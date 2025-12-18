पगला गए हो का...कार्तिक आर्यन के सवाल पर बिग बी रह गए दंग, KBC का ये मोमेंट हो रहा वायरल

KBC का ये मोमेंट वायरल ( सोर्स: इंस्टाग्राम)
Kartik Aaryan And KBC: बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे जल्द ही फेमस क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' (KBC) की हॉट सीट पर नजर आने वाले हैं। वे यहां अपनी आने वाली फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का प्रमोशन करने प्रोमो में पहुंचे थे। इस दौरान, दोनों ने शो के होस्ट अमिताभ बच्चन के साथ खूब मस्ती की और जया बच्चन से जुड़े कुछ प्राइवेट और मजेदार सवाल भी पूछे, जिसने सेट पर खूब ठहाके लगवाए।
सोनी टीवी ने इस स्पोशल एपिसोड का एक प्रोमो जारी किया है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कार्तिक आर्यन अमिताभ बच्चन से पूछते हैं, "सर, क्या आप जया जी से छुप-छुपकर कुछ खाते-पीते हैं?" इस सवाल पर अमिताभ बच्चन कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं, पर जवाब नहीं दे पाते। इसके बाद कार्तिक ने अगला सवाल किया, "सर, क्या जया जी को आपके फोन का पासवर्ड पता है?" ये सुनकर अमिताभ बच्चन हैरान होकर तुरंत जवाब देते है, "पगला गए हो का, हम बता देंगे क्या उनको।" इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
बता दें, सवालों और जवाबों के इस दिलचस्प दौर के बाद तीनों- कार्तिक, अनन्या और अमिताभ क्लासिक गाने 'जुम्मा चुम्मा' पर एक साथ थिरकते हुए नजर आए। इसके अलावा, अनन्या और कार्तिक ने अमिताभ बच्चन को आजकल का ट्रेंडिंग कोरियन हार्ट बनाने का तरीका सिखाया और उसका मतलब भी समझाया। तो वहीं, अनन्या ने बिग बी को Gen Z जनरेशन की कुछ नई और दिलचस्प भाषा भी सिखाई।
इतना ही नहीं, कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' ये क्रिसमस के मौके पर 25 दिसंबर को थिएटर में रिलीज होने वाली है। हालांकि, फिल्म का ट्रेलर अभी तक जारी नहीं किया गया है, लेकिन इसके कई गाने पहले ही रिलीज हो चुके हैं, जिन्हें दर्शकों ने पसंद किया है। इस फिल्म का निर्देशन समीर संजय विद्वांस ने किया है और इसका रन टाइम 2 घंटे 24 मिनट है। साथ ही, फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के अलावा, कार्तिक आर्यन के पास 2 और बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। वो अनुराग बसु की एक अनाम फिल्म में नजर आएंगे और करण जौहर की फिल्म 'नगलिजा' में भी अहम किरदार निभाते दिखेंगे।
