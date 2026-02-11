सलमान खान ने राजपाल यादव के लिए खोला खजाना, अजय देवगन समेत कई हस्तियां मदद के लिए आईं सामने

Salman Khan-Ajay Devgn Offer Help to Rajpal Yadav: बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव इन दिनों कानूनी और आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। तिहाड़ जेल में सरेंडर के बाद जब उन्होंने भावुक होकर खुद को अकेला और आर्थिक रूप से कमजोर बताया, तो फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मच गई। अब खबर है कि इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे उनकी मदद के लिए आगे आए हैं और उन्हें इस मुश्किल दौर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर राजपाल यादल को जेल क्यों जाना पड़ा।