11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026 Live

UP Budget 2026 Live

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

इस फिल्म ने पहुंचाया राजपाल यादव को जेल, 5.4 रेटिंग के साथ YouTube पर है उपलब्ध

Rajpal Yadav In Tihar Jail: राजपाल यादव इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। एक्टर को पुलिस के सामने सरेंडर करना पड़ा, जिसके चलते अब वो तिहाड़ जेल में हैं। इस मुश्किल में फंसने के पीछे की वजह एक फिल्म से जुड़ी है, जिसे खुद राजपाल ने डायरेक्ट किया था। चलिए इस फिल्म के बारे में बताते हैं।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Feb 11, 2026

राजपाल यादव इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। एक्टर को पुलिस के सामने सरेंडर करना पड़ा, जिसके चलते अब वो तिहाड़ जेल में हैं। इस मुश्किल में फंसने के पीछे की वजह एक फिल्म से जुड़ी है, जिसे खुद राजपाल ने डायरेक्ट किया था। चलिए इस फिल्म के बारे में बताते हैं।

राजपाल यादव को इस फिल्म ने पहुंचाया जेल

Rajpal Yadav Movie: फिल्म इंडस्ट्री में इस समय राजपाल यादव को लेकर हंगामा मचा हुआ है। अपनी बेमिसाल कॉमिक टाइमिंग से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले राजपाल यादव आज अपनी जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े हैं, जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। जिस कलाकार ने पूरी दुनिया को हंसाया, आज वही एक्टर कानूनी उलझनों और वित्तीय संकट के बोझ तले दबा हुआ तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे है।

राजपाल यादव की वो फ्लॉप फिल्म जिसने पहुंचाया जेल (Rajpal Yadav Movie Ata Pata Laapata)

राजपाल यादव आखिर किस वजह से जेल में हैं। ऐसा क्या हुआ जो उन्हें सरेंडर करना पड़ा था। ये सब शुरू हुआ था उनकी एक फिल्म की वजह से जो उनके करियर का सबसे बुरा सपना साबित हुई। फिल्म 'अता पता लापता'। साल 2012 में आई इस फिल्म को राजपाल ने सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि अपने एक बड़े अरमान की तरह देखा था। उन्होंने न केवल इसमें मुख्य भूमिका निभाई, बल्कि खुद डायरेक्टर की कमान भी संभाली थी। फिल्म का बजट करीब 5 करोड़ रुपये था, जो उस समय एक बड़ी रकम मानी जाती थी। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई, तो बॉक्स ऑफिस पर इसके नतीजे बेहद डरावने थे। फिल्म ने पूरी दुनिया में महज 38 लाख रुपये का कारोबार किया।

फिल्म 'अता पता लापता' कि ये है कहानी (Ata Pata Laapata Story)

'अता पता लापता है', फिल्म के प्लॉट की बात करें तो इसमे माधव चतुर्वेदी पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हैं कि उनके पूरे घर में बड़ी चोरी हो गई है। शुरुआती तौर पर मामला एक सामान्य चोरी का लगता है, लेकिन जांच आगे बढ़ने पर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। पुलिस को शक होने लगता है कि कहीं यह चोरी इंश्योरेंस की मोटी रकम हासिल करने के लिए खुद रची गई साजिश तो नहीं है।

इसी बीच मीडिया की एंट्री मामले को और भी पेचीदा और सनसनीखेज बना देती है। खबरों के चलते जनता का दबाव बढ़ता है और पुलिस पर सच्चाई सामने लाने की जिम्मेदारी और भारी हो जाती है।, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डब्बा गोल साबित हुई थी। एक कॉमेडी और पॉलिटिकल सटायर ये फिल्म यूट्यूब पर उपबल्ध हैं और इसे IMBD की 5.4 रेटिंग मिली थी। जो आप फ्री में देख सकते हैं।

सपने से शुरू हुआ विवाद जेल तक पहुंचा (Ata Pata Laapata Directed by Rajpal Yadav)

