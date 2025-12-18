प्रेग्नेंसी में अत्याचार के आरोपों पर भड़के कुमार सानू, Ex-वाइफ पर ठोका 30 लाख का मानहानि का दावा

दोनो का तलाक साल 2001 में बांद्रा फैमिली कोर्ट में हो गया था। उस समय एक समझौता भी किया गया था कि कोई भी पक्ष भविष्य में एक-दूसरे पर आरोप नहीं लगाएगा। लेकिन सितंबर 2025 में रीता के ये इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद कुमार सानू ने कानूनी कदम उठाया। उनके वकील सना रईस खान का कहना है कि रीता के बयान तलाक के समय तय की गई शर्तों का सीधा उल्लंघन हैं। उन्होंने कोर्ट से रीता का वो इंटरव्यू चैनल से डिलीट (हटाए) करने की भी मांग की है। सना रईस का साफ कहना है कि इससे कुमार सानू की छवि खराब हो रही है।