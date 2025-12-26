सिर्फ फीस नहीं, अक्षय खन्ना ने इस एक अजीब शर्त की वजह से ठुकराई ‘दृश्यम 3’

Akshaye Khanna Out Drishyam 3: बॉलीवुड के शानदार कलाकार अक्षय खन्ना इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'धुरंधर' को लेकर हर तरफ छाए हुए हैं। फिल्म में उनके 'रहमान डकैत' वाले किरदार ने सोशल मीडिया पर ऐसा गदर मचाया है कि हर तरफ बस उन्हीं की चर्चा हो रही है। अक्षय की परफॉर्मेंस इतनी दमदार है कि दर्शकों की नजरें बाकी कलाकारों से हटकर सिर्फ उन्हीं पर टिक गई हैं। इस साल अक्षय ने पहले 'छावा' में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया और अब 'धुरंधर' में उनके अनोखे अंदाज ने उन्हें लाइमलाइट में ला खड़ा कर दिया है।