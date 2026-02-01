Box Office: ‘बॉर्डर 2’ ने 9वें दिन मारी दहाड़, शनिवार को ‘मर्दानी 3’ की कमाई में आया भारी उछाल

Border 2 Vs Mardaani 3 Box Office: बॉक्स ऑफिस पर जहां बॉर्डर 2 बड़ी-बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड ध्वस्त कर रही थी, वहीं इसे टक्कर देने के लिए 30 जनवरी को रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी रिलीज हुई है। ऐसे में दोनों फिल्मों को लेकर लोगों में क्रेज देखा जा सकता है। जहां बॉर्डर 2 की कमाई में हफ्ते बाद गिरावट नजर आई थी वहीं, अब मर्दानी 3 के बाद बॉक्स ऑफिस पर शनिवार को दोनों फिल्मों ने कैसा कलेक्शन किया इसके आंकड़े सामने आ गए हैं। शुरुआती आंकड़ों की मानें तो सनी पाजी का 'ढाई किलो का हाथ' रानी मुखर्जी की 'मर्दानी' पर भारी पड़ता दिख रहा है।