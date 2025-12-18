पगला गए हो का...कार्तिक आर्यन के सवाल पर बिग बी रह गए दंग, KBC का ये मोमेंट हो रहा वायरल

इतना ही नहीं, कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' ये क्रिसमस के मौके पर 25 दिसंबर को थिएटर में रिलीज होने वाली है। हालांकि, फिल्म का ट्रेलर अभी तक जारी नहीं किया गया है, लेकिन इसके कई गाने पहले ही रिलीज हो चुके हैं, जिन्हें दर्शकों ने पसंद किया है। इस फिल्म का निर्देशन समीर संजय विद्वांस ने किया है और इसका रन टाइम 2 घंटे 24 मिनट है। साथ ही, फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के अलावा, कार्तिक आर्यन के पास 2 और बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। वो अनुराग बसु की एक अनाम फिल्म में नजर आएंगे और करण जौहर की फिल्म 'नगलिजा' में भी अहम किरदार निभाते दिखेंगे।