पर्दे पर फिर लौटी ‘सैयारा’, वैलेंटाइन वीक में फिर छाया रोमांस, प्यार के महीने में सलमान भी देंगे तोहफा

Saiyaara Re-Released in Valentines Week 2026: रोमांस, संगीत और इमोशंस से सजी फिल्म ‘सैयारा’ एक बार फिर सिनेमाघरों में लौट आई है। वैलेंटाइन डे 2026 से ठीक पहले इस चर्चित रोमांटिक ड्रामा को दोबारा रिलीज किया गया है, ताकि प्यार के इस खास हफ्ते में दर्शक एक बार फिर बड़े पर्दे पर इसकी मोहब्बत भरी कहानी महसूस कर सकें। जुलाई 2025 में रिलीज हुई यह फिल्म न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर छाई थी, बल्कि अपने लीड कपल की केमिस्ट्री की वजह से युवाओं के बीच एक ट्रेंड बन गई थी।