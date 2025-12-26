सिर्फ फीस नहीं, अक्षय खन्ना ने इस एक अजीब शर्त की वजह से ठुकराई ‘दृश्यम 3’

अक्षय खन्ना ने इस वजह छोड़ी दृश्यम 3
Akshaye Khanna Out Drishyam 3: बॉलीवुड के शानदार कलाकार अक्षय खन्ना इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'धुरंधर' को लेकर हर तरफ छाए हुए हैं। फिल्म में उनके 'रहमान डकैत' वाले किरदार ने सोशल मीडिया पर ऐसा गदर मचाया है कि हर तरफ बस उन्हीं की चर्चा हो रही है। अक्षय की परफॉर्मेंस इतनी दमदार है कि दर्शकों की नजरें बाकी कलाकारों से हटकर सिर्फ उन्हीं पर टिक गई हैं। इस साल अक्षय ने पहले 'छावा' में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया और अब 'धुरंधर' में उनके अनोखे अंदाज ने उन्हें लाइमलाइट में ला खड़ा कर दिया है।
लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने फैंस को थोड़ा हैरान कर दिया है। चर्चा थी कि अक्षय खन्ना सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म 'दृश्यम 3' में नजर आने वाले हैं, लेकिन ताजा रिपोर्ट्स की मानें तो अब वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अक्षय ने इस सुपरहिट फ्रेंचाइजी को अलविदा कह दिया? इसके पीछे दो बड़ी वजहें सामने आ रही हैं। एक है उनकी 'बढ़ी हुई फीस' और दूसरी है 'विग' (Wig) को लेकर हुआ विवाद।
'बॉलीवुड हंगामा' की एक रिपोर्ट के अनुसार, 'छावा' और 'धुरंधर' की जबरदस्त कामयाबी के बाद अक्षय खन्ना अब बॉलीवुड के अगले बड़े और भरोसेमंद सितारे बनकर उभरे हैं। अपनी बढ़ती डिमांड को देखते हुए अक्षय ने अपनी फीस बढ़ाने का फैसला किया। बताया जा रहा है कि 'दृश्यम 3' के लिए अक्षय ने मेकर्स से 21 करोड़ रुपये फीस की मांग की है।
जैसे ही फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने अक्षय कुमार की डिमांड सुनी, उनके होश उड़ गए। मेकर्स ने उन्हें समझाने की कोशिश की और कहा कि इतनी बड़ी रकम देने से फिल्म का बजट काफी बढ़ जाएगा, लेकिन अक्षय अपनी बात पर अड़े रहे। उन्हें बखूबी अहसास है कि उनकी मौजूदगी अब किसी भी फिल्म के लिए फायदे का सौदा साबित हो रही है, इसलिए उन्हें अपनी मांग जायज लगी।
रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अक्षय खन्ना और मेकर्स के बीच 'लुक' को लेकर भी असहमति बनी। दरअसल, 'दृश्यम 2' में अक्षय अपने नेचुरल लुक (बिना विग के) में नजर आए थे। लेकिन 'धुरंधर' में उन्होंने विग पहनी है और दर्शकों ने उनके इस नए अवतार को बेहद पसंद किया। अब अक्षय चाहते थे कि 'दृश्यम 3' में भी वो विग पहनकर ही स्क्रीन पर आएं।
हालांकि, मेकर्स को यह सुझाव पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि किरदार की निरंतरता (continuity) के लिए पुराना लुक ही सही है। पैसों और लुक के इसी तालमेल की कमी की वजह से अक्षय ने फिल्म से बाहर होना ही बेहतर समझा। इससे साफ होता है कि अक्षय खन्ना अब अपने करियर के उस पड़ाव पर हैं, जहां वो अपनी शर्तों पर काम करना पसंद कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि 'दृश्यम 3' में उनकी जगह कौन लेता है और अक्षय आने वाले समय में और कौन से धमाके करते हैं।
