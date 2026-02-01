5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में किया सरेंडर, चेक बाउंस मामले में मिला था अल्टीमेटम

Rajpal Yadav Surrender In Tihar Jail: अभिनेता और कॉमेडियन राजपाल यादव ने दिल्ली के तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया है। चेक बाउंस मामले में उन्हें अल्टीमेटम मिला था।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Feb 05, 2026

Rajpal Yadav Surrender In Tihar Jail

Rajpal Yadav Surrender In Tihar Jail (सोर्स- dailymotion)

Rajpal Yadav Surrender In Tihar Jail: बॉलीवुड में अपनी कॉमिक टाइमिंग और दमदार अभिनय से अलग पहचान बनाने वाले अभिनेता राजपाल यादव इन दिनों फिल्मों से ज्यादा कानूनी विवादों को लेकर चर्चा में हैं। चेक बाउंस से जुड़े एक पुराने मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद आखिरकार राजपाल यादव ने नई दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया। ये खबर सामने आते ही फिल्म इंडस्ट्री और उनके प्रशंसकों के बीच हलचल मच गई।

चेक बाउंस मामले में किया सरेंडर (Rajpal Yadav Surrender In Tihar Jail)

दरअसल, राजपाल यादव पर लंबे समय से चेक बाउंस से जुड़ा मामला चल रहा था। अदालत ने इस मामले में पहले ही उन्हें सजा सुनाई थी और आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया गया था। अभिनेता ने समय सीमा बढ़ाने की अपील की थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने साफ कहा कि समय बढ़ाने का कोई ठोस आधार नहीं है और उन्हें तुरंत जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करना होगा।

शाम 4 बजे किया सरेंडर

मिली जानकारी के मुताबिक, गुरुवार शाम करीब 4 बजे राजपाल यादव तिहाड़ जेल पहुंचे और अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया। इसके बाद जेल प्रशासन ने उनके खिलाफ तय नियमों और मानक प्रक्रियाओं के तहत कार्रवाई शुरू की। सूत्रों के अनुसार, आत्मसमर्पण के बाद अब आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

अभिनेता की ओर से दी गई थी दलील

राजपाल यादव की ओर से अदालत में दलील दी गई थी कि उन्होंने करीब 50 लाख रुपये की व्यवस्था कर ली है और भुगतान के लिए उन्हें कुछ और समय दिया जाए। उनके वकील ने ये भी कहा कि अभिनेता आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं और भुगतान करने की मंशा रखते हैं। हालांकि, अदालत ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और साफ कर दिया कि कानून सभी के लिए समान है, चाहे वो आम व्यक्ति हो या बड़ा फिल्मी सितारा।

राजपाल यादव का करियर

इस पूरे मामले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि फिल्मी दुनिया की चमक-दमक के पीछे सितारों को किस तरह की निजी और आर्थिक परेशानियों से गुजरना पड़ता है। राजपाल यादव ने अपने करियर में हंगामा, चुप चुप के, भूल भुलैया, गरम मसाला और भागम भाग जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाईं। एक समय था जब उनके बिना कॉमेडी फिल्मों की कल्पना अधूरी लगती थी।

लेकिन बीते कुछ वर्षों में फिल्मों से दूरी और निजी निवेश से जुड़े विवादों ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दीं। चेक बाउंस मामला भी उन्हीं विवादों में से एक है, जिसने अब उन्हें जेल तक पहुंचा दिया है। सोशल मीडिया पर उनके प्रशंसक जहां इस खबर से हैरान हैं, वहीं कई लोग उनके जल्द रिहा होने की उम्मीद जता रहे हैं।

ये भी पढ़ें

‘महिलाएं पिज्जा नहीं होतीं’, 52 की अभिनेत्री के बेबाक बोल, शेफाली शाह बोलीं- मैं हर किसी को खुश नहीं कर सकती
बॉलीवुड
Shefali Shah Strong Statement on Women

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

05 Feb 2026 07:22 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में किया सरेंडर, चेक बाउंस मामले में मिला था अल्टीमेटम

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

पिता अमिताभ बच्चन को लेकर छलका अभिषेक का दर्द, बोले- मेरे पिता को इंसान होने की इजाजत क्यों नहीं?

Abhishek Bachchan Defends Amitabh Bachchan Praising Him
बॉलीवुड

संसद में हेमा मालिनी से मिलकर कंगना रनौत को मिला सुकून, तस्वीर साझा करते हुए बोलीं- ‘ड्रीम गर्ल’ के साथ…

Kangana Ranaut Shares Picture With Hema Malini
बॉलीवुड

राजपूतों के इतिहास पर फिल्मों को लेकर सुनील शेट्टी का बेबाक बयान, बोले- बाबर-अकबर पर ही क्यों…

Suniel Shetty On Films Based on Akbar-Babar
बॉलीवुड

‘महिलाएं पिज्जा नहीं होतीं’, 52 की अभिनेत्री के बेबाक बोल, शेफाली शाह बोलीं- मैं हर किसी को खुश नहीं कर सकती

Shefali Shah Strong Statement on Women
बॉलीवुड

Fact Check: ‘आप किसी और की दुल्हन…’ मृणाल की शादी की खबर सुन इस एक्टर का टूटा दिल

Fact Check: 'आप किसी और की दुल्हन...' मृणाल की शादी की खबर सुन इस एक्टर का टूटा दिल
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.