीच जमकर विवाद हुआ। मामला सिर्फ बहस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बदतमीजी, धमकी और धक्का-मुक्की जैसे गंभीर आरोप भी सामने आए हैं।