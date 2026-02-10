राजपाल यादव के जेल जाने पर सोनू सूद ने तोड़ी चुप्पी, बोले- खराब समय की वजह से…

सोनू सूद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पूर्व ट्विटर) पर एक भावुक पोस्ट शेयर करते हुए राजपाल यादव को इंडस्ट्री का एक 'अनमोल तोहफा' बताया है। सोनू ने लिखा, "राजपाल यादव एक बेहद टैलेंटेड अभिनेता हैं, जिन्होंने सालों तक हमें हंसाया है। कभी-कभी जिंदगी टैलेंट की कमी से नहीं, बल्कि खराब समय की वजह से नाइंसाफी कर जाती है। वह मेरी अगली फिल्म का हिस्सा होंगे। मुझे लगता है कि यह वह समय है जब हम सभी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और साथी कलाकारों को एक साथ खड़ा होना चाहिए।