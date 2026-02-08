रणबीर की ‘रामायण’ में ये डांसर निभाएगा मेघनाद का किरदार, विक्रांत मैसी को किया रिप्लेस!

Ranbir Singh Ramayana: निर्देशक नितेश तिवारी की आने वाली फिल्म 'रामायण' जिसका इंतजार फैंस काफी समय से कर रहे हैं उसके किरदारों को लेकर हर दिन नए और दिलचस्प खुलासे हो रहे हैं। रणबीर कपूर और साई पल्लवी की मुख्य भूमिका वाली इस फिल्म की स्टार कास्ट पहले ही चर्चा का विषय बनी हुई है। अब फिल्म के एक और अहम किरदार को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स की मानें तो छोटे पर्दे से अपने करियर की शुरुआत करने वाले डांसर राघव जुयाल अब इस फिल्म का हिस्सा बनने वाले हैं। वह रावण के सबसे शक्तिशाली बेटे 'मेघनाद' (इंद्रजीत) के रूप में नजर आएंगे।