Meher Castelino: नहीं रहीं भारत की पहली मिस इंडिया मेहर कैस्टेलिनो, 81 साल की उम्र में निधन

मेहर ने भारत में फैशन की सोच और समझ को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने ‘मैनस्टाइल’, ‘फैशन कैलिडोस्कोप’ और ‘फैशन म्यूजिंग्स’ जैसी किताबें लिखीं, जिनमें फैशन के ट्रेंड, इंडस्ट्री की शुरुआत और स्टाइल की बारीकियों को आसान तरीके से समझाया गया। वह Lakme Fashion Week और कई बड़े फैशन कार्यक्रमों में आधिकारिक फैशन लेखिका रहीं। उनका मानना था कि फैशन सिर्फ चमक-दमक नहीं, बल्कि एक पूरा उद्योग है। फैशन के साथ-साथ वह ब्यूटी, लाइफस्टाइल, ट्रैवल और फैशन बिजनेस पर भी लिखती थीं। उनकी सोच और काम नए लोगों के लिए हमेशा प्रेरणादायक रही।