राजू, श्याम और बाबूराव के फिर साथ आने पर लगा ग्रहण! कानूनी पछड़े में फंसी अक्षय की ‘हेरा फेरी 3’

सेवन आर्ट्स का आरोप है कि फिरोज नाडियाडवाला को केवल एक ही हिंदी रीमेक बनाने की अनुमति दी गई थी, जो साल 2000 में रिलीज हुई हेरा फेरी थी। कंपनी का कहना है कि इसके बाद बने सीक्वल फिर हेरा फेरी के लिए नाडियाडवाला के पास कोई वैध अधिकार नहीं थे। इतना ही नहीं, प्रोडक्शन हाउस का दावा है कि नाडियाडवाला को फ्रेंचाइजी के किरदारों, कहानी या आगे के किसी भी हिस्से पर काम करने की अनुमति कभी नहीं दी गई।