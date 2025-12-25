25 दिसंबर 2025,

बॉलीवुड

‘धुरंधर’ की सफलता नहीं, इस बड़े कारण से रणवीर सिंह ने छोड़ी ‘डॉन 3’

Ranveer Singh Exit Don 3: रणवीर सिंह को लेकर खबर थी कि उन्होंने 'धुरंधर' की कामयाबी के बाद फरहान अख्तर की 'डॉन 3' छोड़ दी है, लेकिन ऐसा नहीं है इसकी असली और बड़ी वजह का खुलासा हो गया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Dec 25, 2025

Not dhurandhar success Ranveer Singh Exit Don 3 this big reason revealed

धुरंधर नहीं इस वजह से बाहर हुए डॉन 3 से रणवीर सिंह (इमेज सोर्स: IMDb)

Ranveer Singh Exit Don 3: बॉलीवुड के 'पावरहाउस' रणवीर सिंह इन दिनों सातवें आसमान पर हैं। उनकी फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश कर रही है। ये फिल्म उनके करियर की अब तक की सबसे बड़ी हिट बन चुकी है, लेकिन इसी बड़ी कामयाबी के बीच एक ऐसी खबर आई जिसने फैंस को चौंका दिया। चर्चाएं तेज हो गईं कि रणवीर सिंह ने फरहान अख्तर की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'डॉन 3' से किनारा कर लिया है।

सोशल मीडिया पर तो यहां तक कहा जाने लगा कि 'धुरंधर' की ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद रणवीर के तेवर बदल गए हैं। मगर रुकिए, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। इस पूरी कहानी में अब एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसे सुनकर लोग हैरान हो रहे हैं।

रणवीर की हुई थी 3 फिल्में फ्लॉप (Ranveer Singh Exit Don 3)

'इंडिया टुडे' की एक रिपोर्ट के अनुसार, रणवीर सिंह के 'डॉन 3' छोड़ने की खबरें जितनी सरल दिख रही हैं, हकीकत उससे काफी अलग है। सूत्रों का कहना है कि रणवीर सिंह और फिल्म के मेकर्स यानी रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर का रिश्ता बहुत गहरा है। फरहान ने रणवीर को 'डॉन 3' उस समय ऑफर की थी, जब उनकी लगातार तीन फिल्में फ्लॉप हुई थीं और इंडस्ट्री में उनकी 'बैंकेबिलिटी' पर सवाल उठ रहा था और ये सब जो हुआ वह 'धुरंधर' के रिलीज होने से पहले हुआ था। ऐसे में यह कहना कि रणवीर ने अपनी नई सफलता के घमंड में आकर इस फिल्म को छोड़ा है तो वह बिल्कुल गलत होगा।

डिमांड्स और फिल्म की मेकिंग को लेकर हुई अनबन (Why Ranveer Singh Exit Don 3)

वहीं, अब सवाल है कि अगर सब कुछ ठीक था, तो रणवीर के फिल्म से अलग होने की खबरें क्यों आ रही हैं? जानकारी के मुताबिक, रणवीर और मेकर्स के बीच 'क्रिएटिव मतभेद' (Creative Differences) पैदा हुए हैं। यह फिल्म छोड़ने का फैसला अपनी मर्जी से लिया गया नहीं है, बल्कि कुछ डिमांड्स और फिल्म की मेकिंग को लेकर हुई अनबन का नतीजा है। सरल शब्दों में कहें तो, दोनों पक्षों के बीच तालमेल फिलहाल नहीं बैठ पा रहा है। हालांकि, अभी तक न तो रणवीर ने और न ही प्रोडक्शन हाउस ने इस पर कोई आधिकारिक मुहर लगाई है।

ये एक्ट्रेस हो सकती है डॉन 3 में

फिल्म की हीरोइन को लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है। पहले खबर थी कि कियारा आडवाणी लीड रोल में होंगी, लेकिन उनकी प्रेग्नेंसी की वजह से अब खबर है कि कृति सेनन को साइन किया जा सकता है। हालांकि, 'डॉन' की दुनिया में अगली 'जंगली बिल्ली' कौन होगी, यह अभी भी राज ही है।


