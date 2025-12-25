25 दिसंबर 2025,

बॉलीवुड

‘धुरंधर 2’ पर आया ये बड़ा अपडेट, इस बड़े किरदार का दिखाया जाएगा अतीत

Dhurandhar 2: आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। पहले पार्ट के बाद ही दूसरे पार्ट 'धुरंधर 2' की रिलीज डेट भी मेकर्स ने अनाउंस कर दी थी। अब इसी बीच एक और बड़ा फैसला लिया गया है, जिससे फैंस खुश होने वाले हैं।

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Dec 25, 2025

Dhurandhar 2 Release pan india and 6 language and this secrets character past will be revealed

धुरंधर 2 होगी 2026 में रिलीज

Dhurandhar 2 Release: फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर जो इतिहास रचा है, उसकी कल्पना शायद खुद मेकर्स ने भी नहीं की होगी। 5 दिसंबर को रिलीज हुई इस फिल्म ने न केवल रणवीर सिंह के करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है, बल्कि बॉलीवुड को एक नई 'स्पाय यूनिवर्स' की उम्मीद भी दी है।

ताजा आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म 'धुरंधर' ने भारत में 600 करोड़ का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है, जबकि वर्ल्डवाइड कलेक्शन 900 करोड़ के पार पहुंच चुका है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह फिल्म सिर्फ हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी, लेकिन इसने दक्षिण भारत के राज्यों में भी वैसा ही दबदबा दिखाया जैसा कि अक्सर 'बाहुबली' या RRR जैसी फिल्में उत्तर भारत में दिखाती हैं। दर्शकों के इसी उत्साह और डिस्ट्रीब्यूटर्स की भारी मांग को देखते हुए अब मेकर्स ने एक बड़ा फैसला लिया है।

'धुरंधर 2' की रिलीज पर होगा बड़ा धमाका (Dhurandhar 2 Release)

फिल्म की जबरदस्त कामयाबी के बाद इसके सीक्वल 'धुरंधर 2' का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। मेकर्स ने एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि पहली फिल्म की लोकप्रियता को देखते हुए अब सीक्वल को सिर्फ हिंदी में नहीं, बल्कि तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में भी एक साथ रिलीज किया जाएगा, यानी ये फिल्म पैन इंडिया रिलीज होगी।

धुरंधर 2 कब होगी रिलीज? (Dhurandhar 2 Release Date)

यह फिल्म 19 मार्च, 2026 को ईद के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक देगी। यह तारीख बॉक्स ऑफिस के लिहाज से बेहद अहम होने वाली है क्योंकि इसी दिन साउथ सुपरस्टार यश और कियारा आडवाणी की फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' भी रिलीज हो रही है। यानी 2026 की ईद पर रणवीर सिंह और यश के बीच एक बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा।

इस किरदार का दिखाया जाएगा अतीत (Ranveer Singh Dhurandhar 2)

बता दें, 'धुरंधर' में रणवीर सिंह ने जसकीरत सिंह रंगी (उर्फ हमजा अली मजारी) का किरदार निभाया है, जो एक भारतीय जासूस है। उसे पाकिस्तान के ल्यारी इलाके में सक्रिय एक बलूच गैंग में घुसपैठ करने के लिए भेजा जाता है। वहीं, अब सीक्वल में जसकीरत के अतीत को दिखाया जाएगा, जिसका हिंट पहली फिल्म के अंत में दिया गया था। 

Updated on:

25 Dec 2025 12:52 pm

Published on:

25 Dec 2025 12:16 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 'धुरंधर 2' पर आया ये बड़ा अपडेट, इस बड़े किरदार का दिखाया जाएगा अतीत

