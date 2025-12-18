18 दिसंबर 2025,

बॉलीवुड

BO Collection: ‘धुरंधर’ की आंधी में उड़ी कपिल शर्मा की फिल्म, 700 करोड़ की रेस में शामिल

BO Collection: रणवीर सिंह स्टारर ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। धुरंधर के आगे कोई भी फिल्म टिक नहीं पा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि अपकमिंग मूवी ‘इक्कीस’... पढ़िए पूरी खबर।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 18, 2025

'Kis Kisko Pyaar Karoon 2' pales in comparison to 'Dhurandhar'

‘धुरंधर’ के सामने फींकी पड़ी ‘किस किसको प्यार करूं 2’, जानें अब तक नेट कलेक्शन (इमेज सोर्स: पत्रिका डॉट कॉम)

Dhurandhar Box Office Collection ​D​ay 13: आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म को रिलीज हुए 13 दिन बीत चुके हैं। लेकिन कमाई का रफ्तार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। 'धुरंधर' 700 करोड़ की रेस में शामिल हो गई है। इसकी आंधी में कपिल शर्मा की फिल्म ‘किस किसको प्यार करूं 2’ (Kis Kisko Pyaar Karoon 2) उड़ गई। जबकि देखा जाए तो ये फिल्म ‘धुरंधर’ की रिलीज के 7 दिन बाद, 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी, फिर भी कपिल शर्मा की कॉमेडी फिल्म का बुरा हाल हो गया। चलिए अब आपको दोनों ही फिल्मों का नेट कलेक्शन बताते हैं।

‘धुरंधर’ के सामने फींकी पड़ी ‘किस किसको प्यार करूं 2’

‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ रही है। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़े जा रही है। Sacnilk के मुताबिक, इस फिल्म का 13वें दिन 25.50 करोड़ रुपए की कमाई की, जबकि भारत में कुल कलेक्शन 437.25 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो, यह फिल्म 700 करोड़ की रेस में शामिल हो गई है। जी हां, फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन- 639 करोड़ रुपए है।

वहीं ‘किस किसको प्यार करूं 2’ (Kis Kisko Pyaar Karoon 2 BO Collection) की बात करें तो यह फिल्म 6 दिनों में केवल 10 करोड़ रुपए की कमाई कर पाया है। इस फिल्म ने छठे दिन सिर्फ 75 लाख का कलेक्शन किया है।

दिनकलेक्शन (करोड़ रुपए में)
पहला दिन1.85 करोड़
दूसरा दिन2.5 करोड़
तीसरा दिन2.9 करोड़
चौथा दिन0.90 करोड़
पांचवां दिन1.1 करोड़

क्या अपकमिंग मूवी ‘इक्कीस’ रोक पाएगी ये तूफान?

रणवीर सिंह स्टारर ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। धुरंधर के आगे कोई भी फिल्म टिक नहीं पा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि अपकमिंग मूवी ‘इक्कीस’ कपिल शर्मा की ‘किस किसको प्यार करूं 2’ की तरह पिट तो नहीं जाएगी? या फिर ‘धुरंधर’ की रफ्तार को रोक देगी। ये अब समय ही बताएगा।

बीते दिन खबर आई थी की फिल्म के मेकर्स ने रिलीज डेट आगे बढ़ा दी है। यह फिल्म पहले 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि इसे नए साल पर 1 जनवरी 2026 को रिलीज किया जाएगा। नेटिजेंस का कहना है कि ‘धुरंधर’ के डर से मेकर्स ने डेट आगे बढ़ा दी है।

26/11 की रात वहां मौजूद थी औरत…‘धुरंधर’ देखने बाद बताई खौफनाक सच्चाई, 17 साल बाद आतंकियों की चैट की शेयर
बॉलीवुड
Dhurandhar 26/11

संबंधित विषय:

बॉक्स ऑफिस

Box Office Collection

Updated on:

18 Dec 2025 09:59 am

Published on:

18 Dec 2025 09:42 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / BO Collection: 'धुरंधर' की आंधी में उड़ी कपिल शर्मा की फिल्म, 700 करोड़ की रेस में शामिल

