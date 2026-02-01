7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

पर्दे पर फिर लौटी ‘सैयारा’, वैलेंटाइन वीक में फिर छाया रोमांस, प्यार के महीने में सलमान भी देंगे तोहफा

Saiyaara Re-Released in Valentines Week 2026: अहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म 'सैयारा' एक बार फिर सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। वैलेंटाइन वीक के मौके पर फिर से फिल्म लौट आई है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Feb 07, 2026

Saiyaara Re-Released in Valentines Week 2026

Saiyaara Re-Released in Valentines Week 2026 (सोर्स- IMDb)

Saiyaara Re-Released in Valentines Week 2026: रोमांस, संगीत और इमोशंस से सजी फिल्म ‘सैयारा’ एक बार फिर सिनेमाघरों में लौट आई है। वैलेंटाइन डे 2026 से ठीक पहले इस चर्चित रोमांटिक ड्रामा को दोबारा रिलीज किया गया है, ताकि प्यार के इस खास हफ्ते में दर्शक एक बार फिर बड़े पर्दे पर इसकी मोहब्बत भरी कहानी महसूस कर सकें। जुलाई 2025 में रिलीज हुई यह फिल्म न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर छाई थी, बल्कि अपने लीड कपल की केमिस्ट्री की वजह से युवाओं के बीच एक ट्रेंड बन गई थी।

अहान पांडे और अनीत पांडे ने किया डेब्यू (Saiyaara Re-Released in Valentines Week 2026)

‘सैयारा’ अहान पांडे और अनीत पड्डा के करियर की अहम फिल्मों में शुमार है। इस फिल्म के जरिए अहान ने बॉलीवुड में कदम रखा, वहीं अनीत पहली बार फीमेल लीड के रूप में नजर आईं। रिलीज के बाद दोनों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया और देखते ही देखते दोनों नेशनल क्रश बन गए। फैंस के बीच इनकी जोड़ी इतनी पसंद की गई कि फिल्म के गाने और सीन आज भी याद किए जाते हैं।

मोहित सूरी के निर्देशन में बनी फिल्म

निर्देशक मोहित सूरी की ये रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा कहानी एक संघर्षरत सिंगर कृष और एक शांत स्वभाव की राइटर वाणी के इर्द-गिर्द घूमती है। एक म्यूजिक प्रोजेक्ट के दौरान दोनों की मुलाकात होती है और धीरे-धीरे दोस्ती प्यार में बदल जाती है। लेकिन कहानी तब भावनात्मक मोड़ लेती है, जब वाणी एक गंभीर बीमारी से जूझने लगती है और उसका असर उनके रिश्ते पर पड़ता है। यही दर्द, त्याग और सच्चे प्यार की परीक्षा ‘सैयारा’ को आम लव स्टोरी से अलग बनाती है।

प्रमोशन से दूर रहे थे अहान- अनीत

दिलचस्प बात ये रही कि फिल्म की पहली रिलीज के समय मेकर्स ने अहान और अनीत को प्रमोशन से दूर रखा था। मीडिया से बातचीत सिर्फ निर्देशक मोहित सूरी ने की थी। इसके बावजूद फिल्म ने दर्शकों के दिलों में जगह बना ली। समीक्षकों की राय भले मिली-जुली रही हो, लेकिन ऑडियंस, खासकर युवा दर्शकों ने फिल्म को सिर आंखों पर बिठा लिया।

बॉक्स ऑफिस पर 'सैयारा' ने रचा इतिहास

बॉक्स ऑफिस पर ‘सैयारा’ ने इतिहास रचते हुए 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की और यह 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली रोमांटिक फिल्मों में शामिल हो गई। इसके गाने आज भी प्लेलिस्ट्स का हिस्सा बने हुए हैं, जो फिल्म की लोकप्रियता को साबित करते हैं।

सीमित शोज के साथ रिलीज हुई 'सैयारा'

अब वैलेंटाइन वीक के मौके पर ‘सैयारा’ को 7 फरवरी से 13 फरवरी 2026 तक सीमित शोज के साथ दोबारा रिलीज किया गया है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे समेत कई शहरों में दर्शक इसे फिर से सिनेमाघरों में देख सकते हैं। हालांकि मेकर्स की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, लेकिन ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स पर इसकी उपलब्धता ने फैंस की खुशी दोगुनी कर दी है।

फरवरी में रिलीज हो रही 'तेरे नाम'

वैसे ‘सैयारा’ अकेली ऐसी फिल्म नहीं है जो वैलेंटाइन सीजन में दोबारा सिनेमाघरों में लौट रही है। फरवरी महीने में सलमान खान की कल्ट रोमांटिक फिल्म ‘तेरे नाम’ की री-रिलीज की खबरों ने भी फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है। सतीश कौशिक के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सलमान खान का ‘राधे’ वाला किरदार आज भी दर्शकों के दिलों में जिंदा है।

दर्द भरी प्रेम कहानी, सलमान की इंटेंस एक्टिंग और हिमेश रेशमिया के यादगार गानों ने ‘तेरे नाम’ को कल्ट स्टेटस दिलाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फरवरी में यह फिल्म एक बार फिर बड़े पर्दे पर दस्तक दे सकती है। ऐसे में वैलेंटाइन वीक के आसपास रोमांटिक फिल्मों की री-रिलीज यह साबित कर रही है कि सच्चा प्यार और क्लासिक प्रेम कहानियां कभी पुरानी नहीं होतीं।

ये भी पढ़ें

टीवी पर सुपरहिट, थिएटर में फिसड्डी! 10 करोड़ बजट वाली ‘भाबी जी घर पर हैं’ में फूहड़ता की हदें हुईं पार
बॉलीवुड
Bhabiji Ghar Par Hain review

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

07 Feb 2026 07:00 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / पर्दे पर फिर लौटी ‘सैयारा’, वैलेंटाइन वीक में फिर छाया रोमांस, प्यार के महीने में सलमान भी देंगे तोहफा

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘बनाने दो उसे गर्लफ्रेंड’, बेवफाई को नॉर्मल बताकर बुरी फंसी शहनाज गिल, ट्रोलर्स ने खटिया की खड़ी

Shehnaaz Gill Trolled For infidelity in Relationships Views
बॉलीवुड

सलमान खान ने सुना मोहन भागवत का भाषण, RSS के इवेंट में दिखा खास अंदाज

Salman Khan Attends RSS Event Mohan Bhagwat
बॉलीवुड

Sunil Thapa Death: सुनील थापा के निधन पर मनोज बाजपेयी हुए भावुक, ‘मैरी कॉम’ एक्टर पीछे छोड़ गए आंसू

Manoj Bajpayee on Sunil Thapa Death News
बॉलीवुड

टीवी पर सुपरहिट, थिएटर में फिसड्डी! 10 करोड़ बजट वाली ‘भाबी जी घर पर हैं’ में फूहड़ता की हदें हुईं पार

Bhabiji Ghar Par Hain review
बॉलीवुड

मेरे करीबी मेरा सच जानते हैं…वीर पहाड़िया संग ब्रेकअप के बाद तारा सुतारिया ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- मुझे फिल्म से निकलना मंजूर

Tara Sutaria On Break Up With Veer Pahariya
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.