8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

रणबीर की ‘रामायण’ में ये डांसर निभाएगा मेघनाद का किरदार, विक्रांत मैसी को किया रिप्लेस!

Ranbir Singh Ramayana: नितेश तिवारी की अपकमिंग फिल्म रामायण को लेकर बड़ी खबर आ रही है। फेमस डांसर को मेघनाद के रोल के लिए चुना गया है। जिससे इनके फैंस काफी खुश हो रहे हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Feb 08, 2026

नितेश तिवारी की अपकमिंग फिल्म रामायण को लेकर बड़ी खबर आ रही है। फेमस डांसर को मेघनाथ के लिए चुना गया है। वहीं पहले खबर थी कि विक्रांत मैसी ये रोल करेंगे, लेकिन अब उन खबरों पर विराम लग चुका है।

फिल्म रामायण में ये डांसर बनेगा मेघनाथ

Ranbir Singh Ramayana: निर्देशक नितेश तिवारी की आने वाली फिल्म 'रामायण' जिसका इंतजार फैंस काफी समय से कर रहे हैं उसके किरदारों को लेकर हर दिन नए और दिलचस्प खुलासे हो रहे हैं। रणबीर कपूर और साई पल्लवी की मुख्य भूमिका वाली इस फिल्म की स्टार कास्ट पहले ही चर्चा का विषय बनी हुई है। अब फिल्म के एक और अहम किरदार को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स की मानें तो छोटे पर्दे से अपने करियर की शुरुआत करने वाले डांसर राघव जुयाल अब इस फिल्म का हिस्सा बनने वाले हैं। वह रावण के सबसे शक्तिशाली बेटे 'मेघनाद' (इंद्रजीत) के रूप में नजर आएंगे।

विक्रांत मैसी की जगह राघव जुयाल बनेंगे मेघनाथ (Ranbir Singh Ramayana)

पहले खबर थी कि नितेश तिवारी इस रोल के लिए '12वीं फेल' स्टार विक्रांत मैसी को लेना चाहते थे। मेकर्स और विक्रांत के बीच बातचीत भी हुई, लेकिन किसी वजह से बात आगे नहीं बढ़ पाई और यह शानदार मौका उनके हाथ से निकल गया। इसके बाद मेकर्स ने एक ऐसे एक्टर की तलाश शुरू की जो अपनी एक्टिंग में नयापन और तीव्रता ला सके। आखिर में मेकर्स ने राघव जुयाल के नाम पर मुहर लगाई।

दूसरे भाग में दिखेगा मेघनाद का किरदार (Dancer Raghav Juyal has reportedly been cast as Meghnad)

वैरायटी की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, राघव जुयाल को 'मेघनाद' के किरदार के लिए फाइनल कर लिया गया है। हालांकि, फैंस को उन्हें देखने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। बताया जा रहा है कि राघव का किरदार 'रामायण: पार्ट 1' में नहीं, बल्कि इसके दूसरे भाग में दिखाई देगा, जो साल 2027 में रिलीज होने की उम्मीद है। मेकर्स की तरफ से अभी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है, लेकिन इस खबर ने राघव के फैंस के बीच उत्साह भर दिया है।

'किल' ने बदल दी राघव की किस्मत (Raghav Juyal career)

राघव जुयाल का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा है। 2011 में एक डांस रियलिटी शो के कंटेस्टेंट के रूप में कदम रखने वाले 'क्रोकरोच' (राघव का निक नेम) ने अपने स्लो मोशन डांस से घर-घर में पहचान बनाई। डांसिंग और होस्टिंग के बाद उन्होंने 'एबीसीडी 2' और 'किसी का भाई किसी की जान' जैसी फिल्मों में काम किया। लेकिन हालिया फिल्म 'किल' (Kill) में उनके खूंखार विलेन वाले अंदाज ने पूरी इंडस्ट्री को चौंका दिया। इसी फिल्म के बाद निर्माताओं ने उन्हें एक गंभीर और नेगेटिव शेड वाले अभिनेता के रूप में देखना शुरू किया।

नितेश तिवारी की रामायण में सनी देओल बनेंगे हनुमान (Ranbir Singh Ramayana Meghnad is Raghav Juyal)

साल 2026 में राघव 'किंग' और 'हसल' जैसी बड़ी फिल्मों में भी नजर आने वाले हैं। नितेश तिवारी की इस माइथोलॉजिकल फिल्म में रणबीर कपूर (राम), यश (रावण) और सनी देओल (हनुमान) जैसे दिग्गजों के साथ स्क्रीन शेयर करना राघव के करियर के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा।

ये भी पढ़ें

निर्वस्त्र होकर चौपाटी बीच पर लगाया ध्यान, परिवार के 5 लोगों की मौत के बाद टूटे थे विनोद खन्ना, पत्नी का बड़ा खुलासा
बॉलीवुड
विनोद खन्ना के सन्यासी बनने और करियर के पीक पर सब छोड़ देने का असली कारण पहली बार उनकी दूसरी पत्नी ने बताया है। उन्होंने उस बात का भी राज खोला जब विनोद खन्ना निर्वस्त्र होकर चौपाटी बीच पर बैठे थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Updated on:

08 Feb 2026 01:47 pm

Published on:

08 Feb 2026 01:46 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / रणबीर की ‘रामायण’ में ये डांसर निभाएगा मेघनाद का किरदार, विक्रांत मैसी को किया रिप्लेस!

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

अचानक लड़खड़ाकर गिरे 60 साल के आमिर खान, पिकलबॉल खेलते हुए खोया बैलेंस, वीडियो वायरल

Aamir Khan Pickleball Fall
बॉलीवुड

राजपाल यादव ने क्यों किया तिहाड़ जेल में सरेंडर? 4 दिन बाद सच्चाई आई सामने

राजपाल यादव इस समय जेल में हैं। उन्होंने हाल ही में तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था। अब उन्हें अपनी 6 महीने के सजा काटनी होगी। आइये जानते हैं आखिर क्या है ये पूरा मामला...
बॉलीवुड

निर्वस्त्र होकर चौपाटी बीच पर लगाया ध्यान, परिवार के 5 लोगों की मौत के बाद टूटे थे विनोद खन्ना, पत्नी का बड़ा खुलासा

विनोद खन्ना के सन्यासी बनने और करियर के पीक पर सब छोड़ देने का असली कारण पहली बार उनकी दूसरी पत्नी ने बताया है। उन्होंने उस बात का भी राज खोला जब विनोद खन्ना निर्वस्त्र होकर चौपाटी बीच पर बैठे थे।
बॉलीवुड

पीरियड्स में शूट हुआ था ये सुपरहिट गाना, रोने लगी थीं एक्ट्रेस, बोलीं- मेरी हड्डियों में

कई फिल्में ऐसी होती हैं जो आते ही लोगों के दिलों में छा जाती हैं, हम बात कर रहे हैं फिल्म धुरंधर की, वह खुद इतनी ब्लॉकबस्टर है कि उसके गानों ने भी लोगों का दिल जीत लिया। उसमें एक गाना है 'शरारत' जिसे करते हुए एक्ट्रेस को पीरियड्स हो रहे थे।
बॉलीवुड

‘बनाने दो उसे गर्लफ्रेंड’, बेवफाई को नॉर्मल बताकर बुरी फंसी शहनाज गिल, ट्रोलर्स ने खटिया की खड़ी

Shehnaaz Gill Trolled For infidelity in Relationships Views
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.