राजपाल यादव पर आएगा संकट! प्रेमानंद महाराज को हो गया था आभास! 2 महीने पहले दी थी ये नसीहत

Premanand Maharaj on Rajpal Yadav: बॉलीवुड के फेमस कॉमेडियन राजपाल यादव का समय अच्छा नहीं चल रहा है। वह 5 फरवरी से जेल में बंद हैं। ऐसे में आज यानी 12 फरवरी का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चेक बाउंस मामले में राजपाल की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। जहां एक तरफ फिल्म इंडस्ट्री उनके समर्थन में एकजुट खड़ी है, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर उनका एक पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जब वह प्रेमानंद महाराज से मिले थे और इस वीडियो को देखकर लोगों का कहना है कि महाराज जी को पहले ही एक्टर को लेकर बड़ा आभास हो गया था।