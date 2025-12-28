अक्षय खन्ना ने पिता के साथ काम करने को बताया था डरावना, बोले- नहीं करना चाहता उनकी बायोपिक

Akshaye Khanna On Father Vinod Khanna: बॉलीवुड के सबसे संजीदा और टैलेंटेड अभिनेताओं की जब भी बात होती है, तो अक्षय खन्ना का इन लिस्ट में जरूर आता है। हाल ही में अक्षय अपनी फिल्म 'धुरंधर' की बड़ी सफलता को लेकर सुर्खियों में हैं। जहां एक तरफ क्रिटिक्स उनकी तारीफ कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 'दृश्यम 3' से उनके बाहर होने की खबरों ने फैंस को थोड़ा मायूस भी किया है। लेकिन इन सबके बीच अक्षय का एक पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें उन्होंने अपने उसी पछतावे और पिता के साथ काम करने को लेकर बात की थी।