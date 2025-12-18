18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

पगला गए हो का…कार्तिक आर्यन के सवाल पर बिग बी रह गए दंग, KBC का ये मोमेंट हो रहा वायरल

Kartik Aaryan And KBC: बिग बी यानी अमिताभ बच्चन के साथ कार्तिक आर्यन का एक मजेदार मोमेंट हाल ही में KBC में देखने को मिला, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 18, 2025

पगला गए हो का...कार्तिक आर्यन के सवाल पर बिग बी रह गए दंग, KBC का ये मोमेंट हो रहा वायरल

KBC का ये मोमेंट वायरल ( सोर्स: इंस्टाग्राम)

Kartik Aaryan And KBC: बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे जल्द ही फेमस क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' (KBC) की हॉट सीट पर नजर आने वाले हैं। वे यहां अपनी आने वाली फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का प्रमोशन करने प्रोमो में पहुंचे थे। इस दौरान, दोनों ने शो के होस्ट अमिताभ बच्चन के साथ खूब मस्ती की और जया बच्चन से जुड़े कुछ प्राइवेट और मजेदार सवाल भी पूछे, जिसने सेट पर खूब ठहाके लगवाए।

KBC का ये मोमेंट हो रहा वायरल

सोनी टीवी ने इस स्पोशल एपिसोड का एक प्रोमो जारी किया है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कार्तिक आर्यन अमिताभ बच्चन से पूछते हैं, "सर, क्या आप जया जी से छुप-छुपकर कुछ खाते-पीते हैं?" इस सवाल पर अमिताभ बच्चन कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं, पर जवाब नहीं दे पाते। इसके बाद कार्तिक ने अगला सवाल किया, "सर, क्या जया जी को आपके फोन का पासवर्ड पता है?" ये सुनकर अमिताभ बच्चन हैरान होकर तुरंत जवाब देते है, "पगला गए हो का, हम बता देंगे क्या उनको।" इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

बता दें, सवालों और जवाबों के इस दिलचस्प दौर के बाद तीनों- कार्तिक, अनन्या और अमिताभ क्लासिक गाने 'जुम्मा चुम्मा' पर एक साथ थिरकते हुए नजर आए। इसके अलावा, अनन्या और कार्तिक ने अमिताभ बच्चन को आजकल का ट्रेंडिंग कोरियन हार्ट बनाने का तरीका सिखाया और उसका मतलब भी समझाया। तो वहीं, अनन्या ने बिग बी को Gen Z जनरेशन की कुछ नई और दिलचस्प भाषा भी सिखाई।

फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी'

इतना ही नहीं, कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' ये क्रिसमस के मौके पर 25 दिसंबर को थिएटर में रिलीज होने वाली है। हालांकि, फिल्म का ट्रेलर अभी तक जारी नहीं किया गया है, लेकिन इसके कई गाने पहले ही रिलीज हो चुके हैं, जिन्हें दर्शकों ने पसंद किया है। इस फिल्म का निर्देशन समीर संजय विद्वांस ने किया है और इसका रन टाइम 2 घंटे 24 मिनट है। साथ ही, फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के अलावा, कार्तिक आर्यन के पास 2 और बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। वो अनुराग बसु की एक अनाम फिल्म में नजर आएंगे और करण जौहर की फिल्म 'नगलिजा' में भी अहम किरदार निभाते दिखेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

18 Dec 2025 11:12 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / पगला गए हो का…कार्तिक आर्यन के सवाल पर बिग बी रह गए दंग, KBC का ये मोमेंट हो रहा वायरल

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

BO Collection: ‘धुरंधर’ की आंधी में उड़ी कपिल शर्मा की फिल्म, 700 करोड़ की रेस में शामिल

'Kis Kisko Pyaar Karoon 2' pales in comparison to 'Dhurandhar'
बॉलीवुड

ABC को बड़ा झटका! 2029 से YouTube पर शिफ्ट होंगे ऑस्कर

ऑस्कर अवॉर्ड्स को लेकर एक बड़ा और ऐतिहासिक ऐलान
बॉलीवुड

शादी के 7 साल बाद प्रियंका चोपड़ा ने खोले राज, बताया कैसे हुई थी निक जोनस से मुलाकात

Nick Jonas and Priyanka Chopra
बॉलीवुड

Meher Castelino: नहीं रहीं भारत की पहली मिस इंडिया मेहर कैस्टेलिनो, 81 साल की उम्र में निधन

First Miss India Meher Castelino passes away
बॉलीवुड

काटा गदर… कमाई के तोड़े सभी रिकॉर्ड, ये रही 2025 की टॉप 10 फिल्में… देखें लिस्ट

Bollywood Hit Movies 2025
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.