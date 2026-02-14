14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

महाशिवरात्रि के मौके पर रजनीकांत की तस्वीर पर फैन ने चढ़ाया दूध, वीडियो देख भड़के लोग

Mahashivratri 2026: देश कल यानी 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का त्योहार मनाएगा। ऐसे में उससे पहले रजनीकांत के एक फैन ने सुपरस्टार की फोटो पर दूध चढ़ाया और पूजा की है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Feb 14, 2026

देश कल यानी 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का त्योहार मनाएगा। ऐसे में उससे पहले रजनीकांत के एक फैन ने सुपरस्टार की फोटो पर दूध चढ़ाया और पूजा की है।

रजनीकांत के पोस्टर पर फैन ने चढ़ाया दूध

Mahashivratri 2026: दक्षिण भारतीय सिनेमा के 'थलाइवा' रजनीकांत के लिए लोगों की दीवानगी किसी से छिपी नहीं है। अक्सर हम सुनते हैं कि फैंस ने उनके पोस्टर का दूध से अभिषेक किया या उनके नाम पर मंदिर बनवा दिया। लेकिन तमिलनाडु के मदुरै से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। ॉ

यहां रजनीकांत के एक परम भक्त ने महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान शिव की जगह रजनीकांत की तस्वीर रखकर पूरे विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। जैसे ही इसका वीडियो आया सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा।

रजनीकांत की फोटो पर फैन ने चढ़ाया दूध (Mahashivratri 2026 Rajinikanth Fan)

मदुरै के रहने वाले कार्तिक, रजनीकांत के बहुत बड़े फैन हैं। कार्तिक के घर में एक छोटा सा मंदिर है, जहां वह पिछले तीन सालों से महाशिवरात्रि पर विशेष पूजा करते आ रहे हैं। इस साल की पूजा कुछ ज्यादा ही चर्चा में रही। कार्तिक ने पूजा के लिए रजनीकांत की उस तस्वीर का चुनाव किया, जिसमें वह अपनी सुपरहिट फिल्म 'उजैप्पली' (Uzhaippali) में भगवान शिव के गेटअप में नजर आ रहे हैं। कार्तिक का कहना है, "मेरे लिए रजनीकांत सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि आस्था और प्रेरणा का प्रतीक हैं। इसलिए मैं उन्हें भगवान की तरह पूजता हूं।"

50 साल पूरे होने पर 500 वड़ों की माला (Fan poured milk on Rajinikanth poster)

इस साल की पूजा कार्तिक और उनके परिवार के लिए इसलिए भी खास थी क्योंकि रजनीकांत ने भारतीय सिनेमा में अपने शानदार 50 साल पूरे कर लिए हैं। इस ऐतिहासिक उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए कार्तिक ने एक अनोखी मन्नत पूरी की। उन्होंने 500 'वड़ों' (दक्षिण भारतीय व्यंजन) से बनी एक विशाल माला तैयार करवाई और उसे रजनीकांत की तस्वीर पर चढ़ाया। इस खास मौके पर कार्तिक के पड़ोसी और अन्य फैंस भी मौजूद रहे और सभी ने मिलकर थलाइवा की लंबी उम्र की कामना की।

सोशल मीडिया पर भड़के लोग

सोशल मीडिया पर जैसे ही ये वीडियो आया लोग कमेंट करने लगे। एक यूजर ने लिखा, "हे भगवान। यहां बहुत सारे बेवकूफ हैं। इसे देखकर रजनीकांत भी हंसेंगे। एक और नेटिजन्स ने लिखा, "बंद करो भाई ये सब, ये ही लोग धर्म का मजाक उड़ाते हैं, ऊपर से ये सब, बेवकूफ। क्या जाहिल लोग हैं महादेव की जगह कोई नहीं ले सकता।" एक और नेटिजन्स ने ट्वीट किया, "इस बेवकूफ के पास भी हममें से किसी के जैसे ही वोटिंग राइट्स हैं। यह तुम्हारे लिए डेमोक्रेटिक है।"

'जेलर 2' का बेसब्री से इंतजार (Rajinikanth Jailer 2)

रजनीकांत के फैंस के लिए उत्साह की एक और बड़ी वजह उनकी आने वाली फिल्म 'जेलर 2' है। साल 2023 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'जेलर' के इस सीक्वल का निर्देशन नेल्सन दिलीप कुमार कर रहे हैं। फिल्म में रजनीकांत के साथ विद्या बालन, मिथुन चक्रवर्ती और राम्या कृष्णन जैसे दिग्गज कलाकार नजर आएंगे।

इतना ही नहीं, फिल्म में मोहनलाल और शिव राजकुमार जैसे सुपरस्टार्स का कैमियो भी देखने को मिलेगा। 'जेलर 2' इसी साल 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। मदुरै से आई यह खबर साबित करती है कि रजनीकांत के लिए उनके फैंस का प्यार सात समंदर पार और हर सीमा से परे है।

ये भी पढ़ें

राजपाल यादव पर आएगा संकट! प्रेमानंद महाराज को हो गया था आभास! 2 महीने पहले दी थी ये नसीहत
बॉलीवुड
राजपाल यादव को जब प्रेमानंद महाराज ने देखा तो सबसे पहले यही पूछा था "क्या सब ठीक है"? ऐसे में दोनों में गहरी बातचीत हुई थी। जिसमें महाराज जी ने एक्टर को नसीहत भी दी थी कि बुरे समय में कोई साथ नहीं देता।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

14 Feb 2026 01:40 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / महाशिवरात्रि के मौके पर रजनीकांत की तस्वीर पर फैन ने चढ़ाया दूध, वीडियो देख भड़के लोग

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

अरुंधति रॉय ने क्यों किया BFF 2026 का बॉयकॉट, मचा हंगामा, जानें क्या है पूरा मामला

अरुंधति रॉय ने क्यों किया BFF 2026 का बॉयकॉट, मचा हंगामा, जानें क्या है पूरा मामला
बॉलीवुड

जेल में कैद राजपाल यादव के पतन की वो 3 बड़ी वजहें, क्यों करोड़ों की नेटवर्थ के बाद भी नहीं चुका पा रहे 9 करोड़?

Rajpal Yadav Financial Crisis
बॉलीवुड

बिना शादी के गर्लफ्रेंड से तलाकशुदा एक्टर ने किए दो बच्चे, प्यार के लिए तोड़ डाली बंधन की सारी बंदिशें

Arjun Rampal-Gabriella Lovestory On Valentines Day
बॉलीवुड

तमाम विवादों और प्लेबैक सिंगिंग से ब्रेक के बाद, शिव भक्ती में लीन दिखें Arijit Singh, नया गाना हुआ वायरल

तमाम विवादों और प्लेबैक सिंगिंग से ब्रेक के बाद, शिव भक्ती में लीन दिखें Arijit Singh, नया गाना हुआ वायरल
बॉलीवुड

फिल्म नहीं इस एक भूल की वजह से राजपाल यादव पहुंचे जेल, फिल्ममेकर ने वित्तीय संकट को लेकर किया बड़ा दावा

Priyadarshan on Rajpal Yadav Financial Crisis
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.