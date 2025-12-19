अक्षय खन्ना ना रणवीर… ‘धुरंधर’ की सक्सेस के पीछे छिपे ये हैं असली सुपरस्टार्स

‘धुरंधर’ की सक्सेस के पीछे कौन है असली सुपरस्टार्स? (इमेज सोर्स: IMDb)
Unseen Heroes Dhurandhar Movie: रणवीर सिंह-संजय दत्त और रहमान डकैत का किरदार निभाने वाले अक्षय खन्ना भले ही सुर्खियों में हों, लेकिन ब्लॉकबस्टर बनी ‘धुरंधर’ की सफलता में असली ताकत किसी और की है। कमाई के नए-नए रिकॉर्ड बनाने वाली इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा तो स्टारकास्ट की हो रही है, लेकिन ये फिल्म जिन हीरोज के दम पर हिट हुई है, उनके नाम बहुत कम लोगों को पता हैं। हाल ही में श्रद्धा कपूर ने इन अनदेखे सुपरस्टार्स की खुलकर तारीफ की और कहा कि असल में यही लोग ‘धुरंधर’ की जान हैं। कौन हैं ये चेहरे? आइए जानें…
बॉलीवुड की स्टार श्रद्धा कपूर ने 'धुरंधर' मूवी के लिए अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर जमकर तारीफ की, जिसने सभी फैंस का दिल जीत लिया है। उन्होंने फिल्म के अनदेखे हीरोज यानि टेक्नीशियन्स की तारीफ की और कहा कि अच्छी फिल्में इन्हीं की मेहनत से हिट होती हैं। धुरंधर मूवी ने इंडियन सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई है, जो फैंस को खूब इंस्पायर कर रही है।
श्रद्धा कपूर ने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर बताया कि बेस्ट फिल्मों में हमेशा टेक्नीशियन्स का कमाल छिपा रहता है, जो किसी को नहीं दिखता। कई सुपरहिट फिल्मों में टेक्नीशियन्स का काम अक्सर नजर अंदाज हो जाता है। धुरंधर इंडियन सिनेमा के लिए एक बड़ा मोमेंट है। कास्टिंग बॉस मुकेश छाबड़ा को टैग करते हुए श्रद्धा ने लिखा कि जब हर एक्टर परफेक्ट लगे, तो क्रेडिट सही कास्टिंग को दिया जाता है। श्रद्धा ने आगे लिखा कि जब भी कोई फिल्म सुपरहीट होती है, तो उसमें ऑथेंटिसिटी, पावर और रॉ एनर्जी यूं ही नहीं आती। यह सब मूवी के पीछे छिपे टेक्नीशियन्स की मेहनत और उनकी सोच का कमाल है।
श्रद्धा कपूर ने फिल्म की तारीफ करते हुए कहा कि 'जब भी कोई फिल्म बहुत दमदार और प्रभावशाली होती है, तो यह महज संयोग नहीं होता, इसके पीछे पूरी टीम की मेहनत होती है।'
उन्होंने सिनेमेटोग्राफर विकास नौलखा, प्रोडक्शन डिजाइनर सैनी जोहरे, कॉस्ट्यूम डिजाइनर स्मृति चौहान और मेकअप आर्टिस्ट प्रीती को टैग करते हुए, सभी की जमकर तारीफ की। साथ ही श्रद्धा ने ऑडियो टीम के मेंबर्स शाश्वत, बिश्वदीप और इरशाद कामिल को भी टैग किया। अंत में उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर, लोकेश धर और ज्योति देशपांडे को ऐसी रियलिस्टिक फिल्म बनाने का भी श्रेय दिया।
श्रद्धा ने इससे पहले धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर को लिखा था कि पार्ट-2 के लिए इतना इंतजार कराना अच्छी बात नहीं है। उन्होंने आगे लिखा कि आदित्य धर ने सच में एक जबरदस्त मूवी बनाई है। पर हम सभी को पार्ट-2 के लिए तीन महीने का इंतजार करना पड़ेगा। श्रद्धा ने आगे डायरेक्टर को कहा कि हमारे इमोशंस और फीलिंग्स के साथ मत खेलो, पार्ट-2 जल्दी रिलीज करो। 'धुरंधर देखना मेरे लिए एक अद्भुत एक्सपीरियंस रहा। अगर सुबह मेरा शूट नहीं होता तो दोबारा मैं इस मूवी को देखती। छावा, सैयारा और धुरंधर, ये सभी 2025 में हिंदी सिनेमा की बॉल्कबस्टर फिल्में रहीं हैं।'
धुरंधर में पाकिस्तान की पृष्ठभूमि में रॉ के गुप्त मिशन दिखाए गए हैं। फिल्म बताती है कि कैसे रॉ के एजेंट देश की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। मूवी में सस्पेंस, खतरा और तेज एक्शन है। सभी कलाकारों का अभिनय और थ्रिलर इस फिल्म को रोमांचक बनाता है।
बता दें इस फिल्म के स्टार्स रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, सारा अर्जुन, राकेश बेदी, मानव गोहिल, डेनिश पंडोर, सौम्या टंडन, गौरव गेरा और नवीन कौशिक हैं।
