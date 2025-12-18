18 दिसंबर 2025,

बॉलीवुड

प्रेग्नेंसी में अत्याचार के आरोपों पर भड़के कुमार सानू, Ex-वाइफ पर ठोका 30 लाख का मानहानि का दावा

Kumar Sanu Files Defamation Case: मनोरंजन जगत से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। फेमस सिंगर कुमार सानू ने अपनी Ex-वाइफ रीता भट्टाचार्य के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया है।

मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 18, 2025

Kumar Sanu files a claim of Rs 30 lakh against his ex-wife

कुमार सानू ने Ex-वाइफ पर की कानूनी कार्रवाई (इमेज सोर्स: सिंगर इंस्टाग्राम और एक्स)

Kumar Sanu Files Defamation Case Update: बॉलीवुड के मशहूर गायक कुमार सानू एक बार फिर चर्चा में हैं। अपनी मधुर आवाज से करोड़ों दिल जीतने वाले सानू ने इस बार अपनी निजी जिंदगी से जुड़े मामले में बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने Ex-वाइफ रीता भट्टाचार्य के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया है, जिसमें 30 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है। बताया जा रहा है कि रीता के हालिया आरोपों और इंटरव्यू में किए गए दावों ने सिंगर की छवि को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए सिंगर ने केस दर्ज कराया है।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, कुमार सानू की पूर्व पत्नी रीता भट्टाचार्य ने हाल ही में दिए कई इंटरव्यू में बड़ा दावा किया था। उनका कहना था कि प्रेग्नेंसी के दौरान सानू का रवैया बेहद सख्त और बुरा था।

रीता के मुताबिक, उन्हें किचन में बंद किया गया, भूखा रखा गया, दूध और मेडिकल केयर तक सही से नहीं मिली। इतना ही नहीं, गर्भावस्था के समय उनके खिलाफ कोर्ट केस भी किया गया। उन्होंने गर्भावस्था के दौरान बहुत दुख झेले हैं। रीता ने यह भी आरोप लगाया कि कुमार सानू के कई अफेयर्स थे और उन्होंने परिवार की जिम्मेदारी कभी भी ठीक से नहीं निभाई।

कब हुआ था दोनों का तलाक

दोनो का तलाक साल 2001 में बांद्रा फैमिली कोर्ट में हो गया था। उस समय एक समझौता भी किया गया था कि कोई भी पक्ष भविष्य में एक-दूसरे पर आरोप नहीं लगाएगा। लेकिन सितंबर 2025 में रीता के ये इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद कुमार सानू ने कानूनी कदम उठाया। उनके वकील सना रईस खान का कहना है कि रीता के बयान तलाक के समय तय की गई शर्तों का सीधा उल्लंघन हैं। उन्होंने कोर्ट से रीता का वो इंटरव्यू चैनल से डिलीट (हटाए) करने की भी मांग की है। सना रईस का साफ कहना है कि इससे कुमार सानू की छवि खराब हो रही है।

ये भी पढ़ें

काटा गदर… कमाई के तोड़े सभी रिकॉर्ड, ये रही 2025 की टॉप 10 फिल्में… देखें लिस्ट
बॉलीवुड
Bollywood Hit Movies 2025

