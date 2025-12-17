Meher Castelino: नहीं रहीं भारत की पहली मिस इंडिया मेहर कैस्टेलिनो, 81 साल की उम्र में निधन

भारत की पहली मिस इंडिया मेहर कैस्टेलिनो का निधन (इमेज सोर्स: फेमिना मिस इंडिया संगठन इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्रीनशॉट)
First Miss India Meher Castelino Passes Away: भारतीय फैशन दुनिया से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। देश की पहली फेमिना मिस इंडिया (First Miss India) मेहर कैस्टेलिनो (Meher Castelino) ने 81 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। फेमिना मिस इंडिया संगठन ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट साझा कर उनकी मौत की पुष्टि की।
फेमिना इंडिया ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर मेहर कैस्टेलिनो (Meher Castelino) को श्रद्धांजलि दी है। पोस्ट में लिखा गया कि मेहर का सफर बेहद खास रहा- 1964 में भारत की पहली फेमिना मिस इंडिया बनने से लेकर सुपरमॉडल, जर्नलिस्ट, राइटर और मेंटर बनने तक। उन्होंने भारतीय फैशन इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने आने वाली नई पीढ़ियों के लिए रास्ते खोले और फैशन दुनिया को नई सोच दी। उनकी पहचान और विरासत हमेशा जिंदा रहेगी।
1973 में उनका पत्रकारिता करियर शुरू हुआ और पहला लेख ईव्स वीकली में छपा। इसके बाद उन्होंने फैशन पत्रकारिता में कदम रखा और उनके आर्टिकल करीब 130 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अखबारों और पत्रिकाओं (मैगजीन) में प्रकाशित होते रहे। धीरे-धीरे उनका नाम फैशन और लाइफस्टाइल की दुनिया में एक खास पहचान बन गया।
मेहर ने भारत में फैशन की सोच और समझ को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने ‘मैनस्टाइल’, ‘फैशन कैलिडोस्कोप’ और ‘फैशन म्यूजिंग्स’ जैसी किताबें लिखीं, जिनमें फैशन के ट्रेंड, इंडस्ट्री की शुरुआत और स्टाइल की बारीकियों को आसान तरीके से समझाया गया। वह Lakme Fashion Week और कई बड़े फैशन कार्यक्रमों में आधिकारिक फैशन लेखिका रहीं। उनका मानना था कि फैशन सिर्फ चमक-दमक नहीं, बल्कि एक पूरा उद्योग है। फैशन के साथ-साथ वह ब्यूटी, लाइफस्टाइल, ट्रैवल और फैशन बिजनेस पर भी लिखती थीं। उनकी सोच और काम नए लोगों के लिए हमेशा प्रेरणादायक रही।
