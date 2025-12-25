‘धुरंधर’ की सफलता नहीं, इस बड़े कारण से रणवीर सिंह ने छोड़ी ‘डॉन 3’

'इंडिया टुडे' की एक रिपोर्ट के अनुसार, रणवीर सिंह के 'डॉन 3' छोड़ने की खबरें जितनी सरल दिख रही हैं, हकीकत उससे काफी अलग है। सूत्रों का कहना है कि रणवीर सिंह और फिल्म के मेकर्स यानी रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर का रिश्ता बहुत गहरा है। फरहान ने रणवीर को 'डॉन 3' उस समय ऑफर की थी, जब उनकी लगातार तीन फिल्में फ्लॉप हुई थीं और इंडस्ट्री में उनकी 'बैंकेबिलिटी' पर सवाल उठ रहा था और ये सब जो हुआ वह 'धुरंधर' के रिलीज होने से पहले हुआ था। ऐसे में यह कहना कि रणवीर ने अपनी नई सफलता के घमंड में आकर इस फिल्म को छोड़ा है तो वह बिल्कुल गलत होगा।