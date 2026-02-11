राजपाल यादव की जमानत को लेकर आई बड़ी खबर, मैनेजर ने दिया पहला बयान

Rajpal Yadav Bail Hearing Updates (सोर्स- एक्स)
Rajpal Yadav Bail Hearing Updates: बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव इन दिनों कानूनी संकट का सामना कर रहे हैं। इसी बीच फिल्म इंडस्ट्री से उनके समर्थन में कई बड़े नाम सामने आए हैं, जिसने इस मामले को और चर्चा में ला दिया है। उनकी बेल को लेकर भी एक अपडेट सामने आया है। क्या है मामला, चलिए जानते हैं।
राजपाल यादव के मैनेजर ने 'द इंडियन एक्सप्रेस' से बातचीत करते हुए जानकारी दी है चेक बाउंस मामले में सजा काट रहे अभिनेता की जमानत याचिका पर 12 फरवरी को सुनवाई होनी है। परिवार और करीबी लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अदालत से राहत मिल सकती है। परिवार पूरी तरह आशावान है और उन्हें विश्वास है कि अभिनेता जल्द ही घर लौटेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि फिल्म जगत के कई कलाकार आर्थिक मदद के लिए आगे आए हैं। सलमान खान और अजय देवगन जैसे सितारों ने पहल की है, वहीं निर्देशक डेविड धवन ने भी अपने बेटे वरुण धवन के जरिए सहयोग का भरोसा दिलाया है।
बताया जा रहा है कि सोनू सूद ने भी खुलकर समर्थन जताया है। इतना ही नहीं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े संगठन फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने भी अपने सदस्यों से मदद की अपील की है। मैनेजर का कहना है कि ये वक्त किसी एक नाम को उभारने का नहीं, बल्कि पूरे उद्योग की एकजुटता को समझने का है।
राजपाल यादव के खिलाफ ये मामला लगभग एक दशक पुराना है। साल 2010 में उन्होंने अपनी निर्देशित फिल्म ‘अता पता लापता’ के लिए दिल्ली के एक कारोबारी से करीब 5 करोड़ रुपये उधार लिए थे। भुगतान न हो पाने के कारण मामला अदालत तक पहुंचा और अंततः दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें छह महीने की सजा सुनाई। कई वर्षों तक रकम चुकाने की कोशिशों के बाद भी जब समाधान नहीं निकल पाया तो उन्होंने खुद सरेंडर कर दिया।
हाल ही में अभिनेता ने एक इंटरव्यू में अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर भावुक बयान भी दिया था। उन्होंने स्वीकार किया कि इंडस्ट्री में हर किसी को आखिरकार अपने संघर्ष खुद ही झेलने पड़ते हैं। उनके शब्दों में बेबसी झलक रही थी, लेकिन साथ ही हिम्मत भी साफ नजर आ रही थी।
इस पूरे घटनाक्रम के बीच परिवार में एक और बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। 19 फरवरी को उनकी भतीजी की शादी तय है, जिसकी तैयारियां महीनों पहले से चल रही थीं। परिवार ने फैसला किया है कि हालात जैसे भी हों, शादी का कार्यक्रम रद्द या स्थगित नहीं किया जाएगा। उनका मानना है कि ऐसे समय में पारिवारिक खुशियां बनाए रखना जरूरी है। सभी की दुआ है कि राजपाल यादव जमानत पाकर इस खुशी में शामिल हो सकें।
फिलहाल सबकी निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी हैं। इंडस्ट्री का समर्थन और परिवार का भरोसा यह संकेत देता है कि अभिनेता इस कठिन दौर से मजबूत होकर बाहर निकल सकते हैं। अब देखना होगा कि 12 फरवरी की सुनवाई उनके लिए नई शुरुआत का रास्ता खोलती है या नहीं।
