9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

सरेंडर से पहले राजपाल यादव ने दिया था ये बयान, बोले थे- अब कोई उपाय भी नहीं सूझ रहा…

Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: राजपाल यादव इस समय तिहाड़ जेल में हैं। अब सरेंडर से पहले का उनका बयान सामने आया है। जो उन्होंने अपनी आर्थिक तंगी पर दिया था। जिसे सुनकर उनके फैंस इमोशनल हो रहे हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Feb 09, 2026

राजपाल यादव इस समय तिहाड़ जेल में हैं। ऐसे में सरेंडर से पहले का उनका बयान सामने आया है। जो उन्होंने अपनी आर्थिक तंगी पर दिया था। जिसे सुनकर उनके फैंस इमोशनल हो रहे हैं।

राजपाल यादव ने सरेंडर से पहले दिया था ये बयान

Rajpal Yadav Statement before Surrender: सोशल मीडिया पर उस समय हंगामा मच गया था जब खबर आई कि कॉमिक टाइमिंग से बरसों तक करोड़ों लोगों को हंसाने वाले राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया है। पहले किसी को कुछ समझ नहीं आया था लेकिन फिर करीब 2.5 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामला सामने आया। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें पैसे लौटाने का समय दिया था, जो वह तय वक्त में पूरा नहीं कर पाए। ऐसे में उन्हें कोर्ट ने सरेंडर करने के लिए कहा था। अब राजपाल यादव तिहाड़ जेल में हैं। ऐसे में उनका आखिरी बयान सामने आया है जो उन्होंने सरेंडर करने से पहले दिया था। जिसे सुनकर फैंस थोड़े इमोशनल भी हो रहे हैं।

राजपाल यादव ने सरेंडर से पहले किया था खुलासा (Rajpal Yadav Statement before Surrender)

सरेंडर करने से ठीक पहले राजपाल यादव काफी टूटे हुए नजर आए थे। जब उनसे उनके फिल्मी दोस्तों और इंडस्ट्री के रसूखदार लोगों से मदद मिलने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बहुत ही कड़वा सच बयां किया। फिल्मबीट के अनुसार, राजपाल ने भारी मन से कहा, "सर, क्या करूं? मेरे पास पैसे नहीं हैं और अब कोई उपाय भी नहीं सूझ रहा है। यहां हम सब अकेले हैं, कोई किसी का दोस्त नहीं है। इस संकट से मुझे खुद ही निपटना होगा।"

क्या है पूरा कानूनी विवाद? (Rajpal Yadav in Tihar Jail)

राजपाल यादव का यह मामला करीब 2.5 करोड़ रुपये के चेक बाउंस से जुड़ा है। यह विवाद सालों से कोर्ट में खिंच रहा था। राजपाल ने अदालत से बार-बार गुहार लगाई थी कि उन्हें थोड़ा और समय दिया जाए ताकि वह पैसों का इंतजाम कर सकें और इस समस्या को सुलझा सकें। हालांकि, दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी दलीलों को खारिज करते हुए साफ कर दिया कि अब और रियायत नहीं दी जा सकती। कोर्ट के सख्त रुख के बाद राजपाल यादव दिल्ली की तिहाड़ जेल पहुंचे और खुद को प्रशासन के हवाले कर दिया।

हंसाने वाले कलाकार का सबसे मुश्किल दौर (Rajpal Yadav Cheque Bounce Case)

'भूल भुलैया', 'हंगामा' और 'चुप चुप के' जैसी फिल्मों में अपनी कॉमेडी से सबको लोटपोट करने वाले राजपाल यादव के लिए यह उनके करियर का सबसे बुरा दौर माना जा रहा है। फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि वह जल्द ही इस संकट से बाहर निकलेंगे और एक बार फिर बड़े पर्दे पर वापसी करेंगे।

ये भी पढ़ें

राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में किया सरेंडर, चेक बाउंस मामले में मिला था अल्टीमेटम
बॉलीवुड
Rajpal Yadav Surrender In Tihar Jail

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Updated on:

09 Feb 2026 03:03 pm

Published on:

09 Feb 2026 03:02 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / सरेंडर से पहले राजपाल यादव ने दिया था ये बयान, बोले थे- अब कोई उपाय भी नहीं सूझ रहा…

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

50 की एकता कपूर ने बताया क्यों नहीं लिए सात फेरे? 18 की उम्र में मिला अल्टीमेटम

एकता कपूर अक्सर अपने फेमस टीवी शोज के लिए जानी जाती हैं, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कम ही लोग जानते हैं। ऐसे में पहली बार 50 साल की एकता कपूर ने पर्सनल जिंदगी पर बड़ा खुलासा किया है और शादी न करने की वजह बताई है।
बॉलीवुड

वीर सावरकर को भारत रत्न की मांग पर बोलीं कंगना रनौत, मोहन भागवत का दिया साथ, कहा- वो भारत रत्न से कई ऊपर

Kangana Ranaut on Veer Savarkar Bharat Ratna
बॉलीवुड

बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक को लेकर ‘रामू’ के बेबाक बोल, राम गोपाल वर्मा बोले- बैन द बैनर्स

Ram Gopal Varma On Social Media Ban For Children
बॉलीवुड

रणबीर की ‘एनिमल’ में कबीर सिंह बनकर आएंगे शाहिद कपूर? एक्टर बोले- दोनों किरदार उन्हीं के हैं…

Shahid Kapoor in Ranbir Kapoor's Animal?
बॉलीवुड

दीपिका के बाद अब प्रकाश राज को ‘स्पिरिट’ से निकाला गया बाहर? संदीप रेड्डी वांगा से मतभेद की खबरें

Prakash Raj Out From Spirit After Deepika Padukone
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.