महाशिवरात्रि के मौके पर रजनीकांत की तस्वीर पर फैन ने चढ़ाया दूध, वीडियो देख भड़के लोग

मदुरै के रहने वाले कार्तिक, रजनीकांत के बहुत बड़े फैन हैं। कार्तिक के घर में एक छोटा सा मंदिर है, जहां वह पिछले तीन सालों से महाशिवरात्रि पर विशेष पूजा करते आ रहे हैं। इस साल की पूजा कुछ ज्यादा ही चर्चा में रही। कार्तिक ने पूजा के लिए रजनीकांत की उस तस्वीर का चुनाव किया, जिसमें वह अपनी सुपरहिट फिल्म 'उजैप्पली' (Uzhaippali) में भगवान शिव के गेटअप में नजर आ रहे हैं। कार्तिक का कहना है, "मेरे लिए रजनीकांत सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि आस्था और प्रेरणा का प्रतीक हैं। इसलिए मैं उन्हें भगवान की तरह पूजता हूं।"