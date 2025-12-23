23 दिसंबर 2025,

रणवीर सिंह ‘डॉन 3’ फिल्म से आउट, नए खूंखार विलेन की तलाश में जुटे मेकर्स

Don 3 Update: ‘धुरंधर’ की धमाकेदार कमाई के बीच रणवीर सिंह ने अपकमिंग मोस्ट-अवेटेड फिल्म 'डॉन 3' से किनारा कर लिया है। मेकर्स अब नए ‘डॉन’ की तलाश में जुट गए हैं।

मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 23, 2025

Don-3

‘धुरंधर’ की सफलता के बीच रणवीर सिंह 'डॉन 3' से हुए बाहर (इमेज सोर्स: Unreal Films)

Don 3 Movie Latest Update: फिल्म इंडस्ट्री (बॉलीवुड) में इन दिनों हलचल तेज है। एक तरफ ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर तूफानी कमाई कर रही है, तो दूसरी तरफ मोस्ट-अवेटेड ‘डॉन 3’ को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। रणवीर सिंह अब इस मेगा फ्रेंचाइजी से बाहर हो चुके हैं। ऐसे में मेकर्स नए, और खतरनाक ‘डॉन’ की तलाश में जुट गए हैं।

रणवीर सिंह ने 'डॉन 3' से किया किनारा

पिंकविला के रिपोर्ट के मुताबिक, ‘धुरंधर’ की शानदार सफलता के बाद रणवीर अब अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर और भी ज्यादा सेलेक्टिव हो गए हैं। वह आगे ऐसी फिल्में करना चाहते हैं जो बड़े पैमाने पर हों और उन निर्देशकों के साथ हों जिनके साथ वह लंबे समय से काम करना चाहते थे। इनमें संजय लीला भंसाली, लोकेश कनगराज और एटली का नाम सामने आया है, जिसके साथ एक्टर अब काम करना चाहते हैं।

रणवीर बैक-टू-बैक गैंगस्टर और स्पाई जैसा रोल नहीं करना चाहते। क्योंकि ‘धुरंधर’ पहले से ही उसी स्पेस में सेट है, इसलिए वे दोबारा उसी तरह की दुनिया में नहीं जाना चाहते। यही वजह है कि उन्होंने निर्देशक जय मेहता को अपनी फिल्म ‘प्रलय’ की शूटिंग जल्दी शुरू करने के लिए कहा है। बता दें ‘प्रलय’ एक जॉम्बी थ्रिलर फिल्म है। इसमें एक आदमी की कहानी है जो अपने परिवार को एक खौफनाक हालात से बचाने के लिए हर हद तक चला जाता है।

नए ‘डॉन’ की तलाश में जुटे मेकर्स

पहले प्लान था कि रणवीर ‘धुरंधर’ की रिलीज के तुरंत बाद ‘डॉन 3’ की तैयारी शुरू कर देंगे। लेकिन अब जब उन्होंने फिल्म छोड़ दी है, प्रोड्यूसर्स (मेकर्स) नए ‘डॉन’ की तलाश में जुट गए हैं। मेकर्स का लक्ष्य है कि जनवरी 2026 के आखिर तक फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी जाए।

बता दें इस फिल्म में कृति सेनन बतौर लीड एक्ट्रेस धमाल मचाते नजर आएंगी। इस फिल्म का बजट और स्केल काफी बड़ा बताया जा रहा है, जिसमें यूरोप के कई लोकेशन्स पर बड़े लेवल पर शूटिंग प्लान की गई है। इस फिल्म का निर्देशन फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी कर रहे हैं।

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

रणवीर सिंह

Published on:

23 Dec 2025 04:16 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / रणवीर सिंह ‘डॉन 3’ फिल्म से आउट, नए खूंखार विलेन की तलाश में जुटे मेकर्स

