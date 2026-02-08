निर्वस्त्र होकर चौपाटी बीच पर लगाया ध्यान, परिवार के 5 लोगों की मौत के बाद टूटे थे विनोद खन्ना, पत्नी का बड़ा खुलासा

Vinod Khanna: बॉलीवुड के इतिहास में कई दिलचस्प कहानियां दर्ज हैं, लेकिन विनोद खन्ना का सुपरस्टारडम छोड़कर संन्यासी बन जाना आज भी लोगों को हैरान कर देता है। आज की पीढ़ी जब ये किस्से सुनती है तो उन्हें लगता है कि आखिर क्यों करियर के पीक पर ही विनोद खन्ना ने अपना सब कुछ त्याग दिया था और ओशो के आश्रम में बर्तन मांजने और टॉयलेट साफ करने लगे थे? सालों बाद, विनोद खन्ना की दूसरी पत्नी कविता खन्ना ने एक एक्टर की दर्दभरी जिंदगी को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। जो उनके फैंस सुनकर हैरान हो रहे हैं। उन्होंने बताया है कि आखिर उस 'सजी-धजा' जिंदगी को छोड़ने की असली वजह क्या थी।