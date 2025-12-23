रणवीर सिंह ‘डॉन 3’ फिल्म से आउट, नए खूंखार विलेन की तलाश में जुटे मेकर्स

रणवीर बैक-टू-बैक गैंगस्टर और स्पाई जैसा रोल नहीं करना चाहते। क्योंकि ‘धुरंधर’ पहले से ही उसी स्पेस में सेट है, इसलिए वे दोबारा उसी तरह की दुनिया में नहीं जाना चाहते। यही वजह है कि उन्होंने निर्देशक जय मेहता को अपनी फिल्म ‘प्रलय’ की शूटिंग जल्दी शुरू करने के लिए कहा है। बता दें ‘प्रलय’ एक जॉम्बी थ्रिलर फिल्म है। इसमें एक आदमी की कहानी है जो अपने परिवार को एक खौफनाक हालात से बचाने के लिए हर हद तक चला जाता है।