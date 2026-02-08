राजपाल यादव ने क्यों किया तिहाड़ जेल में सरेंडर? 4 दिन बाद सच्चाई आई सामने

राजपाल यादव की कानूनी मुश्किलों की जड़ें साल 2010 में छिपी हैं। उस समय उन्होंने बतौर निर्देशक अपनी पहली फिल्म साल 2012 में 'अता पता लापता' बनाने का सपना देखा था। इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने दिल्ली की कंपनी 'मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड' से 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी और राजपाल कर्ज के जाल में फंस गए। इसके बाद मामला अदालत में पहुंचा और 2018 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें और उनकी पत्नी राधा को चेक बाउंस होने के मामले में दोषी ठहराया था।