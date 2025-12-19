अक्षय खन्ना ना रणवीर… ‘धुरंधर’ की सक्सेस के पीछे छिपे ये हैं असली सुपरस्टार्स

श्रद्धा कपूर ने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर बताया कि बेस्ट फिल्मों में हमेशा टेक्नीशियन्स का कमाल छिपा रहता है, जो किसी को नहीं दिखता। कई सुपरहिट फिल्मों में टेक्नीशियन्स का काम अक्सर नजर अंदाज हो जाता है। धुरंधर इंडियन सिनेमा के लिए एक बड़ा मोमेंट है। कास्टिंग बॉस मुकेश छाबड़ा को टैग करते हुए श्रद्धा ने लिखा कि जब हर एक्टर परफेक्ट लगे, तो क्रेडिट सही कास्टिंग को दिया जाता है। श्रद्धा ने आगे लिखा कि जब भी कोई फिल्म सुपरहीट होती है, तो उसमें ऑथेंटिसिटी, पावर और रॉ एनर्जी यूं ही नहीं आती। यह सब मूवी के पीछे छिपे टेक्नीशियन्स की मेहनत और उनकी सोच का कमाल है।