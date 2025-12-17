17 दिसंबर 2025,

बुधवार

बॉलीवुड

काटा गदर… कमाई के तोड़े सभी रिकॉर्ड, ये रही 2025 की टॉप 10 फिल्में… देखें लिस्ट

Bollywood Hit Movies 2025: साल 2025 की सबसे चर्चित फिल्मों में 'Chhaava', 'Saiyaara', और 'Mahavatar Narsimha' जैसी कई फिल्में रहीं। वहीं 'Dhurandhar' ने भी धमाल मचा रखा है। इस साल के टॉप 10 ब्लॉकबस्टर हिट्स ने बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बनाए हैं। जानें इन फिल्मों के बारे में खास बातें।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 17, 2025

Bollywood Hit Movies 2025

साल 2025 की सबसे चर्चित फिल्में; देखें लिस्ट (इमेज सोर्स: पत्रिका डॉट कॉम)

Top 10 Of 2025: साल 2025 में एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज हुई। इनमें 'Kantara: Chapter 1', 'War 2', 'Housefull 5' जैसी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर्स से लेकर 'Dhurandhar' और 'Saiyaara' जैसी अंतरराष्ट्रीय हिट्स तक, हर शैली के दर्शकों ने खूब लुत्फ उठाया। इन फिल्मों ने अपनी कहानी, अभिनय और विजुअल्स से न केवल बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया बल्कि सिनेमा के स्तर को नई ऊंचाईयों तक पहुंचाया। इन फिल्मों को देखने का अनुभव जरूर लें और 2026 शुरू होने से पहले इन फिल्मों को अपनी वॉचलिस्ट में शामिल करें।

धुरंधर (Dhurandhar)

    'धुरंधर' एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसमें रणवीर सिंह भारतीय एजेंट ‘हमजा’ बनकर कराची के अंडरवर्ल्ड में घुसते हैं और आतंकी नेटवर्क को तोड़ते हैं। अर्जुन रामपाल ने आतंकी का किरदार निभाया है। वहीं अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत के रोल में दर्शकों के दिलों में एक अलग ही छाप छोड़ी है। संजय दत्त ने भी चौधरी असलम का दमदार किरदार निभाया है। इस फिल्म ने अब तक वर्ल्डवाइड 639 करोड़ रुपए की कमाई की है।

    छावा (Chhaava)

      फिल्म 'छावा' में छत्रपति संभाजी महाराज की वीरता को दिखाया गया है, इसमें विक्की कौशल ने संभाजी महाराज का रोल किया है। फिल्म में अक्षय खन्ना क्रूर बादशाह औरंगजेब बने हैं। इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 808.7 करोड़ रुपए कमाए।

      कांतारा: चैप्टर 1 (Kantara: Chapter 1)

        'कांतारा: चैप्टर 1' एक कन्नड़ एपिक है, जो कादुबेत्तु शिव के पूर्वजों की कहानी दिखाती है। इसमें जंगल की रक्षा और दैवीय परंपराओं की लड़ाई दिखाई गई है। ऋषभ शेट्टी ने शिवा के पूर्वज राजशेखर का रोल निभाया है। इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 853.4 करोड़ रुपए की कमाई की है। जबकि इस फिल्म का बजट मात्र 130 करोड़ रुपए का था।

        सैयारा (Saiyaara)

          'सैयारा' एक रोमांटिक फिल्म है। जिसमें आहान पांडे ने एक म्यूजिशियन और अनीत पड्डा ने एक शर्मीली गीत लेखक का रोल किया है। इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड कलेक्शन 575.8 करोड़ (लगभग) की कमाई की है।

          महावतार नरसिम्हा (Mahavatar Narsimha)

            'महावतार नरसिम्हा' एक एनिमेटेड मिथोलॉजिकल फिल्म है। जिसमें विष्णु के वराह और नरसिंह अवतार की कहानी दिखाई गई है। इस फिल्म के डायरेक्टर अश्विन कुमार हैं। फिल्म में दी गई आवाजें किरदारों को जीवंत कर देती हैं। इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 326.1 करोड़ रुपए की कमाई की है।

            सितारे जमीन पर (Sitaare Zameen Par)

              'सितारे जमीन पर' एक इमोशनल मूवी है। इसमें आमिर खान एक घमंडी बास्केटबॉल कोच के रूप में न्यूरोडाइवर्जेंट खिलाड़ियों को ट्रेन करते हैं। इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 268.1 करोड़ रुपए की कमाई की है।

              वॉर 2 (War 2)

                'वॉर 2' एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जहां पूर्व रॉ एजेंट कबीर एक क्रिमिनल सिंडिकेट में घुसकर भारत को बचाता है। ऋतिक रोशन का अभिनय दमदार है, जबकि जूनियर एनटीआर नया एजेंट विक्रम है। इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 360.7 करोड़ रुपए की कमाई की है।

                हाउसफुल 5 (Housefull 5)

                  'हाउसफुल 5' मर्डर मिस्ट्री कॉमेडी फिल्म है। इसमें एक अमीर आदमी की मौत के बाद कई नकली बेटे उसकी संपत्ति के लिए लड़ते हैं। फिल्म में अक्षय कुमार ने जॉली का रोल किया है। जबकि रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन उनके साथी बने हैं। इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 292.5 करोड़ रुपए की कमाई की है।

                  रेड 2 (Raid 2)

                    'रेड 2' फिल्म एक क्राइम थ्रिलर है। इसमें अजय देवगन ने एक ईमानदार IRS ऑफिसर की भूमिका निभाई है। वह अमय पाटनायक के रोल में एक भ्रष्ट राजनेता पर रेड मारते हैं। रितेश देशमुख ने विलेन का रोल किया है। इस फिल्म ने लगभग वर्ल्डवाइड 240.8 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है।

                    थामा (Thamma)

                      'थामा' एक हॉरर-कॉमेडी मूवी है। इसमें एक जर्नलिस्ट रहस्यमयी औरत से मिलकर वैम्पायर बन जाता है और प्राचीन संप्रदाय से इंसानियत बचाने की कोशिश करता है। फिल्म में आयुष्मान खुराना ने अलोक का रोल किया है, जो एक डरपोक पत्रकार है। इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 211 करोड़ रुपए की कमाई की है।

                      Filmfare OTT Awards 2025 Winner

