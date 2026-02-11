11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026 Live

UP Budget 2026 Live

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

सलमान खान ने राजपाल यादव के लिए खोला खजाना, अजय देवगन समेत कई हस्तियां मदद के लिए आईं सामने

Salman Khan-Ajay Devgn Offer Help to Rajpal Yadav: राजपाल यादव की मदद के लिए बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान अब मदद के लिए आगे आए हैं। एक्टर के मैनेजर ने खुलासा किया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Feb 11, 2026

Salman Khan-Ajay Devgn Offer Help to Rajpal Yadav

Rajpal Yadav (सोर्स- एक्स)

Salman Khan-Ajay Devgn Offer Help to Rajpal Yadav: बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव इन दिनों कानूनी और आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। तिहाड़ जेल में सरेंडर के बाद जब उन्होंने भावुक होकर खुद को अकेला और आर्थिक रूप से कमजोर बताया, तो फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मच गई। अब खबर है कि इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे उनकी मदद के लिए आगे आए हैं और उन्हें इस मुश्किल दौर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर राजपाल यादल को जेल क्यों जाना पड़ा।

किस वजह से गए जेल? (Salman Khan-Ajay Devgn Offer Help to Rajpal Yadav)

राजपाल यादव पर करीब 9 करोड़ रुपये की देनदारी का मामला चल रहा है, जिसकी वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा। यह कर्ज उन्होंने साल 2010 में अपनी प्रोडक्शन कंपनी के जरिए एक फिल्म बनाने के लिए लिया था। फिल्म उम्मीद के मुताबिक नहीं चली और धीरे-धीरे कर्ज और ब्याज का बोझ बढ़ता गया। चेक बाउंस के कई मामलों के बाद अदालत ने सख्त रुख अपनाया और उन्हें सजा भुगतनी पड़ी।

बॉलीवुड से कई दिग्गज अब आए सामने

लेकिन जैसे ही उनके आत्मसमर्पण की खबर सामने आई, बॉलीवुड के कई दिग्गज कलाकार उनके समर्थन में खड़े हो गए। राजपाल यादव के मैनेजर गोल्डी ने 'स्क्रीन' से बातचीत में बताया कि सलमान खान, अजय देवगन, वरुण धवन समेत कई बड़े नामों ने आर्थिक मदद की पेशकश की है। उनके मुताबिक, ये समर्थन सिर्फ सहानुभूति नहीं बल्कि ठोस आर्थिक सहयोग के रूप में सामने आ रहा है।

सोनू सूद ने सबसे पहले लगाई गुहार (Salman Khan-Ajay Devgn Offer Help to Rajpal Yadav)

धवन परिवार से भी सहयोग की बात सामने आई है। निर्देशक डेविड धवन और अभिनेता वरुण धवन ने संपर्क कर सहायता का भरोसा दिलाया है। वहीं सोनू सूद, जो पहले भी जरूरतमंदों की मदद के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भी समर्थन जताया है। संगीत जगत और राजनीति से जुड़े कुछ नाम भी इस मुहिम का हिस्सा बने हैं।

म्यूजिक प्रोड्यूसर भी मदद के लिए आगे आए

संगीतकार राव इंदरजीत सिंह यादव ने बड़ी राशि देने का ऐलान किया है। इसके अलावा कुछ अन्य कलाकारों और सार्वजनिक हस्तियों ने भी लाखों रुपये की सहायता देने की घोषणा की है। इस पहल को सोशल मीडिया पर ‘बॉलीवुड रेस्क्यू’ नाम दिया जा रहा है, जिसमें इंडस्ट्री एकजुट होकर अपने साथी कलाकार के लिए खड़ी नजर आ रही है।

राजपाल यादव की बेल याचिका दायर

राजपाल यादव की बेल याचिका दायर की जा चुकी है और आज इस पर सुनवाई होनी है। उनके मैनेजर ने उम्मीद जताई है कि अदालत से राहत मिल सकती है और वो जल्द ही बाहर आ सकते हैं। हालांकि अंतिम फैसला कोर्ट के हाथ में है, लेकिन इंडस्ट्री का यह समर्थन उनके लिए मनोबल बढ़ाने वाला जरूर है।

राजपाल यादव का सफर आसान नहीं रहा। छोटे कद और अलग अंदाज के बावजूद उन्होंने अपनी कॉमिक टाइमिंग से बॉलीवुड में अलग पहचान बनाई। लेकिन यह घटना दिखाती है कि ग्लैमर की दुनिया के पीछे कितनी अनिश्चितताएं छिपी होती हैं। आज पूरा फिल्म जगत इस इंतजार में है कि क्या अदालत से उन्हें राहत मिलेगी। अगर बेल मंजूर होती है तो यह सिर्फ कानूनी राहत नहीं, बल्कि इंडस्ट्री की एकजुटता की भी जीत मानी जाएगी।

ये भी पढ़ें

जेल में बंद राजपाल यादव को पैसे के नाम पर मिला चंदा, पिछले पांच फिल्मों में लीड एक्टर की 4 प्रतिशत भी नहीं मिली फीस
बॉलीवुड
Rajpal Yadav Net worth

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

11 Feb 2026 01:22 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / सलमान खान ने राजपाल यादव के लिए खोला खजाना, अजय देवगन समेत कई हस्तियां मदद के लिए आईं सामने

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: अन्य राज्यों से गाड़ी लाना हुआ सस्ता, रजिस्ट्रेशन टैक्स में अब 50% की भारी छूट

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

सनातन संस्कारों और हिंदू रीति-रिवाज की परवरिश पर, निक जोनस का ऐसा बड़ा बयान हुआ वायरल

सनातन संस्कारों और हिंदू रीति-रिवाज की परवरिश पर, निक जोनस का ऐसा बड़ा बयान हुआ वायरल
बॉलीवुड

राजपाल यादव के भाई का बड़ा बयान आया सामने, बोले- 19 फरवरी को घर में शादी हैं और भाई…

राजपाल यादव के जेल जाने के बाद उनके भाई का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने खुलासा करते हुए कहा कि जो खबर फैली हुई है वह फर्जी हैं। घर में 19 फरवरी की शादी है और घर में माहौल कैसा है इसे लेकर भी उन्होंने बात की है।
बॉलीवुड

जेल में बंद राजपाल यादव को पैसे के नाम पर मिला चंदा, पिछले पांच फिल्मों में लीड एक्टर की 4 प्रतिशत भी नहीं मिली फीस

Rajpal Yadav Net worth
बॉलीवुड

तिहाड़ में राजपाल यादव, लेकिन निशाने पर नवाजुद्दीन! वायरल वीडियो छिड़ी बहस

तिहाड़ में राजपाल यादव, लेकिन निशाने पर नवाजुद्दीन! वायरल वीडियो छिड़ी बहस
बॉलीवुड

जेल में बंद राजपाल यादव की नेटवर्थ आई सामने? जानें कहां-कहां से करते हैं मोटी कमाई

राजपाल यादव इन दिनों चेक बाउंस केस को लेकर सुर्खियों में हैं, जिसकी वजह से उन्हें तिहाड़ जेल जाना पड़ा। इस बीच लोगों के मन में यह सवाल भी उठ रहा है कि अपनी शानदार फिल्मी करियर के दम पर राजपाल यादव ने अब तक कितनी संपत्ति और नेटवर्थ बना ली है। आइये जानते हैं इसकी पूरी जानकारी...
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.