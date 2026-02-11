राजपाल यादव की जमानत को लेकर आई बड़ी खबर, मैनेजर ने दिया पहला बयान

राजपाल यादव के मैनेजर ने 'द इंडियन एक्सप्रेस' से बातचीत करते हुए जानकारी दी है चेक बाउंस मामले में सजा काट रहे अभिनेता की जमानत याचिका पर 12 फरवरी को सुनवाई होनी है। परिवार और करीबी लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अदालत से राहत मिल सकती है। परिवार पूरी तरह आशावान है और उन्हें विश्वास है कि अभिनेता जल्द ही घर लौटेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि फिल्म जगत के कई कलाकार आर्थिक मदद के लिए आगे आए हैं। सलमान खान और अजय देवगन जैसे सितारों ने पहल की है, वहीं निर्देशक डेविड धवन ने भी अपने बेटे वरुण धवन के जरिए सहयोग का भरोसा दिलाया है।