लॉरेंस बिश्नोई बस सलमान भाई को…रोहित शेट्टी के घर फायरिंग मामले पर बोलीं राखी सावंत, हाथ जोड़ते हुए कही ये बात

राखी सावंत, जो आमतौर पर बिना डरे अपनी राय रखती हैं, इस बार काफी सतर्क दिखीं। उन्होंने साफ कहा कि वो इस नाम पर कुछ भी बोलना नहीं चाहतीं। उनका ये रिएक्शन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और लोग तरह-तरह के कयास लगाने लगे कि आखिर ऐसा क्या है, जो राखी भी इस मुद्दे पर चुप रहना बेहतर समझ रही हैं। राखी ने हाथ जोड़कर कहा- 'लॉरेंस बिश्नोई के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगी। बस इतना कहूंगी कि लॉरेंस बिश्नोई भाई मेरे सलमान भाई को कुछ मत करना।'