थलापति विजय की मुश्किलें बढ़ीं, 1.5 करोड़ का लगा जुर्माना

इस अंतिम फैसलें में हाई कोर्ट ने नोटिस की वैधता को मान्यता देते हुए विजय की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने इस मामले में अन्य विवादित मुद्दों पर विचार करने से बचते हुए उन्हें अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने अन्य आधारों पर अपील करने की छूट दी। बता दें, ये मामला केवल एक व्यक्तिगत आयकर विवाद नहीं है, बल्कि इनकम टैक्स पेनल्टी और उसके समय सीमा के कानूनी तकनीकी पहलुओं को उजागर करता है। साथ ही, ये उच्च न्यायालय और अपीलेट ट्रिब्यूनल के बीच अधिकारक्षेत्र और प्रक्रियागत सीमाओं की भी पड़ताल करता है।