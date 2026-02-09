सरेंडर से पहले राजपाल यादव ने दिया था ये बयान, बोले थे- अब कोई उपाय भी नहीं सूझ रहा…

Rajpal Yadav Statement before Surrender: सोशल मीडिया पर उस समय हंगामा मच गया था जब खबर आई कि कॉमिक टाइमिंग से बरसों तक करोड़ों लोगों को हंसाने वाले राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया है। पहले किसी को कुछ समझ नहीं आया था लेकिन फिर करीब 2.5 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामला सामने आया। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें पैसे लौटाने का समय दिया था, जो वह तय वक्त में पूरा नहीं कर पाए। ऐसे में उन्हें कोर्ट ने सरेंडर करने के लिए कहा था। अब राजपाल यादव तिहाड़ जेल में हैं। ऐसे में उनका आखिरी बयान सामने आया है जो उन्होंने सरेंडर करने से पहले दिया था। जिसे सुनकर फैंस थोड़े इमोशनल भी हो रहे हैं।