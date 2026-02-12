राजपाल यादव के लिए सलमान के बाद मीका सिंह ने खोला खजाना, इतने लाख की मदद का किया ऐलान

ये पूरा मामला साल 2010 से शुरू हुआ था। उन्होंने अपनी पहली निर्देशित फिल्म 'अता पता लापता' के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपये उधार लिए थे, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। राजपाल इसके बाद वो पैसे कंपनी को लौटा पाने में असमर्थ रहे। बाद में कंपनी ने उन पर पैसे न चुकाने और चेक बाउंस के मामले को लेकर केस फाइल कर दिया।



दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में कहा कि राजपाल यादव को उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों में प्रत्येक में 1.35 करोड़ रुपये का भुगतान करना है और निर्देश दिया कि उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के पास पहले जमा की गई राशि शिकायतकर्ता के पक्ष में जारी की जाए। जिसके बाद राजपाल वह नहीं कर पाए और तिहाड़ में सरेंडर कर दिया।