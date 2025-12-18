60 करोड़ का फ्रॉड… एक्ट्रेस के PUB पर FIR, अब शिल्पा शेट्टी ने नए रेस्टोरेंट की ग्रैंड ओपनिंग की घोषणा

शिल्पा शेट्टी ने लॉन्च किया नया रेस्टोरेंट (इमेज सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम)
Shilpa Shetty New Restaurant Announced: हाल ही में खबर आई थी कि बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के बेंगलुरु स्थित ‘बास्टियन’ पब के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। आरोप था कि बिना अनुमति के यह पब देर रात तक चलता है, 11 दिसंबर की रात यहां कुछ लोग आपस में भिड़ गए। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की और पब की लेट-नाइट तक चलने का खुलासा हुआ। इससे पहले कहा-सुनी का वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस मामले की तह तक पहुंची थी। इस बीच अब खबर आ रही है कि एक्ट्रेस ने नए रेस्टोरेंट की ग्रैंड ओपनिंग की घोषणा सोशल मीडिया पर की है।
अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा- “एपिसोड 4 आ गया है, जिसका आप सभी इंतजार कर रहे थे। हम अब अपने रेस्टोरेंट के दरवाजे खोलने के लिए तैयार हैं। किचन में जोर-शोर से तैयारी चल रही है और अम्मा ने भी इसके लिए मंजूरी दे दी है। तो हां, हम पूरी तरह तैयार हैं! हमारा रेस्टोरेंट 19 दिसंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक पहली बार खुल रहा है। सीधे आ जाइए, किसी बुकिंग की जरूरत नहीं है।”
एक्ट्रेस ने अपने नए रेस्टोरेंट का एड्रेस भी बता दिया है, उन्होंने आगे लिखा- “Ammakai, बास्टियन इन Ammakai सीरीज, एपिसोड -4, उद्घाटन, 19 दिसंबर, बांद्रा, कर्नाटक Cuisine, नया लॉन्च।”
शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के केस में फंसे हुए हैं। कुछ समय पहले बिजनेसमैन दीपक कोठारी, जो लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस कपल पर धोखा देने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। उनका कहना है कि शिल्पा और राज ने 60 करोड़ रुपये की लोन-कम-इन्वेस्टमेंट डील में उन्हें धोखा दिया। इसी शिकायत के बाद मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने बुधवार को दोनों के खिलाफ FIR दर्ज की। दीपक के वकील ने कहा कि पुलिस के पास ऐसे सबूत हैं, जो इन आरोपों को सही साबित करते हैं।
वहीं दूसरी तरफ, राज कुंद्रा ने इन सभी आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि उनके खिलाफ जो बातें फैलाई जा रही हैं, वे झूठी और गलत इरादे से की जा रही हैं। उनका कहना है कि यह एक सिविल विवाद है, जिसे बिना वजह क्रिमिनल रंग दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस मामले में हाई कोर्ट में याचिका भी लग चुकी है और फैसला आना बाकी है। राज का कहना है कि वे जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और उन्हें भारतीय कानून और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। साथ ही उन्होंने मीडिया से अपील की है कि मामला कोर्ट में होने की वजह से रिपोर्टिंग में संयम रखें।
