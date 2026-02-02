2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

नास्तिक के पास धर्म का ऑप्शन नहीं… जावेद अख्तर ने समाज को लेकर दिया बयान, पहली पत्नी को बताया बेस्ट फ्रेंड

Javed Akhtar: जावेद अख्तर ने अपनी पहली पत्नी से लेकर धर्म और समाज की सोच पर बात की है। साथ ही उन्होंने खुलासा किया कि वह पहले स्टालिन को अपना दादा समझते थे। फिर बाद में उन्हें इसका सच पता चला।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Feb 02, 2026

Javed Akhtar comment on Nastik with example and said my first wife is my best friend

जावेद अख्तर ने पहली पत्नी पर की बात

Javed Akhtar: अपनी कलम से जादू बिखेरने वाले फेमस गीतकार और लेखक जावेद अख्तर अपने बेबाक बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। वह समाज की सोच हो या खुद को नास्तिक कहना हमेशा खुलकर अपनी बात कहते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। जावेद अख्तर ने धर्म, राजनीति, परिवार और सिनेमा जैसे हर मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखी। हमेशा की तरह उनकी बातों में वही बेबाकी और तंज नजर आया, जिसके लिए वह जाने जाते हैं।

जावेद अख्तर ने सुनाया अपने बचपन का किस्सा (Javed Akhtar On her Childhood Story)

जावेद अख्तरहाल ही में नवाबों के शहर लखनऊ पहुंचे थे। जहां उन्होंने अकादमी के सभागार में कॉमरेड शंकर दयाल तिवारी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अपने बचपन का एक बेहद दिलचस्प किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा, "जब मेरा जन्म ग्वालियर में हुआ, तो रस्म के मुताबिक बच्चे के कान में अजान सुनाई जानी थी।

मेरे पिता और उनके दोस्त कट्टर कम्युनिस्ट थे। उन्होंने अजान की जगह मेरे कान में 'कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो' फूंक दिया।" उन्होंने हंसते हुए बताया कि घर में स्टालिन की फोटो लगी थी और बचपन में वह उन्हें ही अपना दादा समझते थे। करीब 5 साल की उम्र में उन्हें पता चला कि वो उनके दादा नहीं हैं।

जावेद अख्तर ने नास्तिक और आस्तिक पर दिया उदाहरण (Javed Akhtar Comment On Nastik)

जावेद अख्तर ने धर्म को इन दिनों राष्ट्रवाद का पर्याय मान लिए जाने और फिर नास्तिक विचार रखने के सवाल पर भी बात रखी। उन्होंने कहा कि आस्तिक के पास तो दो विकल्प हैं। धर्म और राष्ट्रवाद। नास्तिक के पास धर्म का विकल्प नहीं है, वह तो राष्ट्र को ही प्राथमिकता देता है।

पहली पत्नी को जावेद अख्तर ने बताया पक्का दोस्त

जावेद अख्तर ने आगे अपनी निजी जिंदगी और पहली पत्नी हनी ईरानी के साथ रिश्तों पर उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से बात की। उन्होंने कहा, "अगर आज मुझसे कोई मेरे तीन सबसे अच्छे दोस्तों के नाम पूछे, तो पहला नाम हनी का ही आएगा। बाकी दो के लिए मुझे सोचना पड़ेगा और इस दोस्ती से न अब मेरी पत्नी शबाना आजमी को कोई दिक्कत है और न ही मेरे बच्चों को कोई एतराज है, क्योंकि रिश्तों में गरिमा बनी रहनी चाहिए।"

धर्म और लालच में जावेद अख्तर

वहीं, जावेद अख्तर ने आगे नास्तिकता और धर्म के मुद्दे पर कहा कि धर्म अक्सर लालच और डर पर टिका होता है। उन्होंने बताया, "धर्म सिखाता है कि अच्छा करोगे तो जन्नत मिलेगी और बुरा करोगे तो दोजख यानी नरक मिलेगा। जो डर या लालच की वजह से अच्छा काम कर रहा है, वह वास्तव में नैतिक (Moral) नहीं हो सकता।" उन्होंने आगे कहा कि धर्म में 'कोटा' सिस्टम चलता है- नमाज पढ़ ली या पूजा कर ली तो कोटा पूरा। लेकिन इंसानियत का कोटा कभी पूरा नहीं होता, आपको हर वक्त मदद के लिए तैयार रहना पड़ता है।

मल्टीप्लेक्स से गायब हो रहे गरीब लोग

आज की फिल्मों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अब सिनेमा अमीरों की जागीर बन गया है। "मल्टीप्लेक्स में एक हजार की टिकट और 150 का समोसा मिलता है। एक परिवार के 5000 रुपये खर्च हो जाते हैं। जो लोग वहां सिर्फ पार्टी करने जा रहे हैं, उन्हें सामाजिक मुद्दों या गरीबों की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। यही वजह है कि आज की फिल्मों से मिडिल क्लास और गरीब गायब हो चुके हैं।" जावेद साहब ने शिक्षा व्यवस्था पर भी चिंता जताई और कहा कि हम बच्चों को खुद से सोचना नहीं सिखा रहे, बस जो बताया जा रहा है उसे दोहराना सिखा रहे हैं। उनके इस सत्र ने वहां मौजूद लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया।

ये भी पढ़ें

रोहित शेट्टी के घर फायरिंग केस में 4 गिरफ्तार, पुलिस हिरासत में हुए नए खुलासे, CCTV फुटेज भी आया सामने
बॉलीवुड
Rohit Shetty House Firing CCTV Footage viral and 4 Accused arrested big revealed Hatched Plot To Kill

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Published on:

02 Feb 2026 11:20 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / नास्तिक के पास धर्म का ऑप्शन नहीं… जावेद अख्तर ने समाज को लेकर दिया बयान, पहली पत्नी को बताया बेस्ट फ्रेंड
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

वीकेंड पर ‘मर्दानी 3’ और ‘बॉर्डर 2’ की हुई जोरदार भिड़ंत, जानें किसके टूटे रिकॉर्ड

वीकेंड पर 'मर्दानी 3' और 'बॉर्डर 2' की हुई जोरदार भिड़ंत, जानें किसके टूटे रिकॉर्ड
बॉलीवुड

रोहित शेट्टी के घर फायरिंग केस में 4 गिरफ्तार, पुलिस हिरासत में हुए नए खुलासे, CCTV फुटेज भी आया सामने

Rohit Shetty House Firing CCTV Footage viral and 4 Accused arrested big revealed Hatched Plot To Kill
बॉलीवुड

Border 2 Box Office: ‘बॉर्डर 2’ ने रविवार को काटा गदर, 10वें दिन 3 बड़ी फिल्मों को धोया

Border 2 Box Office Collection Day 10 sunny deol second sunday beat 3 movie Pathaan rrr record
बॉलीवुड

Shamita Shetty Birthday: 17 साल से फिल्मों से दूर, फिर भी करोड़ों की मालकिन हैं शमिता, जानिए कमाई का राज

Shamita Shetty Networth
बॉलीवुड

Vijay Arora: राजेश खन्ना को टक्कर देने की ताकत रखता था ये एक्टर, एक झलक देखने के लिए मरती थीं लड़कियां

Vijay Arora
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.