60 करोड़ का फ्रॉड… एक्ट्रेस के PUB पर FIR, अब शिल्पा शेट्टी ने नए रेस्टोरेंट की ग्रैंड ओपनिंग की घोषणा

वहीं दूसरी तरफ, राज कुंद्रा ने इन सभी आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि उनके खिलाफ जो बातें फैलाई जा रही हैं, वे झूठी और गलत इरादे से की जा रही हैं। उनका कहना है कि यह एक सिविल विवाद है, जिसे बिना वजह क्रिमिनल रंग दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस मामले में हाई कोर्ट में याचिका भी लग चुकी है और फैसला आना बाकी है। राज का कहना है कि वे जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और उन्हें भारतीय कानून और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। साथ ही उन्होंने मीडिया से अपील की है कि मामला कोर्ट में होने की वजह से रिपोर्टिंग में संयम रखें।