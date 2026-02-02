वीकेंड पर ‘मर्दानी 3’ और ‘बॉर्डर 2’ की हुई जोरदार भिड़ंत, जानें किसके टूटे रिकॉर्ड

Mardaani 3 Box Office Collection Day 3: रानी मुखर्जी की मोस्टअवेटेड फिल्म 'मर्दानी' फ्रैंचाइजी की तीसरी किस्त 'मर्दानी 3' बॉक्स ऑफिस पर दमदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने अपनी रिलीज के शुरुआती दिन में ठीक-ठाक ओपनिंग के बाद वीकेंड पर दर्शकों की भारी भीड़ और जबरदस्त प्रतिक्रिया के साथ अपनी कमाई में तेजी से इजाफा किया है और खास बात ये है कि इस फिल्म ने सनी देओल की एक्शन ड्रामा 'बॉर्डर 2' को भी पीछे छोड़ते हुए बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली है।