6 दिन से जेल में बंद राजपाल यादव को लेकर FWICE ने उठाया कदम, पत्र लिखकर लगाई गुहार

Rajpal Yadav In Tihar Jail: बॉलीवुड के फेमस कॉमेडियन और एक्टर राजपाल यादव इन दिनों दिल्ली की तिहाड़ जेल में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कानूनी और आर्थिक लड़ाई लड़ रहे हैं। 9 करोड़ रुपये के पुराने चेक बाउंस मामले में सरेंडर करने के बाद, अब पूरी फिल्म इंडस्ट्री उनके समर्थन में खड़ी होती नजर आ रही है। सोनू सूद और गुरमीत चौधरी के बाद अब फिल्म जगत की सबसे बड़ी संस्था 'फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज' (FWICE) ने भी एक बड़ा कदम उठाया है। उसने एक आधिकारिक पत्र जारी कर सभी कलाकारों और निर्माताओं से राजपाल की मदद करने की गुहार लगाई है।