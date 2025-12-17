17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

Meher Castelino: नहीं रहीं भारत की पहली मिस इंडिया मेहर कैस्टेलिनो, 81 साल की उम्र में निधन

First Miss India Meher Castelino Dies: भारत की पहली मिस इंडिया मेहर कैस्टेलिनो ने 81 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है।

less than 1 minute read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 17, 2025

First Miss India Meher Castelino passes away

भारत की पहली मिस इंडिया मेहर कैस्टेलिनो का निधन (इमेज सोर्स: फेमिना मिस इंडिया संगठन इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्रीनशॉट)

First Miss India Meher Castelino Passes Away: भारतीय फैशन दुनिया से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। देश की पहली फेमिना मिस इंडिया (First Miss India) मेहर कैस्टेलिनो (Meher Castelino) ने 81 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। फेमिना मिस इंडिया संगठन ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट साझा कर उनकी मौत की पुष्टि की।

फेमिना मिस इंडिया संगठन ने इंस्टाग्राम पर दी श्रद्धांजलि

फेमिना इंडिया ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर मेहर कैस्टेलिनो (Meher Castelino) को श्रद्धांजलि दी है। पोस्ट में लिखा गया कि मेहर का सफर बेहद खास रहा- 1964 में भारत की पहली फेमिना मिस इंडिया बनने से लेकर सुपरमॉडल, जर्नलिस्ट, राइटर और मेंटर बनने तक। उन्होंने भारतीय फैशन इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने आने वाली नई पीढ़ियों के लिए रास्ते खोले और फैशन दुनिया को नई सोच दी। उनकी पहचान और विरासत हमेशा जिंदा रहेगी।

ऐसे बनाई फैशन इंडस्ट्री में पहचान

1973 में उनका पत्रकारिता करियर शुरू हुआ और पहला लेख ईव्स वीकली में छपा। इसके बाद उन्होंने फैशन पत्रकारिता में कदम रखा और उनके आर्टिकल करीब 130 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अखबारों और पत्रिकाओं (मैगजीन) में प्रकाशित होते रहे। धीरे-धीरे उनका नाम फैशन और लाइफस्टाइल की दुनिया में एक खास पहचान बन गया।

मेहर ने भारत में फैशन की सोच और समझ को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने ‘मैनस्टाइल’, ‘फैशन कैलिडोस्कोप’ और ‘फैशन म्यूजिंग्स’ जैसी किताबें लिखीं, जिनमें फैशन के ट्रेंड, इंडस्ट्री की शुरुआत और स्टाइल की बारीकियों को आसान तरीके से समझाया गया। वह Lakme Fashion Week और कई बड़े फैशन कार्यक्रमों में आधिकारिक फैशन लेखिका रहीं। उनका मानना था कि फैशन सिर्फ चमक-दमक नहीं, बल्कि एक पूरा उद्योग है। फैशन के साथ-साथ वह ब्यूटी, लाइफस्टाइल, ट्रैवल और फैशन बिजनेस पर भी लिखती थीं। उनकी सोच और काम नए लोगों के लिए हमेशा प्रेरणादायक रही।

ये भी पढ़ें

‘राज’ फिल्म के एक्टर डिनो मोरिया के पिता का निधन, फिल्म इंडस्ट्री में छाया मातम
बॉलीवुड
Dino Morea Father Death

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Updated on:

17 Dec 2025 06:23 pm

Published on:

17 Dec 2025 06:05 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Meher Castelino: नहीं रहीं भारत की पहली मिस इंडिया मेहर कैस्टेलिनो, 81 साल की उम्र में निधन

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

काटा गदर… कमाई के तोड़े सभी रिकॉर्ड, ये रही 2025 की टॉप 10 फिल्में… देखें लिस्ट

Bollywood Hit Movies 2025
बॉलीवुड

AI के नाम पर शर्मनाक हरकत, Sreeleela का फूटा गुस्सा, बोली-ये बर्दाश्त से बाहर है

Sreeleela
बॉलीवुड

‘राज’ फिल्म के एक्टर डिनो मोरिया के पिता का निधन, फिल्म इंडस्ट्री में छाया मातम

Dino Morea Father Death
बॉलीवुड

टूटे आशिकों की पहली पसंद… सुनते ही आंखों से छलक जाते है आंसू, 90s का ये 5 सुपरहिट गाने

टूटे आशिकों की पहली पसंद… सुनते ही आंखों से छलक जाते है आंसू, 90s का ये 5 सुपरहिट गाने
बॉलीवुड

26/11 की रात वहां मौजूद थी औरत…‘धुरंधर’ देखने बाद बताई खौफनाक सच्चाई, 17 साल बाद आतंकियों की चैट की शेयर

Dhurandhar 26/11
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.