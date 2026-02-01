राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में किया सरेंडर, चेक बाउंस मामले में मिला था अल्टीमेटम

राजपाल यादव की ओर से अदालत में दलील दी गई थी कि उन्होंने करीब 50 लाख रुपये की व्यवस्था कर ली है और भुगतान के लिए उन्हें कुछ और समय दिया जाए। उनके वकील ने ये भी कहा कि अभिनेता आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं और भुगतान करने की मंशा रखते हैं। हालांकि, अदालत ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और साफ कर दिया कि कानून सभी के लिए समान है, चाहे वो आम व्यक्ति हो या बड़ा फिल्मी सितारा।