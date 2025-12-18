BO Collection: ‘धुरंधर’ की आंधी में उड़ी कपिल शर्मा की फिल्म, 700 करोड़ की रेस में शामिल

Dhurandhar Box Office Collection ​D​ay 13: आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म को रिलीज हुए 13 दिन बीत चुके हैं। लेकिन कमाई का रफ्तार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। 'धुरंधर' 700 करोड़ की रेस में शामिल हो गई है। इसकी आंधी में कपिल शर्मा की फिल्म ‘किस किसको प्यार करूं 2’ (Kis Kisko Pyaar Karoon 2) उड़ गई। जबकि देखा जाए तो ये फिल्म ‘धुरंधर’ की रिलीज के 7 दिन बाद, 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी, फिर भी कपिल शर्मा की कॉमेडी फिल्म का बुरा हाल हो गया। चलिए अब आपको दोनों ही फिल्मों का नेट कलेक्शन बताते हैं।