इसी फिल्म की भारी नाकामी ने राजपाल यादव को कर्ज के जाल में फंसा दिया। फिल्म बनाने के लिए उन्होंने जो लोन लिया था, उसकी अदायगी न हो पाने के कारण मामला चेक बाउंस और कोर्ट-कचहरी तक जा पहुंचा। लगभग एक दशक से अधिक चले इस कानूनी विवाद में आखिरकार अदालत ने सख्त रुख अपनाया और राजपाल को सरेंडर करने का आदेश दे डाला। जेल जाते समय राजपाल यादव का गला रुंध गया था और उनकी आंखें नम थीं, जो उनकी बेबसी को साफ बयां कर रही थीं।

राजपाल यादव के दोस्त ने बताई कहां रह गई कमी

राजपाल के करीबी दोस्त और मशहूर निर्देशक अनीस बज्मी इस घटना से काफी दुखी हैं। उन्होंने बताया कि राजपाल यादव एक बेहद ईमानदार और वफादार इंसान हैं। अनीस कहते हैं, "कई बार कलाकार अपने काम को लेकर इतने जुनूनी हो जाते हैं कि वे कागजी बारीकियां और समझौतों के पेच नहीं समझ पाते। राजपाल की मंशा कभी किसी को धोखा देने की नहीं थी, बस एक महत्वाकांक्षी फैसला और सही अनुभव की कमी उन पर भारी पड़ गई।"

ये भी पढ़ें

राजपाल यादव के जेल जाने पर सोनू सूद ने तोड़ी चुप्पी, बोले- खराब समय की वजह से…
बॉलीवुड
राजपाल यादव इन दिनों अपनी जिंदगी के सबसे बुरी दौर से गुजर रहे हैं। वह इस समय जेल में हैं। ऐसे में सोनू सूद ने उनके करियर पर बयान दिया है और उन्हें एक बेहतरीन एक्टर बताया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Published on:

11 Feb 2026 09:51 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / इस फिल्म ने पहुंचाया राजपाल यादव को जेल, 5.4 रेटिंग के साथ YouTube पर है उपलब्ध

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: राजस्थान विधानसभा में डिप्टी सीएम और वित्तमंत्री दीया कुमारी बजट 2026 कर रही हैं पेश

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

सलमान vs संजय? ‘7 डॉग्स’ के ट्रेलर में दिखा डबल धमाका, एक्शन ने बढ़ाई धड़कनें हुआ वायरल

सलमान vs संजय? '7 डॉग्स' के ट्रेलर में दिखा डबल धमाका, एक्शन ने बढ़ाई धड़कनें हुआ वायरल
बॉलीवुड

सलमान खान के करीबी को मिली मौत की धमकी, खुद को बताया लॉरेंस का आदमी, मचा हंगामा

सलमान खान को लेकर बड़ी खबर आ रही है। उनके करीबी को जान से मारने की धमकी मिली है। उस शख्स ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई का आदमी बताया है। जिससे हंगामा मच गया है।
बॉलीवुड

Drishyam 3 की बढ़ी मुश्किलें! प्रकाश राज की एंट्री से बढ़ा सस्पेंस, जानें क्या है मामला

Drishyam 3 की बढ़ी मुश्किलें! प्रकाश राज की एंट्री से बढ़ा सस्पेंस, जानें क्या है मामला
बॉलीवुड

बैंक घोटाले में श्रेयस तलपड़े का नाम आया सामने, दर्ज हुई FIR, सोशल मीडिया पर मचा हड़कंप

एक्टर श्रेयस तलपड़े को लेकर बड़ी खबर आ रही है। उनका नाम बैंक घोटाले में सामने आया है। अब राजपाल यादव के बाद एक और एक्टर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस खबर से उनके फैंस बेहद हैरान हो रहे हैं।
बॉलीवुड

सलमान खान के घर में गणपति बप्पा…महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने RSS विवाद पर तोड़ी चुप्पी

Salman Khan RSS Event Controversy
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.