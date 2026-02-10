10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

राजपाल यादव के जेल जाने पर सोनू सूद ने तोड़ी चुप्पी, बोले- खराब समय की वजह से…

Sonu Sood On RajpaL Yadav: राजपाल यादव इन दिनों अपनी जिंदगी के सबसे बुरी दौर से गुजर रहे हैं। वह इस समय जेल में हैं। ऐसे में सोनू सूद ने उनके करियर पर बयान दिया है और उन्हें एक बेहतरीन एक्टर बताया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Feb 10, 2026

राजपाल यादव इन दिनों अपनी जिंदगी के सबसे बुरी दौर से गुजर रहे हैं। वह इस समय जेल में हैं। ऐसे में सोनू सूद ने उनके करियर पर बयान दिया है और उन्हें एक बेहतरीन एक्टर बताया है।

राजपाल यादव के जेल जाने पर सोनू सूद का कमेंट

Rajpal Yadav In Jail: बॉलीवुड को शानदार फिल्में देने वाले एक्टर राजपाल यादव इन दिनों अपनी किसी फिल्म को लेकर नहीं बल्कि तिहाड़ जेल में सरेंडर को लेकर सुर्खियों में हैं। ऐसे में उनका जेल जाने से पहले बयान सामने आया था, जिसमें वह भावुक नजर आए थे और इंडस्ट्री में रिश्तों और दोस्त न होने पर बात की थी। अब ऐसे में सोनू सूद सामने आए हैं और उन्होंने फिर साबित कर दिया है कि उनका दिल कितना बड़ा है।

राजपाल यादव को लेकर दिया सोनू सूद ने बयान (Sonu Sood On Rajpal Yadav In Jail)

जिस समय पूरी फिल्म इंडस्ट्री तमाशा देख रही थी और दिग्गज कॉमेडियन राजपाल यादव कानूनी और वित्तीय संकट के चलते तिहाड़ जेल जाने को मजबूर हुए थे। ऐसे में सोनू सूद अकेले ऐसे व्यक्ति बनकर उभरे हैं जिन्होंने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। सोनू ने न केवल राजपाल यादव का समर्थन किया है, बल्कि उन्हें अपनी आने वाली फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी दी है।

सोनू सूद ने किया भावुक पोस्ट (Sonu Sood Emotional Post for Rajpal Yadav)

सोनू सूद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पूर्व ट्विटर) पर एक भावुक पोस्ट शेयर करते हुए राजपाल यादव को इंडस्ट्री का एक 'अनमोल तोहफा' बताया है। सोनू ने लिखा, "राजपाल यादव एक बेहद टैलेंटेड अभिनेता हैं, जिन्होंने सालों तक हमें हंसाया है। कभी-कभी जिंदगी टैलेंट की कमी से नहीं, बल्कि खराब समय की वजह से नाइंसाफी कर जाती है। वह मेरी अगली फिल्म का हिस्सा होंगे। मुझे लगता है कि यह वह समय है जब हम सभी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और साथी कलाकारों को एक साथ खड़ा होना चाहिए।

सोनू सूद ने दिया राजपाल यादव को साइनिंग अमाउंट (Sonu Sood Offer movie of Rajpal Yadav)

सोनू ने आगे साफ किया कि वह राजपाल को एक 'साइनिंग अमाउंट' दे रहे हैं, जो उनके काम के बदले दी जा रही है। उन्होंने कहा, "यह कोई दान या चैरिटी नहीं है, बल्कि एक कलाकार का सम्मान है। हमें अपने साथियों को याद दिलाना चाहिए कि वह अकेले नहीं हैं। इसी से पता चलता है कि हम सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं, बल्कि एक परिवार हैं।"

ये भी पढ़ें

राजपाल यादव ने क्यों किया तिहाड़ जेल में सरेंडर? 4 दिन बाद सच्चाई आई सामने
बॉलीवुड
राजपाल यादव इस समय जेल में हैं। उन्होंने हाल ही में तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था। अब उन्हें अपनी 6 महीने के सजा काटनी होगी। आइये जानते हैं आखिर क्या है ये पूरा मामला...

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Updated on:

10 Feb 2026 01:52 pm

Published on:

10 Feb 2026 01:48 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / राजपाल यादव के जेल जाने पर सोनू सूद ने तोड़ी चुप्पी, बोले- खराब समय की वजह से…

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

मैंने उनपर बंदूक तान दी…गोविंदा का शॉकिंग खुलासा, बोले- देर रात मेरे घर के बाहर आए लोग

Govinda Recalls Facing Mob At His Home
बॉलीवुड

‘वड़ा पाव गर्ल’ ने की दूसरी शादी! लाल जोड़े में तस्वीरें की शेयर, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

'वाला पाव गर्ल' चंद्रिका दीक्षित
बॉलीवुड

रेखा-अमिताभ के टूटे रिश्ते पर समय रैना ने ली चुटकी, अर्चना पूरन सिंह से बोले- जया बच्चन से हार गईं एक्ट्रेस

Samay Raina on Rekha-Amitabh Bachchan
बॉलीवुड

23 साल बाद ‘बागबान’ पर Gen-Z का हमला! क्या अमिताभ बच्चन नहीं, बच्चे थे सही?

फिल्म 'बागबान'
बॉलीवुड

गोविंदा का टूटा ‘सब्र का बांध’, अफेयर और बेटे के करियर पर दिया करारा जवाब, बोले- मेरे घर के ही लोग…

गोविंदा ने आखिरकार अपनी पत्नी के आरोपों का जवाब दे दिया है। उन्होंने बताया है कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए राजनीति तक छोड़ दी थी। गोविंदा ने कहा कि जब परिवार के लोग ही ऐसा बोलेंगे तो मैं फिर कहां जाऊंगा?
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.