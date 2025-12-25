‘धुरंधर 2’ पर आया ये बड़ा अपडेट, इस बड़े किरदार का दिखाया जाएगा अतीत

ताजा आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म 'धुरंधर' ने भारत में 600 करोड़ का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है, जबकि वर्ल्डवाइड कलेक्शन 900 करोड़ के पार पहुंच चुका है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह फिल्म सिर्फ हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी, लेकिन इसने दक्षिण भारत के राज्यों में भी वैसा ही दबदबा दिखाया जैसा कि अक्सर 'बाहुबली' या RRR जैसी फिल्में उत्तर भारत में दिखाती हैं। दर्शकों के इसी उत्साह और डिस्ट्रीब्यूटर्स की भारी मांग को देखते हुए अब मेकर्स ने एक बड़ा फैसला लिया है।