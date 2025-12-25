‘धुरंधर’ की सफलता नहीं, इस बड़े कारण से रणवीर सिंह ने छोड़ी ‘डॉन 3’

धुरंधर नहीं इस वजह से बाहर हुए डॉन 3 से रणवीर सिंह (इमेज सोर्स: IMDb)
Ranveer Singh Exit Don 3: बॉलीवुड के 'पावरहाउस' रणवीर सिंह इन दिनों सातवें आसमान पर हैं। उनकी फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश कर रही है। ये फिल्म उनके करियर की अब तक की सबसे बड़ी हिट बन चुकी है, लेकिन इसी बड़ी कामयाबी के बीच एक ऐसी खबर आई जिसने फैंस को चौंका दिया। चर्चाएं तेज हो गईं कि रणवीर सिंह ने फरहान अख्तर की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'डॉन 3' से किनारा कर लिया है।
सोशल मीडिया पर तो यहां तक कहा जाने लगा कि 'धुरंधर' की ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद रणवीर के तेवर बदल गए हैं। मगर रुकिए, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। इस पूरी कहानी में अब एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसे सुनकर लोग हैरान हो रहे हैं।
'इंडिया टुडे' की एक रिपोर्ट के अनुसार, रणवीर सिंह के 'डॉन 3' छोड़ने की खबरें जितनी सरल दिख रही हैं, हकीकत उससे काफी अलग है। सूत्रों का कहना है कि रणवीर सिंह और फिल्म के मेकर्स यानी रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर का रिश्ता बहुत गहरा है। फरहान ने रणवीर को 'डॉन 3' उस समय ऑफर की थी, जब उनकी लगातार तीन फिल्में फ्लॉप हुई थीं और इंडस्ट्री में उनकी 'बैंकेबिलिटी' पर सवाल उठ रहा था और ये सब जो हुआ वह 'धुरंधर' के रिलीज होने से पहले हुआ था। ऐसे में यह कहना कि रणवीर ने अपनी नई सफलता के घमंड में आकर इस फिल्म को छोड़ा है तो वह बिल्कुल गलत होगा।
वहीं, अब सवाल है कि अगर सब कुछ ठीक था, तो रणवीर के फिल्म से अलग होने की खबरें क्यों आ रही हैं? जानकारी के मुताबिक, रणवीर और मेकर्स के बीच 'क्रिएटिव मतभेद' (Creative Differences) पैदा हुए हैं। यह फिल्म छोड़ने का फैसला अपनी मर्जी से लिया गया नहीं है, बल्कि कुछ डिमांड्स और फिल्म की मेकिंग को लेकर हुई अनबन का नतीजा है। सरल शब्दों में कहें तो, दोनों पक्षों के बीच तालमेल फिलहाल नहीं बैठ पा रहा है। हालांकि, अभी तक न तो रणवीर ने और न ही प्रोडक्शन हाउस ने इस पर कोई आधिकारिक मुहर लगाई है।
फिल्म की हीरोइन को लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है। पहले खबर थी कि कियारा आडवाणी लीड रोल में होंगी, लेकिन उनकी प्रेग्नेंसी की वजह से अब खबर है कि कृति सेनन को साइन किया जा सकता है। हालांकि, 'डॉन' की दुनिया में अगली 'जंगली बिल्ली' कौन होगी, यह अभी भी राज ही है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग